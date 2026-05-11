DECLARATION EXERCICE 2026/27 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

 | Source: Pluxee N.V. Pluxee N.V.

Information réglementée

Paris, 11 mai 2026 

DECLARATION EXERCICE 2026/27 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 4 mai au 8 mai 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO854-mai-26NL0015001W4934 00012,3885XPAR
213800RQNIQT48SEEO854-mai-26NL0015001W4920 00012,3986DXE
213800RQNIQT48SEEO855-mai-26NL0015001W4920 25012,4469XPAR
213800RQNIQT48SEEO855-mai-26NL0015001W4929 50012,4278DXE
213800RQNIQT48SEEO855-mai-26NL0015001W494 25012,3804TQE
213800RQNIQT48SEEO856-mai-26NL0015001W4927 20812,5765XPAR
213800RQNIQT48SEEO856-mai-26NL0015001W4926 79212,5962DXE
213800RQNIQT48SEEO857-mai-26NL0015001W4931 00012,4646XPAR
213800RQNIQT48SEEO857-mai-26NL0015001W4923 00012,4649DXE
213800RQNIQT48SEEO857-mai-26NL0015001W494 00012,4525TQE
213800RQNIQT48SEEO858-mai-26NL0015001W4918 65112,2270XPAR
213800RQNIQT48SEEO858-mai-26NL0015001W4926 62012,1908DXE
213800RQNIQT48SEEO858-mai-26NL0015001W492 60012,1869TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

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