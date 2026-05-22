EXEL Industries : Résultats semestriels 2025–2026

Résultats semestriels 2025–2026



Résultats pénalisés par la baisse des volumes liée aux cycles de marché défavorables. Dans ce contexte, le Groupe maintient sa capacité de financement et poursuit la réduction de son endettement financier net.

Au premier semestre 2025–2026, le chiffre d’affaires d’EXEL Industries est en recul de 14,1 % à 380,9 millions d’euros .

. Le Groupe voit ses niveaux de profitabilité se dégrader, pénalisés par la baisse générale des volumes sur le semestre. L’ EBITDA récurrent semestriel est négatif, à -7,2 millions d’euros .

. L’ endettement financier net du Groupe est en amélioration, à 167,8 millions d’euros , contre 174,5 millions d’euros au 31 mars 2025.

, contre 174,5 millions d’euros au 31 mars 2025. Au cours du premier semestre, EXEL Industries a poursuivi avec succès le renouvellement de ses lignes de crédit et conserve, intactes, ses capacités de financement, dans un environnement de marché difficile.

Résultats semestriels

(du 1er octobre 2025

au 31 mars 2026) 2024–2025

(en millions d’euros) 2025–2026

(en millions d’euros) CHIFFRE D’AFFAIRES



443,4 380,9 EBITDA RÉCURRENT*



20,3 -7,2 En % du chiffre d’affaires



4,6 % -1,9 % RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT



6,5 -22,2 En % du chiffre d’affaires 1,5 % -5,8 % Éléments exceptionnels - 0,1 0,2 Résultat financier - 4,7 - 0,5 Impôt et mise en équivalence - 0,2 3,8 RÉSULTAT NET 1,5 -18,7 En % du chiffre d’affaires 0,3 % -4,9 % ENDETTEMENT FINANCIER NET - 174,5 - 167,8

*EBITDA récurrent = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements des immobilisations + variation des provisions (hors provisions sur actif circulant) + résultat des sociétés mises en équivalence

Retrouvez les résultats semestriels du groupe EXEL Industries sur

https://www.exel-industries.com/investisseurs/

Chiffre d’affaires semestriel

2025–2026

Chiffre d'affaires 6 mois

(octobre 2025–mars 2026)



2024–2025 2025–2026 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 194,9 154,4 - 40,5 - 20,8 % - 36,2 - 18,6 % ARRACHAGE DE BETTERAVES 44,4 40,8 - 3,6 - 8,1 % - 3,5 - 7,9 % LOISIRS



60,2 58,7 - 1,5 - 2,5 % - 1,7 - 2,9 % INDUSTRIE



143,9 126,9 - 16,9 - 11,8 % - 12,8 - 8,9 % Groupe EXEL Industries 443,4 380,9 - 62,5 - 14,1 % - 54,2 - 12,2 %

*tcpc = taux de change et périmètre comparables

Au premier semestre 2025–2026, le chiffre d’affaires d’EXEL Industries s’établit à 380,9 millions d’euros, contre 443,4 millions d’euros au 31 mars 2025, soit une baisse de 14,1 % sur la période. À périmètre et taux de change comparables, il recule de 12,2 %. La Pulvérisation agricole concentre l’essentiel du repli des ventes, dans un contexte de cycle bas et de marché attentiste. L’Industrie est affectée également, en raison du ralentissement de certains de ses marchés, tandis que les autres activités affichent des baisses plus modérées.

Résultats financiers semestriels

2025–2026

L’EBITDA récurrent est en fort recul, à -7,2 millions d’euros, contre 20,3 millions d’euros en 2024–2025. Cette évolution reflète la contraction de l’activité en particulier dans la Pulvérisation agricole.

Le résultat opérationnel courant est négatif, à -22,2 millions d’euros, sous l’effet de la baisse des volumes, dans un contexte de faible demande et d’une moindre absorption des coûts fixes.

Le résultat financier, à -0,5 million d’euros, s’améliore de 4,2 millions d’euros par rapport au premier semestre de l’année dernière, grâce à l’évolution favorable des taux de change et à la baisse des charges d’intérêts liée à la diminution des taux et à une utilisation optimisée des lignes de financement.

Le résultat net, à -18,7 millions d’euros, reflète la dégradation du résultat opérationnel courant, partiellement atténuée par l’amélioration du résultat financier et par la comptabilisation d’un produit d’impôt différé.

