Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

Information réglementée

21 mai 2026, 8h00 CET

L’Assemblée Générale Ordinaire et l’Assemblée Générale Extraordinaire de Kinepolis Group SA se sont tenues en date du 13 mai 2026. Tous les points de l’ordre du jour ont été approuvés.



Les procès-verbaux des assemblées peuvent être consultés sur le site web de Kinepolis Group via ce lien.

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