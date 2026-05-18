Rapport financier semestriel d’Ascencio SA

 | Source: Ascencio SA Ascencio SA

 

Résultats au 31 mars 2026

Ascencio fête ses 20 ans et affiche des résultats résilients

  
Rendement brut du portefeuille6,93 %
Coût moyen de financement2,23 %
Variation de juste valeur du portefeuille-0,3 %
Taux d’occupation EPRA96,5 %
Ratio de couverture 86,3 %

Résultats opérationnels

  • Revenus locatifs : 27,2 millions EUR, stables (+0,3 %) par rapport à 27,1 millions EUR au 31/03/2025
  • Résultat EPRA : 18,4 millions EUR, stable (-0,3 %) par rapport à 18,5 millions EUR au 31/03/2025
  • Résultat EPRA par action : 2,80 EUR (vs 2,81 EUR au 31/03/2025)
  • Résultat net : 19,5 millions EUR (vs 18,7 millions EUR au 31/03/2025), en hausse principalement dû à l’écart de réévaluations (+1,1 million EUR vs -0,3 million EUR) entre les deux périodes concernées

Informations bilantaires

  • Juste valeur du portefeuille immobilier : 768,6 millions EUR (vs 746,5 millions EUR au 30/09/2025)
  • Ratio d’endettement (EPRA LTV) : 44,1 % (vs 40,7 % au 30/09/2025)
  • Valeur intrinsèque par action (EPRA NTA) : 65,18 EUR (vs 67,14 EUR au 30/09/2025)

Acquisition du retail park Horizon Provence en France

Pièce jointe


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Rapport financier semestriel - 31.03.2026
GlobeNewswire

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