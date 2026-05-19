Aramis Group - Résultats semestriels 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 19 mai 2026

Résultats du 1er semestre 2026

Premier semestre conforme aux attentes

Résilience des marges unitaires et génération de trésorerie positive dans un environnement dégradé

Résultats au 31 mars 2026, 1er semestre de l’exercice clos au 30 septembre 2026

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 de 1 134,2 millions d'euros (-6,5%) et volumes B2C de 56 444 unités (-7,3%), dans un contexte macroéconomique dégradé et de transitions opérationnelles engagées dans plusieurs géographies

Marché 1 des véhicules d'occasion de moins de 8 ans en recul de -4,4%, notamment en France (-7,8%), premier marché du Groupe

des véhicules d'occasion de moins de 8 ans en recul de -4,4%, notamment en France (-7,8%), premier marché du Groupe Satisfaction client parmi les meilleures de l'industrie, avec un NPS 2 de 74 et portée par l'engagement continu des équipes, illustré par un eNPS 3 soutenu de 48

de 74 et portée par l'engagement continu des équipes, illustré par un eNPS soutenu de 48 Résilience de la marge brute par véhicule vendu (GPU), en hausse à 2 332 euros (+0,6% par rapport au 1er semestre 2025)

EBITDA ajusté de 23,3 millions d'euros contre 32,8 millions d'euros au 1er semestre 2025 ; résultat net positif

Génération de trésorerie 4 de +2,6 millions d'euros sur le semestre, portée par la maîtrise des stocks

de +2,6 millions d'euros sur le semestre, portée par la maîtrise des stocks Dette nette 5 de 39,7 millions d'euros au 31 mars 2026, après le décaissement de 34,0 millions d'euros pour acquérir les titres subsistants de l’actionnaire minoritaire de notre filiale au Royaume-Uni ; Aramis Group est désormais propriétaire à 100% de toutes ses filiales

de 39,7 millions d'euros au 31 mars 2026, après le décaissement de 34,0 millions d'euros pour acquérir les titres subsistants de l’actionnaire minoritaire de notre filiale au Royaume-Uni ; Aramis Group est désormais propriétaire à 100% de toutes ses filiales Objectifs annuels 2026 révisés le 12 mai 2026, reflétant l'impact du conflit au Moyen-Orient sur le segment des véhicules pré-immatriculés : des volumes de véhicules B2C totaux vendus d’au moins 110 000 unités (contre au moins 115 000 unités précédemment) ; un EBITDA ajusté compris entre 35 et 45 millions d’euros (contre au moins 55 millions d’euros précédemment) ;



Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs6 d’Aramis Group, déclarent :

« Ce premier semestre témoigne des progrès réalisés par nos équipes dans l'ensemble de nos géographies pour consolider les bases d'une croissance saine et pérenne. La France surperforme son marché, l'Italie affiche une belle dynamique de croissance et l'Espagne retrouve ses meilleurs niveaux historiques de marge unitaire. Notre canal de rachat aux particuliers progresse dans l'ensemble de nos pays. La progression des marges unitaires entre le premier et le second trimestre témoigne des avancées réalisées dans le cadre de nos transitions opérationnelles, notamment au Royaume-Uni et en Autriche. En parallèle, nous poursuivons le déploiement de nos plateformes de marque et technologiques, tout en accélérant nos initiatives en intelligence artificielle.

Le nouveau contexte géopolitique pèse temporairement sur les volumes de véhicules pré-immatriculés, ce qui nous a conduits à réviser nos objectifs pour l'exercice 2026. Les fondamentaux de notre modèle restent solides et nous confirmons nos objectifs à moyen terme. »

ACTIVITÉ DU 1er SEMESTRE 2026

Synthèse des volumes et du chiffre d’affaires

Volumes B2C et B2B du 1er semestre 2026

En unités En données publiées S1 2026 S1 2025 Var. % Voitures reconditionnées 43 098 47 060 -8,4% Voitures pré-immatriculées 13 346 13 809 -3,4% Total Volumes B2C 56 444 60 869 -7,3% Total Volumes B2B 14 940 15 653 -4,6%

