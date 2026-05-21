HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.5.2026 klo 14.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Huhtamäki on vastaanottanut Suomen Kulttuurirahasto ry:ltä arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen 21. toukokuuta 2026. Ilmoituksen mukaan Suomen Kulttuurirahaston omistusosuus Huhtamäki Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut 10 prosentin rajan 21. toukokuuta 2026.

Suomen Kulttuurirahaston osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä

(A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

(B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A + B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 7,72 % 7,72 % 8 319 263 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 14,4 % 14,4 %





Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi (jos mahdollista) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI0009000459 8 319 263 7,72 % A YHTEENSÄ 8 319 263





Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Lisätietoja:

Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 10 686 7058

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 17 400 ammattilaistamme työskentelee 35 maassa ja 105 toimipaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2025 Huhtamäen liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.