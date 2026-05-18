Kutsu Suominen Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Suominen Oyj, pörssitiedote 18.5.2026 klo 17.00





Suominen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 8.6.2026 klo 9.00 alkaen. Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena. Ohjeet osallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista

Yhtiö on tämän kutsun päivänä julkistetulla pörssitiedotteella tiedottanut yhtiön suunnittelevan osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaa osakeantia kerätäkseen enintään noin 28 miljoonan euron bruttovarat (Osakeanti). Osakeantia on kuvattu tarkemmin mainitussa pörssitiedotteessa.

Osakeannin tavoitteena on turvata rahoitus yhtiön kannattavuuden parantamisohjelman, Full Potential -ohjelman, toteutukselle ja vahvistaa yhtiön pääomarakennetta. Suunnitelmana on, että osakeanti käynnistettäisiin vuoden 2026 toisen neljänneksen aikana, mikä on ehdollista muun muassa tarvittavien valtuutusten saamiselle sekä markkinatilanteelle.

Yhtiön pääomistajat, Ahlstrom Capital B.V. yksin, ja Etola Group Oy sekä Oy Etra Invest Ab yhdessä, joiden yhteenlaskettu omistus yhtiön osakkeista on noin 49,02 prosenttia, ovat kumpikin antaneet sitoumuksen äänestää ylimääräisessä yhtiökokouksessa Osakeantia koskevan hallituksen valtuutuksen puolesta ja merkitä osakeannissa annettavia osakkeita omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa (Merkintäsitoumukset). Lisäksi Ahlstrom Capital B.V. yksin, ja Etola Group Oy sekä Oy Etra Invest Ab yhdessä, ovat antaneet ehdolliset merkintätakaussitoumukset, jotka yhdessä kattavat kaikki Osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jäävät osakkeet (Merkintätakaus). Osakkeenomistajille ei makseta korvausta Merkintäsitoumusten ja Merkintätakauksen antamisesta. Merkintäsitoumukset ja Merkintätakaus ovat ehdollisia muun muassa sille, että Finanssivalvonta myöntää pysyvät poikkeusluvat velvollisuudesta tehdä pakollinen ostotarjous yhtiön osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista tilanteessa, jossa asianomainen osakkeenomistus ylittäisi 30 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin seurauksena.

Edellä esitetyn perusteella yhtiön hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Osakeannista, jossa annetaan enintään 500 000 000 yhtiön uutta osaketta.

Osakeannissa yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Mikäli osakkeita jää näin merkitsemättä, yhtiön hallituksella on oikeus päättää merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta yhtiön osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden merkittäväksi parhaaksi katsomassaan suhteessa.

Mikäli osakkeita annetaan toissijaisen merkintäoikeuden perusteella, nämä osakkeet voidaan antaa ensin maksutta yhtiölle itselleen ja tämän jälkeen luovuttaa merkitsijöille, jotta osakkeiden toimitus merkitsijöille voidaan toteuttaa maksua vastaan. Osakkeiden antaminen yhtiölle tässä tarkoituksessa ei vähennä valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden jäljellä olevaa enimmäismäärää. Osakkeiden antaminen yhtiölle edellyttää, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään Osakeannin kaikista muista ehdoista, mukaan lukien merkintä- ja maksuajasta sekä merkintähinnan määrittämisen perusteista, sekä huolehtimaan Osakeantiin liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.9.2026 saakka. Valtuutus ei kumoa muita hallitukselle annettuja valtuutuksia päättää osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Edellä kuvattuun tapaan yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, Ahlstrom Capital B.V. yksin, ja Etola Group Oy ja Oy Etra Invest Ab yhdessä, ovat antaneet Osakeantia koskevat Merkintäsitoumukset ja Merkintätakaukset (Järjestely) ehdollisina muun muassa sille, että Finanssivalvonta myöntää pysyvät poikkeusluvat velvollisuudesta tehdä pakollinen ostotarjous. Poikkeusluvan voimaantulon edellytyksenä odotetaan olevan, että yhtiökokouksessa Järjestelystä riippumattomat osakkeenomistajat kannattavat merkintäetuoikeusantia vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

7. Hallituksen valtuutusten muutokset

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 15.4.2026 on päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään toisaalta omien osakkeiden hankkimisesta ja toisaalta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen (Hankintavaltuutus) perusteella hallituksella on oikeus päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 1,7 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä tämän kutsun päivänä.

Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen (Antivaltuutus) perusteella hallituksella on oikeus päättää enintään 8 000 000 osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 13,7 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä tämän kutsun päivänä.

Yhtiön hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettyjä valtuutuksia siten, että kummankin valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden enimmäismäärää nostetaan siten, että valtuutuksen perusteella annettavissa olevien osakkeiden enimmäismäärä prosentteina yhtiön kaikista osakkeista säilyy ennallaan (pyöristettynä alaspäin lähimpään täyteen tuhanteen osakkeeseen) edellä kohdassa 6. ehdotetun Osakeannin toteuttamisen jälkeen. Mikäli Osakeanti toteutettaisiin ehdotetun enimmäismäärän mukaisena, Hankintavaltuutuksen enimmäismäärä olisi 9 582 000 osaketta ja Antivaltuutuksen enimmäismäärä 76 658 000 osaketta.

Muilta osin valtuutusten ehdotetaan säilyvän ennallaan.

Selvyyden vuoksi, Antivaltuutuksen muuttaminen ei kumoa edellä kohdassa 6. ehdotettua Osakeantia koskevaa valtuutusta.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat saatavilla Suominen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi/fi/yyk. Myös muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 22.6.2026.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.5.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 19.5.2026 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 1.6.2026 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.suominen.fi/fi/yyk.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen egm@innovatics.fi.

Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla www.suominen.fi/fi/yyk saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

c) Postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Suominen Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla www.suominen.fi/fi/yyk saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien Suominen Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavilla puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja klo 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.5.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.6.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä tarvittaessa ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa yhtiökokoukseen osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi/fi/yyk.

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös halutessaan osallistua kokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Ajantasainen osallistuminen kokoukseen edellyttää tilapäisen yhtiön osakasluetteloon rekisteröitymisen lisäksi osakkeenomistajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa valtakirjan ja muiden edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavien asiakirjojen toimittamista postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Suominen Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisajan päättymistä osakkeenomistajan omaisuudenhoitajaltaan saamien tarkempien ohjeiden mukaisesti, jotta osakkeenomistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana kokoukseen osallistumiseksi. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja on valtuuttanut omaisuudenhoitajansa äänestämään ennakkoon puolestaan, näin toimitetut äänet otetaan huomioon hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ennakkoääninä yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja äänestä toisin yhtiökokouksessa.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja mahdolliseen ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa myös äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.suominen.fi/fi/yyk. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Suominen Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Osallistumisohjeet

Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osallistuvat kokoukseen ja käyttävät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome-, Firefox-, Edge-, Safari- tai Opera -selainta. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Mikäli he osallistuvat etäyhteydellä, niin heillä on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan ennakkoääniä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/tuki sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden-testaaminen. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

5. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 19.5.2026 klo 9.00 – 1.6.2026 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta

a) yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.suominen.fi/fi/yyk. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1;

b) sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovaticsille osoitteeseen egm@innovatics.fi; tai

c) postitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Suominen Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan 1.6.2026 klo 16.00 mennessä. Äänten toimittaminen postitse tai sähköpostitse siten, että ne ovat perillä ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan toimituksesta ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

6. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on pääasiallisesti suomi, mutta osa puheenvuoroista saatetaan esittää kokouksessa englanniksi. Kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi, ja englanninkielisten puheenvuorojen osalta suomeksi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Suominen Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 18.5.2026 yhteensä 58 259 219 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on yhteensä 418 263 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Helsingissä, 18.5.2026

SUOMINEN OYJ

Hallitus





Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.