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026

Par segment

En millions d'euros En données publiées S1 2026 S1 2025 Var. % Voitures reconditionnées 727,6 806,5 -9,8% Voitures pré-immatriculées 273,9 271,9 +0,8% Total B2C 1 001,6 1 078,4 -7,1% Total B2B 70,0 73,8 -5,2% Total Services 62,6 61,2 +2,4% Chiffre d’affaires 1 134,2 1 213,3 -6,5%

Par pays

En millions d'euros En données publiées S1 2026 S1 2025 Var. % France 538,7 519,5 +3,7% Belgique 150,9 165,4 -8,8% Espagne 156,7 162,0 -3,3% Royaume-Uni 197,8 254,5 -22,3% Autriche 70,3 98,1 -28,4% Italie 19,8 13,8 +43,2% Chiffre d’affaires 1 134,2 1 213,3 -6,5%

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par segment

B2C – ventes de voitures aux clients particuliers (88% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2C – correspondant aux ventes de voitures reconditionnées et pré-immatriculées à des particuliers – s'établit à 1 001,6 millions d'euros au 1er semestre 2026.

Le chiffre d'affaires du segment des voitures reconditionnées s'établit à 727,6 millions d'euros, en recul de -9,8%, dont un effet volume de -8,4% et un effet prix/mix de -1,4%. Ce recul reflète les transitions opérationnelles engagées au Royaume-Uni et en Autriche, dans un marché des véhicules d'occasion de moins de 8 ans en recul de -4,4% sur l’ensemble des géographies du Groupe. Sur le semestre, les volumes de rachat aux particuliers (C2B) affichent une progression de +7,6% au niveau du Groupe et supérieure à 30% sur la fin du semestre.

Le chiffre d'affaires du segment des voitures pré-immatriculées s'élève quant à lui à 273,9 millions d'euros, en légère hausse de +0,8% par rapport au 1er semestre 2025, dont un effet volume de -3,4% et un effet prix/mix de +4,1%. Ce segment, concentré principalement en France et en Belgique, résulte des différentiels d'offre et de demande sur le marché du neuf : l'accélération de la demande en véhicules électriques consécutive au conflit au Moyen-Orient réduit mécaniquement ces différentiels, contractant temporairement la disponibilité des véhicules électriques pré-immatriculés sur le marché. En France, ce phénomène est amplifié par le bonus écologique dont bénéficient les véhicules neufs électriques, rendant le véhicule électrique pré-immatriculé, qui n'en bénéficie pas, moins compétitif face à l'offre neuve.

B2B – ventes de voitures à clients professionnels (6% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d'affaires du segment B2B s'élève à 70,0 millions d'euros au 1er semestre 2026, en recul de -5,2% par rapport au 1er semestre 2025, dont un effet volume de -4,6%. Les volumes de véhicules rachetés auprès de particuliers progressent sur le semestre avec une part croissante de ces approvisionnements (+3 points) désormais reconditionnée et commercialisée en B2C.

Services (6% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d'affaires généré par les services s'établit à 62,6 millions d'euros au 1er semestre 2026, en progression de +2,4% par rapport à 2025, confirmant la dynamique de ce segment dans un environnement de volumes en recul. Cette croissance est principalement portée par l’amélioration continue de nos offres de financement, ainsi que par le développement des offres d'assurance. Le taux de pénétration des solutions de financement est relativement stable sur la période.

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par pays

Le chiffre d'affaires généré en France au 1er semestre 2026 s'établit à 538,7 millions d'euros, en progression de +3,7%. La France continue de croître, d'ouvrir de nouveaux points de vente, avec 4 nouvelles ouvertures sur le semestre, et d'investir dans ses technologies, avec par exemple le déploiement d'un nouveau module de rachat aux particuliers sur la période. Dans un marché des véhicules d'occasion de moins de 8 ans en recul de -7,8% sur le semestre, la France affiche des volumes en hausse de +0,9%, soit une surperformance de +8,7 points, témoignant de la robustesse de son modèle intégré, malgré les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur le segment des pré-immatriculés en fin de semestre.

Le chiffre d'affaires réalisé en Belgique au 1er semestre 2026 s'établit à 150,9 millions d'euros, en recul de -8,8% par rapport au 1er semestre 2025. Ce recul est lié à des difficultés rencontrées sur l'approvisionnement en véhicules pré-immatriculés (-27% sur le semestre), consécutives d’une part à la réorganisation de l'équipe achats, d'autre part aux répercussions du conflit au Moyen-Orient sur le segment des véhicules pré-immatriculés en fin de semestre. Les véhicules reconditionnés affichent quant à eux une progression de +8,3%. Afin d'accélérer la convergence opérationnelle, Aramis Group a créé un cluster France-Belgique, sous la responsabilité du CEO de la France.

