Share buyback programme – week 21

 Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        26 May 2026

The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 28,300 1,556.64 44,052,956
18 May 20265,0001,537.137,685,650
19 May 20265,0001,563.357,816,750
20 May 20265,0001,558.197,790,950
21 May 20265,0001,566.997,834,950
22 May 20265,5001,551.318,532,205
Total under the share buyback programme 53,800 1,556.01 83,713,461
    
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
    
Total bought back369,4001,580.16583,710,426

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 369,400 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.52 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
101546XCSE20260518 9:00:15.615000
201543XCSE20260518 9:03:19.410000
291554XCSE20260518 9:11:22.635000
31554XCSE20260518 9:11:22.635000
481555XCSE20260518 9:11:35.265000
201553XCSE20260518 9:13:00.275000
191552XCSE20260518 9:18:44.531000
101552XCSE20260518 9:18:44.540000
11552XCSE20260518 9:18:44.540000
201552XCSE20260518 9:19:08.151000
61551XCSE20260518 9:19:09.402000
131551XCSE20260518 9:19:09.402000
101550XCSE20260518 9:19:57.875000
191551XCSE20260518 9:25:56.860000
201555XCSE20260518 9:26:49.074000
201551XCSE20260518 9:34:38.413000
191546XCSE20260518 9:39:00.723000
91546XCSE20260518 9:39:00.723000
101546XCSE20260518 9:39:00.723000
391545XCSE20260518 9:39:00.725000
3001545XCSE20260518 9:39:00.725495
101543XCSE20260518 9:39:13.251000
101542XCSE20260518 9:39:40.519000
101541XCSE20260518 9:40:50.377000
101538XCSE20260518 9:42:16.514000
101537XCSE20260518 9:42:28.950000
101536XCSE20260518 9:44:11.344000
671535XCSE20260518 9:44:11.346378
131535XCSE20260518 9:44:11.346392
671535XCSE20260518 9:44:11.346394
1531535XCSE20260518 9:44:11.346411
191539XCSE20260518 9:50:46.368000
101541XCSE20260518 9:58:05.907000
91541XCSE20260518 10:00:01.503000
11541XCSE20260518 10:00:01.522000
101542XCSE20260518 10:09:43.861000
101542XCSE20260518 10:09:43.861000
21540XCSE20260518 10:11:02.941000
181540XCSE20260518 10:11:02.943000
21539XCSE20260518 10:11:02.952000
181539XCSE20260518 10:11:02.952000
201537XCSE20260518 10:11:30.928000
71540XCSE20260518 10:16:58.075000
91540XCSE20260518 10:16:58.075000
91540XCSE20260518 10:16:58.075000
201540XCSE20260518 10:16:58.075000
251539XCSE20260518 10:17:04.197000
51539XCSE20260518 10:17:04.197000
101540XCSE20260518 10:22:02.174000
31539XCSE20260518 10:30:31.813000
191540XCSE20260518 10:32:47.750000
101541XCSE20260518 10:37:09.108000
101539XCSE20260518 10:40:28.932000
91539XCSE20260518 10:40:28.932000
101539XCSE20260518 10:54:32.321000
91539XCSE20260518 10:54:32.321000
191538XCSE20260518 10:54:32.342000
281538XCSE20260518 10:55:46.281000
101537XCSE20260518 10:55:58.623000
101537XCSE20260518 10:59:00.377000
101536XCSE20260518 11:02:15.293000
41534XCSE20260518 11:13:38.742000
61534XCSE20260518 11:14:54.711000
41534XCSE20260518 11:14:54.711000
61534XCSE20260518 11:17:41.352000
41534XCSE20260518 11:18:29.409000
