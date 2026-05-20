Communiqué de presse

74Software : Assemblée Générale Mixte 2026 – Résultat des votes

Paris, le 20 mai 2026 – L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de 74Software s’est réunie mardi 19 mai 2026, sous la présidence de Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d’administration.

Les 20 résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été approuvées sans modification par l’Assemblée et les résultats des votes sont disponibles aux pages suivantes :

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com

Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Nombre d'actions composant le capital social de la Société : 29 746 194

Nombre d'actions ayant droit de vote : 29 152 031

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 245

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 37 705 335

Résolution



Type



Heure du Vote Voix exprimées Voix non exprimées Présents & Représentés Titres Exprimés Voix Exclues



Etat Adoption Pour % Contre % Abstention Nul Non voté Titres Voix Pour+Contre % Capital 1 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Ordinaire 19/05/2026 15:20:55 37 684 008 >99,99% 55 <0,01% 473 0 15 26 847 704 37 684 551 26 847 220 90,25% 0 Adoptée 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 Ordinaire 19/05/2026 15:21:25 37 683 381 >99,99% 55 <0,01% 1 020 0 95 26 847 704 37 684 551 26 846 839 90,25% 0 Adoptée 3 Affectation du résultat de l’exercice Ordinaire 19/05/2026 15:21:52 37 678 575 99,99% 5 592 0,01% 289 0 95 26 847 704 37 684 551 26 847 325 90,25% 0 Adoptée 4 Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d’administration, en ce compris le censeur Ordinaire 19/05/2026 15:22:23 37 654 552 99,93% 24 601 0,07% 5 361 0 37 26 847 704 37 684 551 26 842 555 90,24% 0 Adoptée 5 Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration Ordinaire 19/05/2026 15:22:52 37 668 603 99,96% 15 025 0,04% 884 0 39 26 847 704 37 684 551 26 846 959 90,25% 0 Adoptée 6 Approbation de la politique de rémunération du Directeur général Ordinaire 19/05/2026 15:23:20 35 652 756 96,56% 1 269 986 3,44% 761 769 0 40 26 847 704 37 684 551 26 086 100 87,70% 0 Adoptée 7 Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué Ordinaire 19/05/2026 15:23:48 35 656 486 96,56% 1 269 986 3,44% 757 564 0 515 26 847 704 37 684 551 26 090 174 87,71% 0 Adoptée 8 Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration, en ce compris le censeur Ordinaire 19/05/2026 15:24:18 37 654 547 99,93% 25 142 0,07% 446 0 4 416 26 847 704 37 684 551 26 842 851 90,24% 0 Adoptée 9 Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce Ordinaire 19/05/2026 15:24:47 37 365 006 99,15% 319 040 0,85% 465 0 40 26 847 704 37 684 551 26 847 204 90,25% 0 Adoptée 10 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre PASQUIER, Président du Conseil d’administration Ordinaire 19/05/2026 15:25:25 37 669 055 99,96% 14 935 0,04% 502 0 59 26 847 704 37 684 551 26 847 154 90,25% 0 Adoptée 11 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick DONOVAN, Directeur Général Ordinaire 19/05/2026 15:26:05 37 322 301 99,05% 356 861 0,95% 970 0 4 419 26 847 704 37 684 551 26 842 520 90,24% 0 Adoptée 12 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Eric BIERRY, Directeur Général Délégué Ordinaire 19/05/2026 15:26:45 37 333 374 99,07% 350 159 0,93% 970 0 48 26 847 704 37 684 551 26 846 895 90,25% 0 Adoptée 13 Renouvellement du mandat de Madame Marie-Hélène Rigal en qualité d’administratrice Ordinaire 19/05/2026 15:27:13 37 367 253 99,16% 315 456 0,84% 1 794 0 48 26 847 704 37 684 551 26 846 460 90,25% 0 Adoptée 14 Renouvellement du mandat de Monsieur Yann Metz-Pasquier en qualité d’administrateur Ordinaire 19/05/2026 15:27:42 36 166 045 95,99% 1 512 755 4,01% 1 355 0 4 396 26 847 704 37 684 551 26 842 304 90,24% 0 Adoptée 15 Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre-Yves Commanay en qualité d’administrateur Ordinaire 19/05/2026 15:28:10 37 167 456 98,64% 510 879 1,36% 1 823 0 4 393 26 847 704 37 684 551 26 842 041 90,24% 0 Adoptée 16 Autorisation à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce Ordinaire 19/05/2026 15:28:49 37 346 461 99,12% 333 218 0,88% 469 0 4 403 26 847 704 37 684 551 26 843 035 90,24% 0 Adoptée 17 Modification de l’article 14 – « Conseil d’administration » des statuts de la Société afin de le compléter et de prévoir les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés Extraordinaire 19/05/2026 15:29:26 37 704 430 >99,99% 47 <0,01% 833 0 25 26 858 096 37 705 335 26 857 591 90,29% 0 Adoptée 18 Pouvoirs pour les formalités Ordinaire 19/05/2026 15:29:52 37 680 052 >99,99% 50 <0,01% 66 0 4 383 26 847 704 37 684 551 26 843 259 90,24% 0 Adoptée 19 Nomination de Madame Eva RUDIN, en qualité d’administratrice Ordinaire 19/05/2026 15:30:20 37 677 911 >99,99% 550 <0,01% 1 689 0 4 401 26 847 704 37 684 551 26 842 205 90,24% 0 Adoptée 20 Nomination de Monsieur Patrick DONOVAN, en qualité d’administrateur Ordinaire 19/05/2026 15:30:49 37 658 701 >99,99% 481 <0,01% 20 953 0 4 416 26 847 704 37 684 551 26 830 698 90,20% 0 Adoptée





Pièce jointe