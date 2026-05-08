To Nasdaq Copenhagen
Nykredit Realkredit A/S publishes Euro Medium Term Note Programme
Nykredit Realkredit A/S published an updated €15,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme ("EMTN Programme") dated 8 May 2026.
Under the EMTN Programme Nykredit Realkredit may issue Subordinated Notes, Senior Non-Preferred Notes and Unsubordinated Notes.
The EMTN Programme dated 8 May 2026 is available for download on Nykredit's website at nykredit.com.
Questions may be addressed to Morten Bækmand Nielsen, Head of Investor Relations, tel +45 44 55 15 21 or Kristian Ingemann Petersen, Attorney-at-law, tel + 45 44 55 16 78.
Attachments
- EMTN Base Prospectus Nykredit Realkredit 8 May 2026