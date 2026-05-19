Bitget lance le mode Delta Neutral pour les stratégies de trading couvertes

VICTORIA, Seychelles, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) au monde, a annoncé le lancement du mode Delta Neutral au sein de son compte de trading unifié (Unified Trading Account). Cette nouvelle fonctionnalité de gestion du risque est destinée aux traders utilisant des stratégies de couverture et d’arbitrage sur les marchés au comptant, sur marge et à terme. Elle applique un traitement différencié du classement d’auto-désendettement (ADL) aux positions couvertes éligibles lorsque les comptes respectent des critères prédéfinis de neutralité delta.

Le mode Delta Neutral permet aux utilisateurs de combiner le trading au comptant, sur marge croisée et sur contrats à terme croisés au sein d’une structure de compte unifiée unique, tandis que le système évalue l’exposition directionnelle à la fois au niveau du compte et des actifs. Les positions éligibles répondant aux seuils de neutralité bénéficient d’une priorité ADL réduite en cas de conditions de marché extrêmes, contribuant ainsi à limiter le risque d’auto-désendettement pour les stratégies correctement couvertes.

Cette fonctionnalité s’adresse aux traders mettant en œuvre des stratégies d’arbitrage de taux de financement, d’arbitrage de base, des stratégies neutres au marché ainsi que des modèles de couverture quantitatifs. Elle prend en charge les contrats à terme USDT-M, USDC-M et Coin-M, aussi bien en environnement de trading réel qu’en mode démo, avec un déploiement progressif sur les canaux d’accès Web, l’application et l’API.

« Les infrastructures de trading évoluent vers des environnements multi-stratégies de plus en plus sophistiqués, dans lesquels les utilisateurs gèrent simultanément leur exposition sur les marchés au comptant, les produits dérivés et les marchés on-chain. Le mode Delta Neutral apporte davantage de flexibilité aux traders utilisant des stratégies de couverture et d’arbitrage, tout en améliorant le traitement du risque dans une structure de compte unifiée », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Ce lancement renforce l’écosystème de compte de trading unifié de Bitget, développé afin d’améliorer l’efficacité du capital et de simplifier l’exécution des stratégies intermarchés. Le système évalue la neutralité des comptes sur la base des calculs d’exposition delta par rapport aux capitaux propres totaux du compte, tout en vérifiant que les positions sur contrats à terme sont effectivement couvertes par des positions au comptant portant sur le même actif sous-jacent.

L’introduction du mode Delta Neutral s’inscrit dans la poursuite du développement par Bitget d’une infrastructure de trading de niveau institutionnel au sein de son écosystème de bourse universelle, incluant notamment l’accès multi-actifs, des produits financiers tokenisés et des fonctionnalités de collatéral intermarchés. Bitget continue de développer des outils destinés aux stratégies de trading avancées tout en conservant une gestion unifiée des comptes sur plusieurs types de marchés.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™ . Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la plus forte liquidité dans plus de 150 régions à travers le monde.

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