101535XCSE20260518 11:27:04.250000
101534XCSE20260518 11:36:02.443000
101532XCSE20260518 11:51:26.956000
101532XCSE20260518 11:51:26.956000
101529XCSE20260518 11:52:32.291000
101528XCSE20260518 11:59:25.685000
101526XCSE20260518 12:08:54.551000
191523XCSE20260518 12:30:55.119000
101523XCSE20260518 12:30:55.119000
191524XCSE20260518 12:33:54.749000
101523XCSE20260518 12:35:24.706000
191529XCSE20260518 12:54:44.258000
191528XCSE20260518 12:56:25.676000
281528XCSE20260518 13:13:35.101000
101527XCSE20260518 13:25:56.694000
91527XCSE20260518 13:25:56.694000
101528XCSE20260518 13:25:56.827000
201528XCSE20260518 13:26:27.162000
281529XCSE20260518 13:33:13.133000
101533XCSE20260518 13:40:44.955000
91533XCSE20260518 13:40:44.955000
51532XCSE20260518 13:40:45.064000
191536XCSE20260518 13:42:26.186000
191538XCSE20260518 13:50:05.848000
101538XCSE20260518 13:50:05.848000
91538XCSE20260518 13:50:05.848000
201537XCSE20260518 13:55:42.847000
101537XCSE20260518 13:55:42.847000
201534XCSE20260518 13:55:42.978000
191534XCSE20260518 13:59:13.661000
101534XCSE20260518 13:59:13.661000
291532XCSE20260518 13:59:54.355000
1001532XCSE20260518 13:59:54.355819
13291532XCSE20260518 13:59:54.355819
281532XCSE20260518 14:00:26.513000
1001532XCSE20260518 14:00:26.513397
3721532XCSE20260518 14:00:26.513397
301536XCSE20260518 14:11:04.344000
381539XCSE20260518 14:31:47.708000
301539XCSE20260518 14:35:34.780000
281542XCSE20260518 14:42:59.879000
201539XCSE20260518 14:42:59.932000
101540XCSE20260518 14:43:21.977664
4891540XCSE20260518 14:43:21.977664
141546XCSE20260518 14:51:05.882000
281544XCSE20260518 14:51:30.163000
91544XCSE20260518 14:51:30.163000
91544XCSE20260518 14:51:30.163000
71543XCSE20260518 14:53:10.267000
121543XCSE20260518 14:53:10.267000
91543XCSE20260518 14:53:10.267000
3981543XCSE20260518 14:55:11.759981
101543XCSE20260518 15:02:41.582000
101543XCSE20260518 15:18:01.878000
191550XCSE20260518 15:39:42.541000
21548XCSE20260518 15:41:01.644000
81548XCSE20260518 15:43:28.504000
21548XCSE20260518 15:43:28.504000
101551XCSE20260518 15:49:30.949000
101549XCSE20260518 16:02:05.748000
291548XCSE20260518 16:14:28.604162
521558XCSE20260519 9:05:37.643000
91558XCSE20260519 9:06:22.072000
91558XCSE20260519 9:07:11.415000
91560XCSE20260519 9:08:00.641000
91560XCSE20260519 9:08:51.142000
181558XCSE20260519 9:10:23.450000
191557XCSE20260519 9:10:23.468000
101556XCSE20260519 9:12:16.757000
91556XCSE20260519 9:12:16.757000
101557XCSE20260519 9:15:00.999000
101557XCSE20260519 9:15:00.999000
201558XCSE20260519 9:18:15.039000
191557XCSE20260519 9:18:23.241000
191557XCSE20260519 9:25:19.816000
201557XCSE20260519 9:26:47.207000
191557XCSE20260519 9:27:59.507000
101556XCSE20260519 9:32:07.484000
91556XCSE20260519 9:33:21.151000
291557XCSE20260519 9:35:21.742000
101556XCSE20260519 9:35:21.742000
281559XCSE20260519 9:37:54.056000
281560XCSE20260519 9:38:22.216000
191559XCSE20260519 9:38:22.235000
201559XCSE20260519 9:40:06.245000
