Bitwise legt Canton ETP auf

Neues ETP bildet den nativen Token der für die Kapitalmärkte entwickelten Blockchain-Plattform ab

Das Produkt zielt darauf ab, börsengehandelten Zugang zu CC, dem nativen Token der Blockchain-Plattform Canton Network, zu bieten.





Canton Network ist eine ist eine auf Datenschutz ausgelegte, speziell für Kapitalmärkte entwickelte Blockchain, die Banken und Finanzinstituten den digitalen Handel und die Abwicklung von Vermögenswerten ermöglicht, während sensible Transaktionsdaten vertraulich bleiben.





Das Produkt ist das neueste ETP von Bitwise, das institutionelle Standards erfüllt und das wachsende Interesse von Investoren an regulierter Infrastruktur für digitale Vermögenswerte widerspiegelt.





26. Mai 2026, Frankfurt – Bitwise gibt heute den Start des Bitwise Canton ETP (Ticker: BWCC; ISIN: DE000A4ARTH9) auf Deutsche Börse Xetra bekannt. Das Produkt zielt darauf ab, einen börsengehandelten Zugang zu CC, dem nativen Token des Canton Network, zu bieten. Dabei bildet das ETP den Kaiko CANTO Reference Rate LDNLF Index ab.

Canton Network ist eine auf Datenschutz ausgelegte Blockchain, die für die Bedürfnisse von Banken, Börsen und Finanzmarktinfrastrukturen entworfen wurde. Institutionen wie Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Börse und der Finanztechnologieanbieter Broadridge sind an der Entwicklung beteiligt. Das Protokoll soll regulierten Finanzinstituten ermöglichen, Vermögenswerte digital zu emittieren, zu handeln und abzuwickeln, während Transaktionsdetails vertraulich bleiben. Im Gegensatz zu öffentlichen Blockchains wie Bitcoin oder Ethereum, bei denen alle Aktivitäten für jeden sichtbar sind, sehen, validieren und erfassen die Teilnehmer auf Canton nur die für sie relevanten Transaktionsteile – und erfüllen damit die Vertraulichkeits- und Compliance-Anforderungen der Regulierungsbehörden.

CC als nativer Token von Canton spielt eine zentrale Rolle bei Governance und Betrieb des Netzwerks. Sein Wert ist eng mit der Nutzung und dem Wachstum des Canton-Ökosystems verbunden. Für traditionelle Investoren stellt das neu aufgelegte ETP eine Möglichkeit dar, an dem wachsenden Ökosystem institutioneller Blockchain-Anwendungen zu partizipieren.

Bradley Duke, Managing Director und Head of Europe bei Bitwise, sagte: „Das Bitwise Canton ETP ist eine zeitgemäße Ergänzung unserer wachsenden Palette europäischer Krypto-ETPs. Das Canton Network sticht als Blockchain-Plattform hervor, die von Grund auf für die Kapitalmärkte entwickelt wurde und Datenschutz, Interoperabilität und Programmierbarkeit in einer Weise kombiniert, die speziell auf institutionelle Compliance-Anforderungen zugeschnitten ist. Während die Tokenisierung von Assets weiter an Dynamik gewinnt, positioniert sich die Infrastruktur von Canton als bedeutender Akteur in den digitalen Finanzmärkten. BWCC bietet Investoren einen komfortablen, börsengehandelten Zugang zu diesem Ökosystem über eine regulierte ETP-Struktur.“

BWCC wird von Bitwise Europe GmbH in Deutschland emittiert und ist das neueste Produkt, das Bitwise im Rahmen seiner europäischen Krypto-ETP-Produktreihe aufgelegt hat. Es unterstreicht die fortlaufenden Bestrebungen des Unternehmens, den Zugang zu Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte in Europa auszubauen.

BWCC ist vollständig durch CC-Token gedeckt, die im Cold Storage verwahrt werden. Das Produkt kann über ein herkömmliches Brokerkonto gekauft und verkauft werden – ohne dass eine eigene Krypto-Wallet erforderlich ist.