En Espagne, le chiffre d'affaires généré au 1er semestre 2026 s'établit à 156,7 millions d'euros, en recul de -3,3% par rapport au 1er semestre 2025. La dynamique est particulièrement positive en fin de semestre, avec des niveaux de marge unitaire atteignant des points hauts historiques au cours des deux derniers mois. L'approvisionnement auprès de particuliers connaît par ailleurs une forte accélération, avec des volumes plus que doublés par rapport au 1er semestre 2025 et atteignant presque le triple sur le seul mois de mars 2026.

Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires s'établit à 197,8 millions d'euros au 1er semestre 2026, en recul de -22,3% par rapport au 1er semestre 2025. Conformément à la stratégie annoncée, le Groupe a délibérément réduit les activités non profitables, ce qui s'est traduit par une amélioration significative de la rentabilité. Le développement de l'activité de rachat aux particuliers constitue désormais le principal levier de croissance profitable au Royaume-Uni.

En Autriche, le chiffre d'affaires s'établit à 70,3 millions d'euros au 1er semestre 2026, en recul de -28,4% par rapport au 1er semestre 2025, reflétant la phase de transition en cours. Les premiers effets positifs commencent à se matérialiser en fin de semestre, notamment sur les marges unitaires. Les équipes managériales montent en puissance et les efforts de convergence se poursuivent.

En Italie, le chiffre d'affaires s'établit à 19,8 millions d'euros au 1er semestre 2026, en forte progression de +43,2% par rapport au 1er semestre 2025. L'entité poursuit sa forte trajectoire de croissance, avec des volumes B2C en hausse de plus de 50% par rapport à l'année précédente, dans un marché en recul de -6,8%, soit une surperformance de +57,9 points. Pour accélérer le déploiement de sa stratégie de convergence en Italie, Aramis Group a nommé un nouveau Directeur Général à la tête de brumbrum et créé un cluster Espagne-Italie sous la responsabilité du CEO de l’Espagne.

COMPTE DE RÉSULTAT

Synthèse du compte de résultat 7

En millions d'euros En données publiées S1 2026 S1 2025 Var. % Chiffre d’affaires 1 134,2 1 213,3 -6,5% Marge brute 131,6 141,1 -6,7% Marge brute par véhicule B2C vendu - GPU (en euros) 2 332 2 317 +0,6% EBITDA ajusté 23,3 32,8 -28,9% Résultat opérationnel 6,6 15,4 -57,4% Résultat net 0,1 6,4 -99,0%

Marge brute

La marge brute unitaire par véhicule B2C vendu (GPU) atteint 2 332 euros, en progression par rapport au 1er semestre 2025 (2 317 euros, +0,6%).

La résilience des marges observée au cours du semestre reflète la capacité du Groupe à améliorer la sélection des meilleurs véhicules pour ses clients, grâce au développement de ses canaux de sourcing et de ses technologies, ainsi que l'amélioration de son offre de services. L'Espagne et le Royaume-Uni se distinguent par des niveaux de marge unitaire en progression significative.

EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté s'établit à 23,3 millions d'euros au 1er semestre 2026, contre 32,8 millions d'euros au 1er semestre 2025 (-28,9%).

Dans un contexte de baisse des volumes, Aramis Group a maintenu ses marges unitaires ainsi qu'une discipline stricte en matière de gestion des frais commerciaux, généraux et administratifs (SG&A) qui restent stables en valeur absolue.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel du 1er semestre 2026 ressort à 6,6 millions d’euros contre 15,4 millions d'euros au 1er semestre 2025.

En sus de l’EBITDA ajusté, le résultat opérationnel intègre :

-1,0 million d’euros de charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions ;

des frais de restructuration pour -0,5 million d’euros ;

des dotations aux amortissements pour -15,2 millions d’euros (dont -7,7 millions d’euros au titre de la norme IFRS 16).





Résultat net

Le résultat net au titre du 1er semestre 2026 ressort à +0,1 million d’euros contre +6,4 millions d'euros au 1er semestre 2025.

