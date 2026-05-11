Information réglementée

Paris, 11 mai 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/27 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 4 mai au 8 mai 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 4-mai-26 NL0015001W49 34 000 12,3885 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 4-mai-26 NL0015001W49 20 000 12,3986 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 5-mai-26 NL0015001W49 20 250 12,4469 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 5-mai-26 NL0015001W49 29 500 12,4278 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 5-mai-26 NL0015001W49 4 250 12,3804 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 6-mai-26 NL0015001W49 27 208 12,5765 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 6-mai-26 NL0015001W49 26 792 12,5962 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 7-mai-26 NL0015001W49 31 000 12,4646 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 7-mai-26 NL0015001W49 23 000 12,4649 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 7-mai-26 NL0015001W49 4 000 12,4525 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 8-mai-26 NL0015001W49 18 651 12,2270 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 8-mai-26 NL0015001W49 26 620 12,1908 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 8-mai-26 NL0015001W49 2 600 12,1869 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

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