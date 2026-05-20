Communiqué de presse
74Software : Assemblée Générale Mixte 2026 – Résultat des votes
Paris, le 20 mai 2026 – L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de 74Software s’est réunie mardi 19 mai 2026, sous la présidence de Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d’administration.
Les 20 résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été approuvées sans modification par l’Assemblée et les résultats des votes sont disponibles aux pages suivantes :
A propos de 74Software
74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr
Contacts – Relations Investisseurs :
Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com
Nombre d'actions composant le capital social de la Société : 29 746 194
Nombre d'actions ayant droit de vote : 29 152 031
Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 245
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 37 705 335
|Résolution
|Type
|Heure du Vote
|Voix exprimées
|Voix non exprimées
|Présents & Représentés
|Titres Exprimés
|Voix Exclues
|Etat Adoption
|Pour
|%
|Contre
|%
|Abstention
|Nul
|Non voté
|Titres
|Voix
|Pour+Contre
|% Capital
|1
|Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement
|Ordinaire
|19/05/2026 15:20:55
|37 684 008
|>99,99%
|55
|<0,01%
|473
|0
|15
|26 847 704
|37 684 551
|26 847 220
|90,25%
|0
|Adoptée
|2
|Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
|Ordinaire
|19/05/2026 15:21:25
|37 683 381
|>99,99%
|55
|<0,01%
|1 020
|0
|95
|26 847 704
|37 684 551
|26 846 839
|90,25%
|0
|Adoptée
|3
|Affectation du résultat de l’exercice
|Ordinaire
|19/05/2026 15:21:52
|37 678 575
|99,99%
|5 592
|0,01%
|289
|0
|95
|26 847 704
|37 684 551
|26 847 325
|90,25%
|0
|Adoptée
|4
|Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d’administration, en ce compris le censeur
|Ordinaire
|19/05/2026 15:22:23
|37 654 552
|99,93%
|24 601
|0,07%
|5 361
|0
|37
|26 847 704
|37 684 551
|26 842 555
|90,24%
|0
|Adoptée
|5
|Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration
|Ordinaire
|19/05/2026 15:22:52
|37 668 603
|99,96%
|15 025
|0,04%
|884
|0
|39
|26 847 704
|37 684 551
|26 846 959
|90,25%
|0
|Adoptée
|6
|Approbation de la politique de rémunération du Directeur général
|Ordinaire
|19/05/2026 15:23:20
|35 652 756
|96,56%
|1 269 986
|3,44%
|761 769
|0
|40
|26 847 704
|37 684 551
|26 086 100
|87,70%
|0
|Adoptée
|7
|Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué
|Ordinaire
|19/05/2026 15:23:48
|35 656 486
|96,56%
|1 269 986
|3,44%
|757 564
|0
|515
|26 847 704
|37 684 551
|26 090 174
|87,71%
|0
|Adoptée
|8
|Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration, en ce compris le censeur
|Ordinaire
|19/05/2026 15:24:18
|37 654 547
|99,93%
|25 142
|0,07%
|446
|0
|4 416
|26 847 704
|37 684 551
|26 842 851
|90,24%
|0
|Adoptée
|9
|Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce
|Ordinaire
|19/05/2026 15:24:47
|37 365 006
|99,15%
|319 040
|0,85%
|465
|0
|40
|26 847 704
|37 684 551
|26 847 204
|90,25%
|0
|Adoptée
|10
|Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre PASQUIER, Président du Conseil d’administration
|Ordinaire
|19/05/2026 15:25:25
|37 669 055
|99,96%
|14 935
|0,04%
|502
|0
|59
|26 847 704
|37 684 551
|26 847 154
|90,25%
|0
|Adoptée
|11
|Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick DONOVAN, Directeur Général
|Ordinaire
|19/05/2026 15:26:05
|37 322 301
|99,05%
|356 861
|0,95%
|970
|0
|4 419
|26 847 704
|37 684 551
|26 842 520
|90,24%
|0
|Adoptée
|12
|Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Eric BIERRY, Directeur Général Délégué
|Ordinaire
|19/05/2026 15:26:45
|37 333 374
|99,07%
|350 159
|0,93%
|970
|0
|48
|26 847 704
|37 684 551
|26 846 895
|90,25%
|0
|Adoptée
|13
|Renouvellement du mandat de Madame Marie-Hélène Rigal en qualité d’administratrice
|Ordinaire
|19/05/2026 15:27:13
|37 367 253
|99,16%
|315 456
|0,84%
|1 794
|0
|48
|26 847 704
|37 684 551
|26 846 460
|90,25%
|0
|Adoptée
|14
|Renouvellement du mandat de Monsieur Yann Metz-Pasquier en qualité d’administrateur
|Ordinaire
|19/05/2026 15:27:42
|36 166 045
|95,99%
|1 512 755
|4,01%
|1 355
|0
|4 396
|26 847 704
|37 684 551
|26 842 304
|90,24%
|0
|Adoptée
|15
|Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre-Yves Commanay en qualité d’administrateur
|Ordinaire
|19/05/2026 15:28:10
|37 167 456
|98,64%
|510 879
|1,36%
|1 823
|0
|4 393
|26 847 704
|37 684 551
|26 842 041
|90,24%
|0
|Adoptée
|16
|Autorisation à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce
|Ordinaire
|19/05/2026 15:28:49
|37 346 461
|99,12%
|333 218
|0,88%
|469
|0
|4 403
|26 847 704
|37 684 551
|26 843 035
|90,24%
|0
|Adoptée
|17
|Modification de l’article 14 – « Conseil d’administration » des statuts de la Société afin de le compléter et de prévoir les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés
|Extraordinaire
|19/05/2026 15:29:26
|37 704 430
|>99,99%
|47
|<0,01%
|833
|0
|25
|26 858 096
|37 705 335
|26 857 591
|90,29%
|0
|Adoptée
|18
|Pouvoirs pour les formalités
|Ordinaire
|19/05/2026 15:29:52
|37 680 052
|>99,99%
|50
|<0,01%
|66
|0
|4 383
|26 847 704
|37 684 551
|26 843 259
|90,24%
|0
|Adoptée
|19
|Nomination de Madame Eva RUDIN, en qualité d’administratrice
|Ordinaire
|19/05/2026 15:30:20
|37 677 911
|>99,99%
|550
|<0,01%
|1 689
|0
|4 401
|26 847 704
|37 684 551
|26 842 205
|90,24%
|0
|Adoptée
|20
|Nomination de Monsieur Patrick DONOVAN, en qualité d’administrateur
|Ordinaire
|19/05/2026 15:30:49
|37 658 701
|>99,99%
|481
|<0,01%
|20 953
|0
|4 416
|26 847 704
|37 684 551
|26 830 698
|90,20%
|0
|Adoptée
Pièce jointe