Il intègre:

un résultat financier de -3,5 millions d’euros, dont un coût de l’endettement financier net de -1,3 millions d’euros, des charges financières sur dettes de location (IFRS 16) de -2,2 millions d’euros ;

l’impôt sur les sociétés, pour un total de -3,0 millions d’euros.

CASH FLOW ET STRUCTURE FINANCIÈRE

Stocks et besoin en fonds de roulement opérationnel

En millions d’euros En données publiées 31/03/2026 30/09/2025 31/03/2025 Stocks 225,3 216,2 241,6 Créances clients 35,9 36,1 41,1 Autres actifs courants (hors éléments non opérationnels) 28,1 40,4 48,2 Dettes fournisseurs 87,5 89,4 94,2 Autres passifs courants (hors éléments non opérationnels) 58,1 61,2 73,6 Autres éléments 5,4 5,4 5,5 Besoin en fonds de roulement opérationnel 138,3 136,8 157,5 En jours de chiffre d'affaires 22 21 24

Le besoin en fonds de roulement opérationnel s'établit à 138,3 millions d'euros au 31 mars 2026, soit 22 jours de chiffre d'affaires, en amélioration de 2 jours par rapport au 31 mars 2025.

Cette performance illustre la discipline constante du Groupe en matière de gestion des stocks dans l'ensemble de ses géographies.

Situation de trésorerie

En millions d’euros En données publiées 31/03/2026 31/03/2025 Dette nette à l'ouverture 6,1 61,0 EBITDA ajusté +23,3 +32,8 Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel -1,5 +4,2 Décaissements des dettes de personnel liées à des acquisitions -20,1 -7,0 Autres flux de trésorerie liés aux opérations -4,4 +1,6 Sous-total des flux de trésorerie liés aux opérations -2,7 +31,6 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles -5,9 -5,4 Acquisitions de filiales (hors frais) -13,9 - Autres flux de trésorerie liés aux investissements +0,8 +2,2 Sous-total des flux de trésorerie liés aux investissements -19,1 -3,2 Intérêts financiers -1,3 -2,4 Loyers (IFRS 16 - intérêts et capital) -9,9 -9,3 Autres flux liés aux financements (hors émission et remboursement d'emprunts) -0,6 -3,1 Sous-total des flux de trésorerie liés aux financements -11,8 -14,7 Dette nette à la clôture 39,7 47,4

La dette nette s'élève à 39,7 millions d'euros au 31 mars 2026, contre 6,1 millions d'euros à fin septembre 2025. Cette évolution de 33,6 millions d'euros reflète principalement le paiement du complément de prix Motordepot de 34,0 millions d'euros, effectué en janvier 2026 comme prévu, et se décompose principalement des éléments suivants :

+2,6 millions d'euros de génération de trésorerie, porté par la contribution de l'EBITDA, la maîtrise du besoin en fonds de roulement opérationnel et des CAPEX ;

-34,0 millions d'euros de paiement au titre du complément de prix Motordepot (30 millions de livres sterling), effectué en janvier 2026 comme prévu. Aramis Group est désormais libéré de tout engagement au titre des compléments de prix d'acquisition ;

-1,5 million d'euros de rachats d'actions dans le cadre du plan de couverture des actions de performance.





Les équilibres bilanciels d’Aramis Group restent ainsi très sains. Au 31 mars 2026, le Groupe dispose de lignes de crédit non tirées et sans condition à hauteur d’environ 200 millions d’euros.

PERSPECTIVES

Le 1er semestre 2026 est conforme aux attentes : les premiers effets positifs des transitions se matérialisent au Royaume-Uni et en Autriche, tandis que l'Espagne et l'Italie se distinguent par des dynamiques solides.

L'environnement macroéconomique demeure particulièrement exigeant : le marché des véhicules de moins de 8 ans enregistre ainsi un recul de -4,4% sur le semestre.

Le déclenchement du conflit au Moyen-Orient fin février a significativement accéléré la demande en véhicules électriques. Le Groupe sait tirer profit de cette tendance sur le segment des véhicules reconditionnés ; elle pèse en revanche temporairement sur le segment des véhicules pré-immatriculés.

