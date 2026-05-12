Fatboy : bien plus qu’un pouf

MONTRÉAL, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Si plusieurs connaissent Fatboy pour ses iconiques poufs surdimensionnés, la marque néerlandaise est devenue bien plus qu’un simple pouf. Aujourd’hui, Fatboy propose une véritable collection de meubles pour l’extérieur, pensée pour transformer patios, terrasses, jardins et espaces commerciaux en extensions stylées de la maison.

Des ensembles repas aux sofas modulaires, en passant par les hamacs, les luminaires portables et les solutions confort au bord de la piscine, Fatboy offre tout le nécessaire pour aménager un espace extérieur complet pour le printemps et l’été.

« Les gens sont souvent surpris de découvrir à quel point l’univers Fatboy s’est développé », explique Romaric Durand, directeur général pour le Canada. « Au-delà des poufs, Fatboy propose aujourd’hui de véritables environnements extérieurs qui combinent confort, durabilité et design audacieux. »

Les repas à l’extérieur, version Fatboy

Au cœur de la collection se trouvent les solutions repas signées Fatboy. Les collections Toní et Fred’s proposent des tables et chaises d’extérieur , ensembles bistro et ensembles à manger modernes conçus pour le quotidien et les moments de rassemblement.

Disponibles dans des configurations pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes, ces collections en aluminium sont à la fois légères, robustes et parfaites pour les patios résidentiels, terrasses urbaines, restaurants et espaces hôteliers.

Que ce soit pour un brunch décontracté, un apéro estival ou un grand souper entre amis, les collections repas Fatboy rassemblent les gens avec style.

Le confort modulaire avec Paletti

Pour les moments de détente, la collection Paletti propose des sofas et sectionnels modulaires qui s’adaptent à pratiquement tous les espaces.

Du petit balcon à la grande terrasse aménagée, Paletti permet de créer un véritable salon extérieur personnalisé grâce à ses modules configurables, ses loungers et ses daybeds. Conçue avec des matériaux résistants aux intempéries et des coussins généreux, la collection allie flexibilité et confort durable.

Hamacs, poufs et détente au bord de la piscine

Fatboy pousse encore plus loin l’art de relaxer avec des produits comme les hamacs Headdemock, les poufs extérieurs surdimensionnés et l’iconique Floatzac, un pouf flottant conçu pour la piscine.

Fabriqués avec des tissus haute performance comme l’Olefin, les poufs et ottomans extérieurs Fatboy sont résistants aux UV, déperlants et faciles d’entretien ; parfaits pour les patios, quais, piscines et chalets.

Des luminaires qui vous suivent partout

La collection Fatboy comprend également une vaste sélection de luminaires portables pour l’intérieur et l’extérieur. Sans fil, rechargeables et ludiques, ces luminaires permettent de prolonger l’ambiance bien après le coucher du soleil.

Parfaits pour les patios, terrasses, balcons et espaces commerciaux, les luminaires Fatboy combinent fonctionnalité et atmosphère chaleureuse.

Pensé pour l’extérieur canadien

Conçus pour durer et se démarquer, les produits Fatboy sont faits pour la vraie vie à l’extérieur, tout en conservant leur esthétique audacieuse et distinctive.

Toutes les collections sont disponibles au Canada, avec des expéditions effectuées directement depuis notre entrepôt de Montréal pour un service rapide partout au pays.

À propos de Fatboy

Fatboy est une marque de design néerlandaise reconnue mondialement pour ses poufs iconiques, son mobilier extérieur, ses luminaires et ses accessoires lifestyle. Alliant design audacieux et fonctionnalité, Fatboy crée des produits qui invitent à relaxer, partager et profiter pleinement de chaque moment, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Pour demandes médias, images haute résolution ou entrevues, veuillez contacter :

Fatboy Canada

courriel : hello@fatboycanada.com

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