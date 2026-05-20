74Software : Assemblée Générale Mixte 2026 – Résultat des votes

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Communiqué de presse

74Software : Assemblée Générale Mixte 2026 – Résultat des votes

Paris, le 20 mai 2026 – L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de 74Software s’est réunie mardi 19 mai 2026, sous la présidence de Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d’administration.

Les 20 résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été approuvées sans modification par l’Assemblée et les résultats des votes sont disponibles aux pages suivantes :

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Nombre d'actions composant le capital social de la Société : 29 746 194
Nombre d'actions ayant droit de vote : 29 152 031
Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 245
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 37 705 335

Résolution

Type

Heure du VoteVoix expriméesVoix non expriméesPrésents & ReprésentésTitres ExprimésVoix Exclues

Etat Adoption
Pour%Contre%AbstentionNulNon votéTitresVoixPour+Contre% Capital
1Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalementOrdinaire19/05/2026 15:20:5537 684 008>99,99%55<0,01%47301526 847 70437 684 55126 847 22090,25%0Adoptée
2Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025Ordinaire19/05/2026 15:21:2537 683 381>99,99%55<0,01%1 02009526 847 70437 684 55126 846 83990,25%0Adoptée
3Affectation du résultat de l’exerciceOrdinaire19/05/2026 15:21:5237 678 57599,99%5 5920,01%28909526 847 70437 684 55126 847 32590,25%0Adoptée
4Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d’administration, en ce compris le censeurOrdinaire19/05/2026 15:22:2337 654 55299,93%24 6010,07%5 36103726 847 70437 684 55126 842 55590,24%0Adoptée
5Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administrationOrdinaire19/05/2026 15:22:5237 668 60399,96%15 0250,04%88403926 847 70437 684 55126 846 95990,25%0Adoptée
6Approbation de la politique de rémunération du Directeur généralOrdinaire19/05/2026 15:23:2035 652 75696,56%1 269 9863,44%761 76904026 847 70437 684 55126 086 10087,70%0Adoptée
7Approbation de la politique de rémunération du Directeur général déléguéOrdinaire19/05/2026 15:23:4835 656 48696,56%1 269 9863,44%757 564051526 847 70437 684 55126 090 17487,71%0Adoptée
8Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration, en ce compris le censeurOrdinaire19/05/2026 15:24:1837 654 54799,93%25 1420,07%44604 41626 847 70437 684 55126 842 85190,24%0Adoptée
9Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerceOrdinaire19/05/2026 15:24:4737 365 00699,15%319 0400,85%46504026 847 70437 684 55126 847 20490,25%0Adoptée
10Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre PASQUIER, Président du Conseil d’administrationOrdinaire19/05/2026 15:25:2537 669 05599,96%14 9350,04%50205926 847 70437 684 55126 847 15490,25%0Adoptée
11Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick DONOVAN, Directeur GénéralOrdinaire19/05/2026 15:26:0537 322 30199,05%356 8610,95%97004 41926 847 70437 684 55126 842 52090,24%0Adoptée
12Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Eric BIERRY, Directeur Général DéléguéOrdinaire19/05/2026 15:26:4537 333 37499,07%350 1590,93%97004826 847 70437 684 55126 846 89590,25%0Adoptée
13Renouvellement du mandat de Madame Marie-Hélène Rigal en qualité d’administratriceOrdinaire19/05/2026 15:27:1337 367 25399,16%315 4560,84%1 79404826 847 70437 684 55126 846 46090,25%0Adoptée
14Renouvellement du mandat de Monsieur Yann Metz-Pasquier en qualité d’administrateurOrdinaire19/05/2026 15:27:4236 166 04595,99%1 512 7554,01%1 35504 39626 847 70437 684 55126 842 30490,24%0Adoptée
15Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre-Yves Commanay en qualité d’administrateurOrdinaire19/05/2026 15:28:1037 167 45698,64%510 8791,36%1 82304 39326 847 70437 684 55126 842 04190,24%0Adoptée
16Autorisation à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerceOrdinaire19/05/2026 15:28:4937 346 46199,12%333 2180,88%46904 40326 847 70437 684 55126 843 03590,24%0Adoptée
17Modification de l’article 14 – « Conseil d’administration » des statuts de la Société afin de le compléter et de prévoir les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariésExtraordinaire19/05/2026 15:29:2637 704 430>99,99%47<0,01%83302526 858 09637 705 33526 857 59190,29%0Adoptée
18Pouvoirs pour les formalitésOrdinaire19/05/2026 15:29:5237 680 052>99,99%50<0,01%6604 38326 847 70437 684 55126 843 25990,24%0Adoptée
19Nomination de Madame Eva RUDIN, en qualité d’administratriceOrdinaire19/05/2026 15:30:2037 677 911>99,99%550<0,01%1 68904 40126 847 70437 684 55126 842 20590,24%0Adoptée
20Nomination de Monsieur Patrick DONOVAN, en qualité d’administrateurOrdinaire19/05/2026 15:30:4937 658 701>99,99%481<0,01%20 95304 41626 847 70437 684 55126 830 69890,20%0Adoptée


Pièce jointe


Attachments

19052026 - Résultat des votes par résolution
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