Dans ce contexte, Aramis Group a révisé, le 12 mai 2026, ses objectifs annuels pour l'exercice 2026 et prévoit désormais :

des volumes de véhicules B2C totaux vendus d’au moins 110 000 unités (contre au moins 115 000 unités précédemment) ;

un EBITDA ajusté compris entre 35 et 45 millions d’euros (contre au moins 55 millions d’euros précédemment) ;

Dans un marché européen du véhicule d'occasion immense et fragmenté, Aramis Group dispose de nombreux avantages concurrentiels structurels pour continuer à gagner des parts de marché notamment son modèle digital intégré et ses plateformes technologiques.

Aramis Group confirme ainsi ses objectifs à moyen terme :

une croissance annuelle moyenne organique des volumes de véhicules B2C totaux « high single-digit » ;

un EBITDA ajusté à environ 5% du chiffre d'affaires.

GOUVERNANCE

À la suite de la réunion du Conseil d'administration en date du 15 avril 2026, Aramis Group annonce des évolutions au sein de sa gouvernance.

Suite à la démission de James Weston intervenue le 13 avril, le Conseil d'administration a décidé de coopter Carlo Cavalchini comme nouvel administrateur représentant Automobiles Peugeot SA (groupe Stellantis). Carlo Cavalchini exercera son mandat pour la durée restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2027.

Carlo Cavalchini occupe actuellement les fonctions de Deputy Group Treasurer chez Stellantis N.V., avec plus de vingt ans d'expérience internationale en finance d'entreprise, marchés de capitaux, fusions et acquisitions, et gestion de la trésorerie. Diplômé d'un master en économie et finance de l'Université de Turin, il a occupé des postes à responsabilités croissantes au sein de Stellantis, Fiat Chrysler Automobiles, Iveco et Comau.

La cooptation de Carlo Cavalchini en tant qu'administrateur sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée générale ordinaire d'Aramis Group.

Sa cooptation apporte une expertise solide en matière de finance d'entreprise, de gestion de la trésorerie et de marchés de capitaux et s'inscrit dans la continuité du partenariat stratégique entre Aramis Group et Stellantis.

A ce titre, le pacte d'actionnaires conclu entre Automobiles Peugeot SA (groupe Stellantis) et les fondateurs de la Société, Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société, a été prorogé rétroactivement jusqu'au 21 décembre 2026. Il est précisé que ce pacte ne constitue pas une action de concert entre les parties au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce.

Le Conseil d'administration compte dorénavant huit membres : les deux co-fondateurs, trois administrateurs représentant Stellantis (Silvia Vernetti, Sophie le Roi et Carlo Cavalchini) et trois administrateurs indépendants (Sonia Barrière, Patrick Bataillard et Delphine Mousseau). Le taux d'indépendance s'établit à 38 % et celui de féminisation à 50 %, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF.

La diversité des compétences des membres garantit toujours un haut niveau d'excellence stratégique et opérationnelle, assurant un développement durable et à long terme pour la Société.

La composition des Comités a évolué comme suit : Silvia Vernetti rejoint le Comité des nominations et des rémunérations, Carlo Cavalchini rejoint le Comité d'audit, et Sophie le Roi rejoint le Comité RSE, en conformité avec les meilleures pratiques de gouvernance.

***

Etat des procédures des commissaires aux comptes :

Lors de sa réunion du 19 mai 2026, le Conseil d’administration d’Aramis Group a arrêté les états financiers consolidés pour le premier semestre de l'exercice 2026, clos le 31 mars 2026. Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d’examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d’activité.

Prochaines informations financières :

Activité du troisième trimestre 2026 : 23 juillet 2026 (après bourse)

Résultats annuels 2026 : 25 novembre 2026 (après bourse)

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis 25 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,3 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 119 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 4 " Facteurs de risques et environnement de contrôle " du Document d'enregistrement universel en date du 18 décembre 2025, déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.25-0778 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amffrance.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Contact Investisseurs