Bilan au 31 mars 2026

Au 31 mars 2026, l’endettement financier net ressort en baisse à 167,8 millions d'euros, contre 174,5 millions d'euros au premier semestre 2025, grâce aux efforts de maîtrise du besoin en fonds de roulement (BFR). Sur le premier semestre, la variation de BFR est négative et s'élève à 45 millions d'euros, conforme à la saisonnalité des activités du Groupe.

Malgré le ralentissement de l’activité, le Groupe maintient sa politique d’investissement pour l’innovation et l’optimisation de ses sites industriels et outils de production, avec des Capex s’élevant à 16,1 millions d’euros.

Processus d’audit

Le Comité d’audit du Groupe s’est tenu le 20 mai 2026.

Le Conseil d’administration s’est réuni le 21 mai 2026 et a arrêté les comptes semestriels d’EXEL Industries au 31 mars 2026.

Les procédures de certification des comptes semestriels ont été effectuées et un rapport sans réserve est en cours d’émission par les commissaires aux comptes du Groupe.

Perspectives 2026

PULVÉRISATION AGRICOLE Les carnets de commandes demeurent en retrait dans l’ensemble des marchés, dans un contexte de taux d’intérêt élevés et de niveaux de revenus agricoles en baisse, conduisant à des reports d’investissement des exploitants. La visibilité sur les volumes de ventes de machines neuves est limitée. Certaines zones, comme l’Australie, montrent des premiers signes de stabilisation après une période difficile, mais sans accélération significative attendue sur la fin d’année. Aucune reprise de cycle n’est envisagée avant le deuxième semestre de l’exercice 2026–2027. L’activité est soutenue de manière partielle par les ventes de machines d’occasion et l’après-vente, sans compenser pleinement le recul des volumes de machines neuves. Dans ce contexte, à court terme, des plans forts d’ajustement des coûts sont à l’étude.

ARRACHAGE DE BETTERAVES La réduction des surfaces betteravières en Europe et la crise agricole limitent les renouvellements de machines. Bien que la situation puisse s’améliorer sur le prochain exercice, la priorité est de réduire le besoin en fonds de roulement.

LOISIRS Les ventes dans le Jardin sont encourageantes. La fin de saison dépendra de la météo et de la demande finale. Les hausses actuelles des matières premières sont en cours de répercussion sur les prix de vente. Un plan d’innovations produits disruptif vient d’être présenté dans l’arrosage ainsi que dans les outils à main, avec un excellent accueil. L’Industrie nautique évolue dans un environnement de marché dégradé (surstockage chez les concessionnaires combiné à un contexte macro-économique incertain pesant sur la demande). L’activité poursuit le lancement commercial de ses innovations et restyling , notamment le Wauquiez 55 élu « European Yacht of the Year 2026 ».



INDUSTRIE Dans la Pulvérisation industrielle, le ralentissement de segments industriels, notamment dans l’automobile, risque de peser sur les ventes d’ici à la fin de l’exercice, en particulier sur les Projets. L’activité est cependant soutenue sur les gammes standards et ventes de pièces, en particulier sur certaines géographies comme l’Amérique du Nord et l’Asie. En Europe, le carnet de commandes montre des signes de stabilisation après un point bas. Les Tuyaux techniques sont exposés à des augmentations de coûts des matières premières limitées par l’intégration de matières recyclées. Des partenariats renforcés avec nos clients donnent de bonnes perspectives de croissance.



Daniel Tragus, Directeur général du groupe EXEL Industries

« Sur ce premier semestre, les résultats d’EXEL Industries sont en net recul, pénalisés par la contraction des volumes, principalement dans les activités agricoles, dans un environnement de marché toujours difficile et peu lisible. Dans ce contexte, à court terme, des plans forts d’ajustement des coûts sont à l’étude dans les sociétés en difficulté. Nous restons mobilisés pour nous ajuster aux cycles bas et préparer le redressement de nos marchés. Néanmoins, le Groupe maintient ses projets d’investissements et d’innovation créateurs de valeur. »

Prochains rendez-vous

24 juillet 2026, avant bourse

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025–2026

28 octobre 2026, avant bourse

Chiffre d’affaires annuel et du 4e trimestre 2025–2026

18 décembre 2026, avant bourse

Résultats annuels 2025–2026 et présentation aux investisseurs

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