VOOPOO ARGUS G4 & ARGUS G4 Mini: Ein Pod, dreifacher Genuss

SHENZHEN, China, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verschiedene E-Liquids erzielen bei unterschiedlichen Widerständen die beste Leistung – Nikotinsalze eignen sich besser für höhere Widerstände, während Freebase-Liquids bei niedrigeren Widerständen besser zur Geltung kommen. Es ist jedoch mühsam, bei jedem Geschmackswechsel die Pods auszutauschen. Und Pods nur wegen der Vielfalt auf Vorrat zu kaufen? Das ist altmodisches Denken.

Lerne den ARGUS Multi-Ohm-Pod kennen – der branchenweit erste Pod mit einstellbarem Widerstand. Ein Pod, mehrere Widerstandswerte. Die ARGUS G4 und die G4 Mini sind die ersten Geräte, die dieses Potenzial voll ausschöpfen. Aufbauend auf der DNA der ARGUS-Familie bieten sie ein völlig neues Zugerlebnis und eine bahnbrechende Benutzerinteraktion.

Ein Pod, grenzenlose Vielseitigkeit

Der ARGUS Multi-Ohm-Pod verfügt über eine Mehrkern-Elektrodentechnologie. Die ARGUS G4 ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen 0,4 Ω, 0,7 Ω und 1,0 Ω bei einer maximalen Leistung von 35 Watt, während die ARGUS G4 Mini Optionen von 0,7 Ω und 1,0 Ω mit bis zu 30 Watt bietet. Darüber hinaus verfügt der Pod über die exklusive iCOSM CODE 2.0-Technologie von VOOPOO. Wichtig ist, dass der ARGUS Multi-Ohm-Pod nicht nur mit den neuen Modellen wie der ARGUS G4 und der G4 Mini kompatibel ist, sondern auch mit allen früheren Produkten der ARGUS-Serie funktioniert. Auch Nutzer, die noch Geräte früherer ARGUS-Generationen verwenden, sollten diesen Pod unbedingt ausprobieren.

Einfach einschalten und frei einstellen.



Beide Modelle verfügen über deutlich verbesserte Akkus im Vergleich zu früheren Generationen und werden jeweils von einem 1650-mAh-Akku mit hoher Energiedichte betrieben. Die ARGUS G4 unterstützt Schnellladen mit 5 V/2 A – 45 Minuten Ladezeit reichen für bis zu 5 Tage Nutzung –, während die ARGUS G4 Mini Schnellladen mit 5 V/1,5 A unterstützt. Die G4 verfügt über ein 0,85-Zoll-HD-Display, das eine umfassende Informationsanzeige und Interaktion ermöglicht, während die G4 Mini einen intuitiven Leuchtstreifen zur Anzeige des Akkustands nutzt. Das Beste daran ist, dass beide Geräte eine stufenlose Luftstromregulierung unterstützen, sodass du den perfekten Zug in einem einzigen, nahtlosen Vorgang einstellen kannst.

Markantes Design, solide Verarbeitung

Neben bahnbrechenden Funktionen und führender Leistung bestechen beide Produkte durch einen neuen Minimal-Tech-Stil. Die ARGUS G4 Mini wiegt nur 65 g und ist damit leichter und leistungsstärker – für ein erfrischendes Dampferlebnis. Beide Modelle verfügen über ein Vollmetallgehäuse und sind in acht auffälligen Farben erhältlich. Kein Austausch. Einfach den Widerstand einstellen und los geht’s. Die ARGUS G4 und die ARGUS G4 Mini kommen beide mit nur einem Pod aus. Entdecke noch heute die neue ARGUS-Serie!

Warnung: Dieses Produkt kann mit E-Liquid-Produkten verwendet werden, die Nikotin enthalten, eine stark suchterzeugende Substanz.

Unternehmen: Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd

Kontaktperson: Victor Liu

E-Mail: victor@voopootech.com

Telefon: 18501548754

Website: www.voopoo.com

Stadt: Shenzhen

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