91559XCSE20260519 9:40:06.245000
41563XCSE20260519 9:56:18.393000
91563XCSE20260519 9:56:18.393000
81563XCSE20260519 9:57:32.114000
91563XCSE20260519 9:57:33.312000
71563XCSE20260519 9:57:37.114000
191564XCSE20260519 9:59:40.626000
71563XCSE20260519 10:03:03.027000
61563XCSE20260519 10:03:03.027000
21563XCSE20260519 10:03:03.046000
141567XCSE20260519 10:04:18.272000
491565XCSE20260519 10:04:22.814000
391565XCSE20260519 10:04:42.046000
191564XCSE20260519 10:05:20.178000
91564XCSE20260519 10:05:20.178000
21563XCSE20260519 10:05:44.741000
81563XCSE20260519 10:05:44.741000
101563XCSE20260519 10:07:05.214000
101562XCSE20260519 10:08:30.376000
101561XCSE20260519 10:12:12.859000
201564XCSE20260519 10:19:16.041000
191563XCSE20260519 10:24:02.777000
191568XCSE20260519 10:35:45.399000
191566XCSE20260519 10:40:41.207000
101566XCSE20260519 10:40:41.207000
191566XCSE20260519 10:47:10.538000
291566XCSE20260519 10:53:21.431000
151566XCSE20260519 10:55:58.391000
191567XCSE20260519 11:00:01.738000
201569XCSE20260519 11:13:06.833000
101568XCSE20260519 11:15:06.030000
101567XCSE20260519 11:15:41.600000
101566XCSE20260519 11:16:06.347000
101565XCSE20260519 11:16:34.685000
291564XCSE20260519 11:16:34.794000
201564XCSE20260519 11:18:48.010000
191565XCSE20260519 11:22:41.805000
101564XCSE20260519 11:25:40.129000
101564XCSE20260519 11:25:40.129000
101563XCSE20260519 11:31:51.904000
91563XCSE20260519 11:31:51.904000
101562XCSE20260519 11:32:03.905000
181566XCSE20260519 11:36:33.069000
111566XCSE20260519 11:36:33.086000
181566XCSE20260519 11:36:33.086000
191565XCSE20260519 11:37:50.796000
101564XCSE20260519 11:43:23.391000
201564XCSE20260519 11:44:04.082000
101563XCSE20260519 11:47:33.334000
191562XCSE20260519 11:50:20.712000
71562XCSE20260519 11:52:15.698000
201564XCSE20260519 11:56:36.586000
31565XCSE20260519 12:10:45.393000
61565XCSE20260519 12:10:47.605000
31565XCSE20260519 12:10:47.675000
291565XCSE20260519 12:15:50.736000
201565XCSE20260519 12:27:35.215000
201565XCSE20260519 12:31:46.719000
201565XCSE20260519 12:31:46.864000
191567XCSE20260519 12:38:19.167000
101567XCSE20260519 12:38:19.167000
151569XCSE20260519 12:39:53.656000
281567XCSE20260519 12:43:02.729000
91567XCSE20260519 12:43:02.729000
291565XCSE20260519 12:46:16.186000
101566XCSE20260519 12:52:57.344000
91566XCSE20260519 12:52:57.344000
301566XCSE20260519 13:02:30.415000
201566XCSE20260519 13:04:44.371000
11565XCSE20260519 13:07:08.172000
181565XCSE20260519 13:07:08.172000
191564XCSE20260519 13:12:13.834000
91564XCSE20260519 13:20:06.333000
101564XCSE20260519 13:20:06.333000
191569XCSE20260519 13:26:59.160000
101569XCSE20260519 13:54:01.355000
101569XCSE20260519 13:54:01.355000
151569XCSE20260519 14:05:51.733000
41569XCSE20260519 14:05:51.733000
291570XCSE20260519 14:19:51.567000
291569XCSE20260519 14:20:02.143000
31568XCSE20260519 14:20:59.199000
251568XCSE20260519 14:20:59.199000
281567XCSE20260519 14:22:36.043000
281567XCSE20260519 14:25:07.976000
11566XCSE20260519 14:30:03.876000