Wichtige Produktdaten

ETP Name Bitwise Canton ETP Ticker BWCC ISIN / WKN DE000A4ARTH9 / A4ARTH Index Benchmark CANTO Reference Rate LDNLF TER 0,85% p.a. Emittent Bitwise Europe GmbH Herkunftsland Deutschland

* Das Bitwise Canton ETP zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Kaiko CANTO Reference Rate LDNLF Index abzubilden, abzüglich der jährlichen Verwaltungsgebühr (TER: 0,85 % p. a.). Der Kryptowährungsanspruch pro ETP-Anteil spiegelt die tägliche Preisentwicklung von CANTO wider, abzüglich der anfallenden Gebühren. Der Marktpreis des ETP kann schwanken und die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Vermögenswerts möglicherweise nicht exakt nachbilden.

Haftungsausschluss: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert des ETP kann sowohl steigen als auch fallen, Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Das ETP unterliegt unter anderem Markt-, Liquiditäts-, Verwahrungs- und regulatorischen Risiken. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.eu/products .

Eine Übersicht der genannten Produkte finden Sie hier: Bitwise: Alle Produkte



Medienkontakt:

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

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Über Bitwise

Bitwise zählt zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern mit Fokus auf Kryptowährungen und verwaltet über 11 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern. Seit 2017 hat sich Bitwise in den USA und Europa einen Namen gemacht, indem das Unternehmen eine breite Palette von Index- und aktiv verwalteten Lösungen über ETPs, Staking, Vaults, separat verwaltete Konten, Private-Equity-Fonds und Hedgefonds-Strategien anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter bitwiseinvestments.eu.

Risikohinweis zu Krypto-ETPs

Investitionen in krypto-gebundene Produkte und Krypto-Assets bergen hohe Risiken. Das investierte Kapital ist gefährdet und Verluste bis zur Höhe des vollen Anlagebetrags sind möglich. Anleger sollten beachten, dass Investitionen in Krypto-Assets mit erheblichen Risiken verbunden sind, darunter:

Volatilitätsrisiko: Die Preise von Krypto-Assets und börsengehandelten Krypto-Produkten (ETPs) können erheblichen Schwankungen unterliegen.

Liquiditätsrisiko: Markttiefe und Handelsvolumen können variieren und die Ausführung von Transaktionen beeinflussen.

Verwahrungsrisiko: Obwohl digitale Assets bei spezialisierten und regulierten Verwahrstellen verwahrt werden, können sie weiterhin Cyberangriffen und technischen Störungen ausgesetzt sein.

Regulatorisches Risiko: Die Behandlung von Krypto-Assets unterliegt sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.

Marktrisiko: Breite Marktbewegungen können den Wert des ETP erheblich beeinflussen.





Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Potenzielle Anleger sollten sich unabhängig beraten lassen und die relevanten Informationen in den jeweiligen Anleihebedingungen, dem Basisinformationsblatt (KID) sowie dem Basisprospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sorgfältig prüfen. Die von der Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs richten sich an Anleger mit Erfahrung im Umgang mit Kryptowährungen und können komplex sein. Die relevanten Dokumente sind unter https://bitwiseinvestments.eu/de/resources/#Documents abrufbar.

Der Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt. Diese Genehmigung stellt jedoch keine Empfehlung der Qualität der Wertpapiere dar. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt vor einer Anlageentscheidung sorgfältig lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen einer Anlage vollständig zu verstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken; sie bieten kein festes Einkommen und bilden die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung möglicherweise nicht exakt ab. Diversifikation garantiert weder Gewinne noch schützt sie vor Verlusten.

Vereinigtes Königreich und Frankreich: Diese Pressemitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger im Vereinigten Königreich. Andere Personen, einschließlich Privatanleger und die allgemeine Öffentlichkeit, dürfen nicht auf Grundlage dieser Mitteilung handeln oder sich darauf verlassen. Das BWCC ETP steht Privatanlegern im Vereinigten Königreich und Frankreich nicht zur Verfügung.