investor@aramis.group

ANNEXES

État du résultat net

En milliers d'euros 1er semestre 2025-2026 1er semestre 2024-2025 Chiffre d’affaires 1 134 179 1 213 349 Achats consommés (935 026) (1 004 461) Autres achats et charges externes (95 594) (92 908) Impôts et taxes (4 269) (4 079) Charges de personnel (73 808) (75 001) Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions (1 038) (1 980) Charges de personnel liées à des acquisitions - 322 Dotation aux provisions et dépréciations (2 877) (8 450) Frais liés à des opérations - - Autres produits opérationnels 1 449 6 485 Autres charges opérationnelles (1 235) (2 348) Résultat opérationnel avant amortissement et dépréciation d'immobilisations 21 779 30 928 Dotation aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (7 515) (8 145) Dotation aux amortissements des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (7 713) (7 421) Excédent de la juste valeur des actifs et passifs acquis sur le prix - - Résultat opérationnel 6 551 15 362 Coût de l'endettement financier net (1 287) (2 364) Charges financières sur dettes de location (2 169) (2 224) Autres produits financiers 2 13 Autres charges financières (8) (5) Résultat financier (3 462) (4 579) Résultat avant impôt 3 089 10 783 Impôt sur le résultat (3 024) (4 394) Résultat net 65 6 389 Attribuable aux propriétaires de la société 65 6 389 Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - -

État de la situation financière

En milliers d'euros 31/03/2026 30/09/2025 31/03/2025 Goodwill 63 994 63 828 65 124 Autres immobilisations incorporelles 51 861 53 334 56 731 Immobilisations corporelles 27 846 28 929 33 225 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 86 902 86 224 92 928 Autres actifs financiers non courants, y compris dérivés 1 503 1 403 1 334 Actifs d'impôt différé 11 591 12 674 7 506 Actifs non courants 243 697 246 392 256 847 Stocks 225 315 216 198 241 576 Actifs cédés avec engagement de rachat - 23 525 Créances clients 35 862 36 064 41 085 Créances d'impôt exigible 1 276 1 119 147 Autres actifs courants 29 538 41 657 50 366 Trésorerie et équivalents de trésorerie 34 573 46 664 31 116 Actifs courants 326 564 341 724 364 815 Total de l'actif 570 261 588 116 621 662 Capital 1 657 1 657 1 657 Primes d'émission 271 165 271 165 271 165 Réserves de consolidation (67 140) (86 299) (86 650) Ecarts de conversion (128) (689) 2 588 Résultat attribuable aux propriétaires de la société 65 19 866 6 389 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société 205 619 205 700 195 150 Participations ne donnant pas le contrôle - - - Total des capitaux propres 205 619 205 700 195 150 Dettes financières non courantes 28 140 28 312 28 705 Dettes de location non courantes 76 400 76 351 82 839 Provisions non courantes 6 027 6 144 4 966 Passifs d'impôt différé 9 250 9 337 9 269 Dettes de personnel liées à des acquisitions non courantes (0) - - Autres passifs non courants 5 734 5 437 5 555 Passifs non courants 125 551 125 581 131 334 Dettes financières courantes 46 190 38 425 64 396 Dettes de location courantes 16 229 15 472 14 665 Provisions courantes 7 137 7 850 6 564 Dettes fournisseurs 87 451 89 354 94 213 Passifs d'impôt exigible 1 520 1 010 1 754 Dettes de personnel liées à des acquisitions courantes - 20 380 17 402 Autres passifs courants 80 563 84 344 96 185 Passifs courants 239 090 256 835 295 178 Total des capitaux propres et passifs 570 261 588 116 621 662

État des flux de trésorerie

En milliers d'euros 1er semestre 2025-2026 1er semestre 2024-2025 Résultat net 65 6 389 Elimination des amortissements et provisions 14 389 16 260 Elimination de l'impôt sur les bénéfices 3 024 4 394 Elimination du résultat financier 3 462 4 579 Neutralisation des éléments s'analysant comme des flux d'investissement 5 139 Coût des paiements fondés sur des actions 1 038 1 980 Autres éléments sans incidence sur la trésorerie (80) (18) Variation des dettes de personnel liées à des acquisitions (20 115) (7 322) Variation du besoin en fonds de roulement (2 810) 6 125 Impôt payé (1 712) (954) Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités opérationnelles (2 734) 31 572 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (5 899) (5 375) Cession d'immobilisations 1 039 2 270 Variation des prêts et autres actifs financiers (289) (114) Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (13 918) - Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités d'investissement (19 066) (3 220) Emissions d'emprunts 31 868 14 542 Remboursements d'emprunts (16 972) (42 714) Achat/vente d'actions propres (1 546) (3 099) Intérêts payés (4 218) (4 303) Autres frais financiers payés et produits financiers reçus 43 16 Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités de financement 9 176 (35 558) Incidence de la variation des taux de change 37 (10) Variation de trésorerie (12 588) (7 216) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 45 372 36 937 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 32 785 29 721

