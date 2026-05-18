Rapport financier semestriel d’Ascencio SA

Résultats au 31 mars 2026
Ascencio fête ses 20 ans et affiche des résultats résilients
|Rendement brut du portefeuille
|6,93 %
|Coût moyen de financement
|2,23 %
|Variation de juste valeur du portefeuille
|-0,3 %
|Taux d’occupation EPRA
|96,5 %
|Ratio de couverture
|86,3 %
Résultats opérationnels
- Revenus locatifs : 27,2 millions EUR, stables (+0,3 %) par rapport à 27,1 millions EUR au 31/03/2025
- Résultat EPRA : 18,4 millions EUR, stable (-0,3 %) par rapport à 18,5 millions EUR au 31/03/2025
- Résultat EPRA par action : 2,80 EUR (vs 2,81 EUR au 31/03/2025)
- Résultat net : 19,5 millions EUR (vs 18,7 millions EUR au 31/03/2025), en hausse principalement dû à l’écart de réévaluations (+1,1 million EUR vs -0,3 million EUR) entre les deux périodes concernées
Informations bilantaires
- Juste valeur du portefeuille immobilier : 768,6 millions EUR (vs 746,5 millions EUR au 30/09/2025)
- Ratio d’endettement (EPRA LTV) : 44,1 % (vs 40,7 % au 30/09/2025)
- Valeur intrinsèque par action (EPRA NTA) : 65,18 EUR (vs 67,14 EUR au 30/09/2025)
Acquisition du retail park Horizon Provence en France
Pièce jointe