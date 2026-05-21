Bitget lance le « Gold Fast or Go Home Challenge » pour le trading de CFD sur l’or

VICTORIA, Seychelles, 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, lance le « Gold Fast or Go Home Challenge », une campagne mondiale visant à accélérer l’accès au trading de CFD sur l’or via l’application Bitget. Cette campagne fait suite à la récente mise à jour produit de Bitget qui a déplacé les produits TradFi (or, forex, matières premières et indices) directement dans un onglet principal de la page d’accueil, réduisant ainsi le nombre d’étapes nécessaires pour accéder directement à ces marchés depuis la page d’accueil.

Le défi proposé invite les utilisateurs à se filmer en train d’ouvrir l’application Bitget, d’accéder à la section TradFi et de réaliser une transaction CFD sur l’or XAUUSD le plus rapidement possible. Les participants publieront leurs performances sur les réseaux sociaux dans le cadre d’un défi mondial de trading basé sur la rapidité et conçu autour de l’accessibilité, de la fluidité d’exécution et de la participation aux marchés en temps réel. La campagne allie la culture du trading à des contenus courts et percutants pour les réseaux sociaux, transformant ainsi la rapidité d’exécution du produit en une expérience utilisateur concrète.

Cette campagne s’inscrit dans la stratégie globale de Bitget visant à rapprocher les actifs financiers traditionnels des environnements de trading natifs de la crypto grâce à une interface unifiée. Les utilisateurs peuvent ainsi naviguer entre les crypto-actifs, les produits tokenisés, les paires de devises, les matières premières et les CFD sur l’or depuis un compte unique sans avoir à jongler entre plusieurs plateformes, portefeuilles ou systèmes de trading.

« Les utilisateurs diversifient de plus en plus leurs activités entre les marchés crypto et les marchés financiers traditionnels au cours d’un même cycle de trading, notamment lors des périodes de forte volatilité macroéconomique », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Nous avons conçu la plateforme de manière à rendre ces marchés plus directement accessibles depuis l’application. En transformant ce flux de trading en une expérience publique et communautaire, ce défi vient illustrer l’évolution des comportements de trading multi-actifs. »

L’activité de trading sur l’or continue de progresser à l’échelle mondiale, les investisseurs suivant de près les anticipations de taux d’intérêt, les tendances de la politique monétaire des banques centrales, les risques d’inflation ainsi que les incertitudes géopolitiques. Sur les plateformes d’actifs numériques, les CFD sur l’or figurent parmi les produits TradFi les plus suivis en période de forte volatilité, notamment parce que les utilisateurs recherchent un accès plus rapide aux actifs sensibles aux fluctuations macroéconomiques sans avoir à quitter l’environnement de trading natif de la crypto.

L’intégration de la section TradFi à notre page d’accueil s’inscrit dans la stratégie globale de bourse universelle de Bitget qui vise à réduire la fragmentation entre actifs numériques et marchés financiers traditionnels. Face à l’augmentation du nombre d’utilisateurs qui adoptent des stratégies multi-actifs, les plateformes de trading sont de plus en plus tenues de prendre en charge les cryptomonnaies, les matières premières, les actions, le forex et les actifs tokenisés au sein d’une interface et d’un système de garanties uniques. Le développement de l’offre TradFi de Bitget témoigne de la demande croissante du marché pour un accès unifié à plusieurs classes d’actifs et une circulation plus rapide des capitaux entre les différentes catégories de trading.

Ce lancement intervient également dans le prolongement du déploiement continu de l’offre TradFi de Bitget sur les marchés mondiaux. Actuellement, la plateforme offre un accès aux marchés des cryptomonnaies ainsi qu’aux actions tokenisées, aux ETF, aux matières premières, aux paires de devises et aux métaux précieux comme l’or, le tout au sein d’un écosystème de trading unique. En 2026, Bitget a repositionné sa section TradFi sur la page d’accueil de l’application dans le cadre d’une initiative plus large visant à simplifier l’accès aux marchés et à améliorer l’efficacité d’exécution des transactions multi-actifs.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™ . Dans le cadre de sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associé à l’ UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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