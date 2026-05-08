Nykredit Realkredit A/S publishes Euro Medium Term Note Programme

To Nasdaq Copenhagen

Nykredit Realkredit A/S published an updated €15,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme ("EMTN Programme") dated 8 May 2026.

Under the EMTN Programme Nykredit Realkredit may issue Subordinated Notes, Senior Non-Preferred Notes and Unsubordinated Notes.

The EMTN Programme dated 8 May 2026 is available for download on Nykredit's website at nykredit.com.

Questions may be addressed to Morten Bækmand Nielsen, Head of Investor Relations, tel +45 44 55 15 21 or Kristian Ingemann Petersen, Attorney-at-law, tel + 45 44 55 16 78.

Realkredit - Nykredit Realkredit publishes EMTN programme EMTN Base Prospectus Nykredit Realkredit 8 May 2026
