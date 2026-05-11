Issy-les-Moulineaux, France – 11 mai 2026

Pluxee annonce la finalisation d’un programme de rachat d’actions de 100 millions d’euros

Pluxee N.V. annonce la finalisation d’un programme de rachat d’actions d’un montant total de 100 millions d’euros. Ce programme avait été annoncé par communiqué de presse le 30 octobre 2025 et lancé le 31 octobre 2025.

Entre le 31 octobre 2025 et le 8 mai 2026, le Groupe a procédé au rachat de 8 347 225 de ses propres actions, à un prix moyen de 11,98 euros par action. Le détail des opérations réalisées dans le cadre de ce programme est disponible sur le site Internet du Groupe à l’adresse suivante : https://www.pluxeegroup.com/fr/programmes-de-rachat-dactions/.

L’objectif principal de ce programme était de réduire le capital social de Pluxee N.V par l’annulation d’actions rachetées tout en conservant la flexibilité nécessaire pour répondre aux obligations du Groupe au titre des prochains plans d’attribution d’actions de performance.

Conformément aux décisions de ses organes de gouvernance, Pluxee N.V. a décidé de procéder à l’annulation de 5 843 058 actions auto-détenues, représentant 70% des actions rachetées dans le cadre du programme et 3,97 % de son capital social ordinaire.

À l’issue de cette annulation, le capital social ordinaire de Pluxee N.V s’élèvera à 1 413 316,34 euros, divisé en 141 331 634 actions ordinaires entièrement libérées, d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune. La réduction de capital sera effective au plus tard le 31 août 2026, sous réserve des formalités légales requises.

Cette opération reflète l'approche disciplinée du Groupe en matière d'allocation du capital et de son engagement constant à optimiser le rendement pour ses actionnaires, tout en témoignant de la confiance du management dans la trajectoire de création de valeur durable du Groupe.

Reprise du contrat de liquidité

Pluxee N.V. annonce la reprise, à compter du 12 mai 2026, des opérations sur ses actions ordinaires dans le cadre du contrat de liquidité conclu avec BNP Paribas Financial Markets, en vigueur depuis le 1er février 2024, lequel avait été suspendu pendant la durée du programme de rachat d’actions lancé le 31 octobre 2025.

À la date du présent communiqué, le compte de liquidité comprend 223 196 actions ordinaires Pluxee N.V. et 6 081 446 euros.

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et à retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com.

Contacts

Médias



Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analystes et Investisseurs



Pauline Bireaud

+33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe