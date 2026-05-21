OVHcloud structure son organisation grands comptes en Europe pour accélérer sa croissance

Roubaix – 21 mai 2026 OVHcloud, leader européen du cloud et de l’IA, adapte son organisation pour répondre à l’accélération des besoins européens en cloud souverain, maîtrise des données et intelligence artificielle de confiance. Le Groupe nomme Bruno Ronsse Chief Revenue Officer Corporate et déploie une équipe dédiée dans six pays européens afin de renforcer son accompagnement auprès des grands comptes, des acteurs de la Défense et de son écosystème partenaires. Objectif : accélérer la croissance du segment Corporate dans les prochaines années.

Une demande européenne accélérée, du secteur public au secteur privé

Les grandes organisations européennes, publiques comme privées, accélèrent leurs choix technologiques face aux enjeux de souveraineté, de sécurité et d’intelligence artificielle, en renforçant leurs exigences sur la protection des données et l’autonomie technologique. Cette dynamique se concrétise déjà dans plusieurs grands projets européens, à l’image du marché-cadre Cloud III de la Commission européenne, remporté par OVHcloud au sein d’un consortium européen.

Une organisation européenne au service des grands comptes

Pour accompagner cette dynamique, OVHcloud nomme Bruno Ronsse Chief Revenue Officer Corporate et membre du Comité exécutif du Groupe. Il pilote une équipe renforcée ces derniers mois dans les principaux marchés européens : Sylvie Houlière Mayca en France Belux et MEA, Emma Dennard au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, dans les pays nordiques et en acting sur le Canada, Helen Wohlfarth-Kuhn en Allemagne et en Pologne, Marco Giletta en Italie, et John Gazal en Espagne. L’organisation sera pleinement opérationnelle au 1er septembre 2026 pour accompagner les grands comptes publics et privés sur leurs projets cloud et IA, notamment dans les environnements régaliens et régulés.



Une verticale Défense structurée à l’échelle européenne

Dans la continuité des annonces récentes d’OVHcloud autour de la Défense, Guy Fournier prend la responsabilité de la coordination des équipes locales sur plusieurs marchés européens. Cette organisation renforcera la capacité du Groupe à accompagner les grands projets régaliens et Défense nécessitant une approche européenne et multi-pays.



Une nouvelle dynamique partenaires

OVHcloud renforce la place des partenaires dans son organisation Corporate et resserre son écosystème autour des projets stratégiques, souverains et liés à l’IA. Un programme européen de génération de leads sera progressivement déployé afin d’accélérer le développement des comptes stratégiques sur les marchés les plus porteurs. Cette évolution sera notamment portée en France par l’arrivée récente de Patrick Détriché.





À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 500 000 serveurs dans 46 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio performance-prix, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.



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