Réconciliation de la marge brute par véhicule vendu (GPU)

En milliers d'euros En données publiées 1er semestre 2025-2026 1er semestre 2024-2025 Var. % Chiffre d'affaires 1 134 179 1 213 349 -6,5% Achats consommés (935 026) (1 004 461) -6,9% Marge brute (base données consolidées) 199 152 208 888 -4,7% Frais de transport et coûts de reconditionnement (67 542) (67 834) -0,4% Marge brute 131 611 141 054 -6,7% Nombre de véhicules B2C vendus (en unités) 56 444 60 869 -7,3% Marge brute par véhicule B2C vendu - GPU (en euros) 2 332 2 317 +0,6%

Réconciliation de l’EBITDA ajusté

En milliers d'euros En données publiées 1er semestre 2025-2026 1er semestre 2024-2025 Var. % Résultat opérationnel avant amortissement et dépréciation d'immobilisations 21 779 30 928 -29,6% Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions 1 038 1 980 -47,6% Charges de personnel liées à des acquisitions - (322) -100,0% Frais liés à des opérations - - n.a Frais de restructuration 487 178 +173,9% EBITDA ajusté 23 305 32 765 -28,9%

Calcul détaillé du besoin en fonds de roulement opérationnel

En milliers d'euros En données publiées 31/03/2026 30/09/2025 31/03/2025 Stocks 225 313 216 220 241 576 Créances clients 35 862 36 064 41 085 Dettes fournisseurs (87 451) (89 354) (94 213) Autres actifs courants 29 530 41 646 50 366 Retraitements relatifs au poste autres actifs courants : - - - - Créances sur personnel et organismes sociaux (637) (489) (375) - Créances fiscales autres que celles liées à la TVA (341) (167) (101) - Autres éléments non liés au BFR opérationnel (420) (544) (1 681) Autres passifs courants (80 563) (84 344) (96 186) Retraitements relatifs au poste autres passifs courants : - - - - Dettes sociales 20 695 21 503 20 761 - Dettes fiscales autres que celles liées à la TVA 1 240 1 085 1 274 - Dette sur acquisition de titres - - - - Eléments du poste "autres dettes" non liés à des primes

à la conversion et bonus écologiques 519 594 573 Produits constatés d'avance - non courant (5 434) (5 437) (5 546) Besoin en fonds de roulement opérationnel (A) 138 313 136 778 157 534 Chiffre d’affaires des 12 derniers mois (B) 2 300 449 2 379 619 2 352 567 BFR opérationnel en jours de chiffre d'affaires (A/B multiplié par 365) 22 21 24

Réconciliation de la dette nette avec l’endettement financier net IFRS

En milliers d'euros En données publiées 31/03/2026 30/09/2025 31/03/2025 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (dont RCF) 18 933 22 685 38 444 Dettes financières diverses 53 531 28 793 38 657 Découverts bancaires 1 788 1 291 1 395 Trésorerie et équivalents de trésorerie (34 573) (46 664) (31 116) Dette financière nette 8 39 679 6 105 47 380 Dettes de location 92 629 91 823 97 504 Dettes sur engagement de rachat de minoritaires (put) (0) 13 969 14 605 Endettement financier net IFRS 132 308 111 896 159 488





1 Marché des véhicules d'occasion de moins de 8 ans, en moyenne sur les 6 géographies du Groupe, source S&P Global et Aramis Group

2 Net Promoter Score, indicateur répandu de la mesure de la satisfaction client

3 Employee Net Promoter Score, indicateur répandu de la mesure de la satisfaction des collaborateurs du Groupe

4 Flux de trésorerie total excluant le paiement du complément de prix Motordepot (34m€) et des actions auto-détenues dans le cadre du programme de rachat d'actions (1,5m€)

5 Dette financière nette hors dettes de location (IFRS 16)

6 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli est Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

7 Cf annexes pour la réconciliation de la marge brute et de l’EBITDA ajusté

8 Dette financière nette hors dettes de location (IFRS 16) et hors dettes sur engagement de rachat de minoritaires (put) Carsupermarket.com

Pièce jointe