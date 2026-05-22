Communication du groupe Casino

Remboursement des obligations sécurisées Quatrim

Paris, le 22 mai 2026

Le Groupe Casino annonce qu’il a procédé, le 20 mai 2026, à un remboursement de 12,4 M€ de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim, dont 12,3 M€ de capital et 0,1 M€ d’intérêts courus portant sur le capital remboursé.

Après l’opération, le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim est ainsi réduit à 109 M€.

Par ailleurs, conformément au contrat d’émission obligataire, 4,5 M€ d’intérêts ont été versés le 7 avril 2026.

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