251568XCSE20260519 14:43:59.144000
51568XCSE20260519 14:43:59.144000
281568XCSE20260519 14:45:53.426000
31567XCSE20260519 14:50:59.041000
161567XCSE20260519 14:51:34.207000
31567XCSE20260519 14:51:34.207000
51570XCSE20260519 15:00:02.186000
91570XCSE20260519 15:00:02.186000
411570XCSE20260519 15:00:02.186000
101568XCSE20260519 15:00:43.731000
91568XCSE20260519 15:01:02.282000
71568XCSE20260519 15:01:02.282000
31568XCSE20260519 15:03:57.890000
161568XCSE20260519 15:03:57.890000
91568XCSE20260519 15:03:57.890000
201568XCSE20260519 15:05:02.969000
201567XCSE20260519 15:07:26.681000
281567XCSE20260519 15:07:43.327000
291566XCSE20260519 15:08:48.888000
11569XCSE20260519 15:17:42.343000
481568XCSE20260519 15:17:57.139000
281567XCSE20260519 15:20:53.119000
251567XCSE20260519 15:21:00.350000
101567XCSE20260519 15:21:00.350000
91567XCSE20260519 15:21:00.350000
91567XCSE20260519 15:21:00.350000
81567XCSE20260519 15:21:31.022000
281566XCSE20260519 15:25:09.171000
101566XCSE20260519 15:31:48.579000
191565XCSE20260519 15:31:48.588000
91565XCSE20260519 15:31:48.588000
271564XCSE20260519 15:32:41.121000
381565XCSE20260519 15:37:45.763000
101565XCSE20260519 15:42:06.192000
101565XCSE20260519 15:42:06.192000
81565XCSE20260519 15:42:06.192000
91565XCSE20260519 15:42:07.114000
91565XCSE20260519 15:42:07.756000
91565XCSE20260519 15:42:07.756000
91565XCSE20260519 15:42:07.756000
101565XCSE20260519 15:42:21.615000
4241565XCSE20260519 15:43:30.242000
111565XCSE20260519 15:43:53.875000
101565XCSE20260519 15:43:58.375000
51565XCSE20260519 15:44:04.320000
81565XCSE20260519 15:45:00.774000
91565XCSE20260519 15:45:00.774000
81565XCSE20260519 15:45:00.774000
101565XCSE20260519 15:45:00.953000
91565XCSE20260519 15:45:10.825000
81565XCSE20260519 15:45:10.845000
81565XCSE20260519 15:45:12.114000
81565XCSE20260519 15:45:12.114000
101565XCSE20260519 15:45:45.685000
401564XCSE20260519 15:46:15.565000
301563XCSE20260519 15:46:30.155000
231563XCSE20260519 15:46:30.196000
221562XCSE20260519 15:50:05.726000
191566XCSE20260519 15:55:17.149000
191565XCSE20260519 15:56:55.976000
91565XCSE20260519 15:56:55.976000
201564XCSE20260519 15:59:58.152000
101564XCSE20260519 16:00:58.360000
81564XCSE20260519 16:00:58.360000
81564XCSE20260519 16:00:58.360000
11564XCSE20260519 16:00:58.938000
101563XCSE20260519 16:00:59.040000
61562XCSE20260519 16:02:09.291000
481567XCSE20260519 16:13:35.149000
61566XCSE20260519 16:14:38.880000
281566XCSE20260519 16:17:21.032000
301566XCSE20260519 16:18:09.639000
291565XCSE20260519 16:21:09.241000
101565XCSE20260519 16:21:09.241000
251565XCSE20260519 16:21:24.937000
251565XCSE20260519 16:21:49.603000
101565XCSE20260519 16:21:50.494000
251565XCSE20260519 16:21:51.124000
471564XCSE20260519 16:25:09.482000
481563XCSE20260519 16:28:14.775000
491561XCSE20260519 16:28:34.769000
5001562XCSE20260519 16:43:53.201742
3071559XCSE20260519 16:44:04.753440
1931559XCSE20260519 16:44:04.753444
5381561XCSE20260519 16:53:59.301845
