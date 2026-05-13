EXOSENS UNIFIE L’ENSEMBLE DE SES PRODUITS SOUS UNE MARQUE UNIQUE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE – 13 MAI 2026

Exosens engage une unification progressive de l’ensemble de ses marques sous la marque Exosens, afin de renforcer la lisibilité de son offre et la visibilité de ses activités

Cette évolution s’inscrit dans la continuité du développement du Groupe depuis son introduction en bourse, marqué par un renforcement significatif de la visibilité et de la notoriété de la marque Exosens

Exosens (EXENS, FR001400Q9V2), une société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd’hui le regroupement de l’ensemble de ses marques sous l’ombrelle « Exosens ».

Cette évolution marque une étape importante dans le développement du Groupe et s’inscrit dans la continuité de sa trajectoire depuis son introduction en bourse. Près de deux ans après cette étape structurante, Exosens a activement renforcé sa visibilité sur ses marchés et continué de mettre en place sa stratégie de croissance, tant organique que par acquisitions ciblées.

Au fil de cette période, Exosens a intégré des expertises technologiques de premier plan et constitué un portefeuille unique de solutions couvrant l’ensemble du spectre de l’amplification, de la détection et de l’imagerie. Cette dynamique a permis au Groupe de renforcer significativement ses positions sur des marchés critiques tels que la Défense, le Nucléaire, les Sciences de la Vie et le Contrôle Industriel, tout en intégrant des équipes, des technologies et des portefeuilles produits complémentaires.

Dans ce cadre, les produits actuellement commercialisés sous différentes marques du Groupe telles que Photonis, Xenics, El-Mul ou Telops et plus récemment Noxant, Phasics et Emberion, passeront progressivement sous la marque Exosens. L’unification des marques sous l’ombrelle Exosens constitue une étape naturelle de l’intégration du Groupe. Elle vise à offrir à ses clients et partenaires une lecture plus simple et plus cohérente de son offre, tout en permettant à l’ensemble des produits de bénéficier pleinement de la puissance, de la notoriété et de la crédibilité de la marque Exosens à l’échelle internationale.

« Cette étape marque une nouvelle phase dans la transformation d’Exosens. En rassemblant nos produits sous une marque unique, nous affirmons la cohérence de notre offre et renforçons la visibilité du Groupe sur l’ensemble de nos marchés. Cette unification traduit également notre volonté de capitaliser sur la force collective de nos équipes et de nos technologies pour continuer à innover et à accompagner nos clients dans leurs missions les plus exigeantes », déclare Paul Ryckaert, Chief Strategy Officer d’Exosens.

À propos d’Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2 000 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS ; ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap et MSCI France Small Cap. Plus d'informations : www.exosens.com.

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

Relations Médias

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