HOPSCOTCH GROUPE : Droits de vote et actions - Avril 2026

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Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

Article 223-16 du règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date d’arrêté des informationsNombre total d’actions composant le capitalNombre total de droits de vote
30 avril 2026

3.061.222

Total théorique (ou brut) des droits de vote : 4 755 821
Total réel* (ou net) des droits de vote : 4 674 269

*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droit de vote (auto-détention…).

Pièce jointe


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2026 04 30 Droitsdevote
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