101545XCSE20260520 9:02:53.037000
2001550XCSE20260520 9:46:02.437106
901550XCSE20260520 9:46:02.437112
501549XCSE20260520 9:48:23.713235
2501549XCSE20260520 9:48:23.713548
51550XCSE20260520 9:53:48.400291
51550XCSE20260520 9:53:48.400291
51550XCSE20260520 9:53:48.400291
1851550XCSE20260520 9:53:48.400320
641551XCSE20260520 9:53:57.710757
461551XCSE20260520 9:53:57.710763
901551XCSE20260520 9:53:57.710766
91550XCSE20260520 9:56:09.051000
101548XCSE20260520 9:56:25.600000
101547XCSE20260520 9:58:09.617000
101546XCSE20260520 10:01:10.960000
101546XCSE20260520 10:01:10.960000
201548XCSE20260520 10:04:03.896000
101547XCSE20260520 10:05:07.241000
81546XCSE20260520 10:06:05.514000
101547XCSE20260520 10:10:36.541000
191556XCSE20260520 10:42:19.622000
61560XCSE20260520 10:42:34.122000
61560XCSE20260520 10:42:34.122000
51560XCSE20260520 10:42:34.122000
461558XCSE20260520 10:42:34.194000
461557XCSE20260520 10:42:34.214000
461557XCSE20260520 10:42:35.844000
301556XCSE20260520 10:49:20.195000
281555XCSE20260520 10:55:36.300000
91555XCSE20260520 10:55:36.300000
91555XCSE20260520 10:55:36.300000
131555XCSE20260520 10:58:17.352000
101560XCSE20260520 11:19:03.927000
41561XCSE20260520 11:20:17.711000
51561XCSE20260520 11:21:18.471000
51561XCSE20260520 11:21:52.620000
51561XCSE20260520 11:23:36.086000
51561XCSE20260520 11:23:49.492000
31561XCSE20260520 11:24:53.693000
51561XCSE20260520 11:24:53.693000
311561XCSE20260520 11:24:58.917000
21561XCSE20260520 11:24:58.917000
101559XCSE20260520 11:25:05.943000
201557XCSE20260520 11:26:55.874000
201557XCSE20260520 11:30:49.196000
101557XCSE20260520 11:30:49.196000
281558XCSE20260520 11:39:12.915000
241560XCSE20260520 11:49:10.993000
61560XCSE20260520 11:49:10.993000
31560XCSE20260520 11:49:10.993000
301557XCSE20260520 11:49:53.422000
101557XCSE20260520 11:49:53.422000
491557XCSE20260520 11:49:53.423000
291557XCSE20260520 11:49:53.448000
41556XCSE20260520 11:54:49.787000
61556XCSE20260520 12:00:06.839000
91556XCSE20260520 12:00:06.839000
41556XCSE20260520 12:00:06.839000
301556XCSE20260520 12:07:17.257000
91556XCSE20260520 12:07:17.257000
101556XCSE20260520 12:07:17.257000
61556XCSE20260520 12:07:17.257000
41556XCSE20260520 12:10:08.201000
91556XCSE20260520 12:10:08.201000
71556XCSE20260520 12:10:08.201000
101556XCSE20260520 12:10:08.201000
101555XCSE20260520 12:13:37.900000
91555XCSE20260520 12:13:37.900000
251559XCSE20260520 12:37:39.259000
151558XCSE20260520 12:50:03.379000
41558XCSE20260520 12:50:03.379000
21557XCSE20260520 12:50:05.141000
171557XCSE20260520 12:50:19.827000
21557XCSE20260520 12:50:19.827000
141557XCSE20260520 12:56:19.903000
51557XCSE20260520 12:57:25.195000
91557XCSE20260520 12:57:25.195000
51557XCSE20260520 12:57:25.195000
101557XCSE20260520 13:08:32.035000
141557XCSE20260520 13:11:35.141000
101557XCSE20260520 13:15:33.392000
21557XCSE20260520 13:30:07.336000
271557XCSE20260520 13:37:52.196000
31557XCSE20260520 13:37:52.196000
51557XCSE20260520 13:37:52.209000
