La banque pakistanaise HBL met en production la solution bancaire centrale de Temenos

GRAND-LANCY, Suisse et COPENHAGUE, Danemark, 08 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN), leader mondial des technologies bancaires, annonce ce jour que Habib Bank Limited (HBL), l’un des principaux établissements financiers du Pakistan, a mis en production la solution bancaire centrale « Temenos Core Banking » de Temenos avec succès dans le cadre de l’un des programmes de modernisation les plus ambitieux de la région.

Cette mise en service initiale prend en charge les services bancaires conventionnels et islamiques et comprend une première phase de migration des comptes clients de 200 agences au Pakistan vers la plateforme Temenos. Cette étape constitue un jalon majeur dans la stratégie de HBL visant à renforcer l’agilité, la résilience et la capacité de montée en échelle de ses opérations.

Une fois entièrement déployé, cet ambitieux programme couvrira le réseau d’agences de la banque ainsi que plus de 40 millions de comptes, avec le traitement d’environ 20 millions de transactions par jour.

Réalisée par Systems Limited à l’aide de l’accélérateur Country Model Bank, cette implémentation intègre Temenos Core et Temenos Data Hub au sein d’une architecture cloud hybride optimisée par Red Hat OpenShift. Cette plateforme moderne accélère le lancement de nouveaux produits, améliore la rapidité de traitement et l’efficacité opérationnelle, tout en fournissant des données en temps réel pour les analyses et la conformité réglementaire.

Muhammad Nassir Salim, président-directeur général de HBL, a déclaré : « Le déploiement de la solution bancaire centrale de Temenos marque une étape déterminante dans la transformation technologique de HBL. Il nous donne les moyens de stimuler l’innovation, l’agilité produit et l’efficacité à grande échelle. Il s’agit d’un projet vaste et complexe, et Temenos ainsi que Systems Limited ont fait preuve d’un engagement exceptionnel pour assurer le succès de cette initiative. »

William Moroney, directeur financier chez Temenos, a affirmé : « En remplaçant ses systèmes historiques par la plateforme bancaire centrale cloud-native de Temenos, HBL bénéficie d’une infrastructure extrêmement robuste et évolutive, capable de prendre en charge les opérations bancaires parmi les plus vastes et les plus complexes. Cette modernisation permet à HBL de proposer des services innovants à des dizaines de millions de clients avec rapidité, sécurité et efficacité. Nous sommes fiers d’accompagner HBL dans cette transformation stratégique. »

Ammara Masood, directrice générale Global BFS chez Systems Limited, a ajouté : « Cette mise en production réussie reflète notre capacité à mener à bien des programmes complexes de modernisation bancaire à grande échelle et dans plusieurs pays. En collaboration avec Temenos, nous avons assuré une mise en œuvre répondant aux objectifs stratégiques de HBL et établissant des bases solides pour sa croissance future et son succès à long terme. »

À propos de HBL

HBL a été la première banque commerciale pakistanaise créée au Pakistan en 1947. Au fil des années, HBL a conservé sa position de principale banque du secteur privé au Pakistan avec plus de 1 700 agences, plus de 2 300 distributeurs automatiques, plus de 54 300 agents Konnect by HBL (plateforme bancaire sans agence) et plus de 42 000 points QR, au service de plus de 40 millions de clients dans le monde. La banque est reconnue comme la principale institution financière du pays pour son innovation centrée sur les clients dans les services financiers, offrant une pertinence régionale adaptée aux besoins de sa clientèle dans les pays où elle exerce ses activités.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est un leader mondial des technologies bancaires. Grâce à sa suite bancaire centrale de pointe et à ses solutions modulaires performantes, Temenos modernise le secteur bancaire. Les banques de toutes tailles utilisent notre technologie adaptable, déployée sur site, dans le cloud ou en SaaS, pour proposer à leurs clients des services de nouvelle génération et des expériences optimisées par l’intelligence artificielle. Sa mission : créer un monde dans lequel chacun peut optimiser sa vie financière.