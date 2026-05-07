Rogers Sugar Inc. déclare un dividende aux actionnaires

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ
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MONTRÉAL, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (RSI) annonce que son Conseil d’administration a autorisé la déclaration d’un dividende trimestriel de 0.09$ par action aux actionnaires inscrits au 26 juin 2026, à être payé le 15 juillet 2026. Il s’agit d’un dividende admissible pour fins fiscales.
Pour de plus amples renseignements :
M. Jean-Sébastien Couillard
Vice-président des finances, chef de la direction financière et secrétaire corporatif
Lantic Inc.
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