291557XCSE20260520 13:42:27.125000
191557XCSE20260520 13:49:07.523000
11557XCSE20260520 13:53:06.416000
281557XCSE20260520 14:21:07.552000
221558XCSE20260520 14:26:05.378000
21558XCSE20260520 14:26:05.378000
261558XCSE20260520 14:26:05.395000
121558XCSE20260520 14:26:15.904000
61558XCSE20260520 14:26:15.904000
61558XCSE20260520 14:26:15.904000
71558XCSE20260520 14:26:15.904000
201556XCSE20260520 14:31:16.041000
191555XCSE20260520 14:33:55.675000
131556XCSE20260520 14:35:23.464000
11555XCSE20260520 14:47:58.528000
11555XCSE20260520 14:47:58.558000
101554XCSE20260520 14:49:27.984000
101553XCSE20260520 14:55:27.586000
91553XCSE20260520 14:55:27.586000
91553XCSE20260520 14:55:27.586000
101553XCSE20260520 14:55:27.586000
251553XCSE20260520 14:55:27.606000
151553XCSE20260520 14:55:27.612000
291553XCSE20260520 14:57:54.746000
71554XCSE20260520 15:17:59.017000
31554XCSE20260520 15:18:00.031000
71554XCSE20260520 15:18:00.031000
201556XCSE20260520 15:43:41.201000
191555XCSE20260520 15:49:13.553000
91555XCSE20260520 15:49:13.553000
91555XCSE20260520 15:49:13.553000
21555XCSE20260520 15:49:13.851000
41555XCSE20260520 15:49:13.854000
31556XCSE20260520 15:57:29.569000
61556XCSE20260520 15:57:33.600000
21556XCSE20260520 15:57:35.173000
21555XCSE20260520 15:58:11.776000
191555XCSE20260520 15:59:28.175000
81555XCSE20260520 16:00:38.125000
211555XCSE20260520 16:00:38.125000
1301553XCSE20260520 16:10:00.222713
2301553XCSE20260520 16:10:00.222739
461565XCSE20260520 16:32:52.106737
1931565XCSE20260520 16:35:45.533911
2611565XCSE20260520 16:35:45.533932
31564XCSE20260520 16:36:59.045166
31564XCSE20260520 16:38:09.619998
5941564XCSE20260520 16:38:09.620030
261564XCSE20260520 16:45:57.782199
3741564XCSE20260520 16:45:57.782257
3781564XCSE20260520 16:46:35.900679
3221564XCSE20260520 16:46:35.900707
91552XCSE20260521 9:00:05.563000
101561XCSE20260521 9:12:47.203000
91561XCSE20260521 9:12:47.203000
121560XCSE20260521 9:13:01.283000
41565XCSE20260521 9:19:07.373000
161565XCSE20260521 9:19:07.373000
81565XCSE20260521 9:19:25.699000
81565XCSE20260521 9:19:25.699000
81565XCSE20260521 9:19:27.907000
71565XCSE20260521 9:19:27.907000
41567XCSE20260521 9:23:19.467000
171567XCSE20260521 9:23:19.467000
191567XCSE20260521 9:24:32.823000
101564XCSE20260521 9:24:42.840000
91569XCSE20260521 9:42:34.133000
291570XCSE20260521 9:42:36.518000
121571XCSE20260521 9:44:43.408000
81571XCSE20260521 9:44:43.408000
91571XCSE20260521 9:45:30.484000
71574XCSE20260521 9:49:53.478000
81574XCSE20260521 9:49:53.478000
251574XCSE20260521 9:50:07.305000
71574XCSE20260521 9:50:07.305000
101574XCSE20260521 9:51:49.671000
101573XCSE20260521 9:53:49.705000
101571XCSE20260521 9:55:30.466000
41570XCSE20260521 9:58:44.459000
261577XCSE20260521 10:11:29.208000
951575XCSE20260521 10:11:29.408000
191575XCSE20260521 10:11:29.408000
291574XCSE20260521 10:11:31.651000
101573XCSE20260521 10:12:14.357000
101573XCSE20260521 10:12:14.357000
101571XCSE20260521 10:17:56.212000
101570XCSE20260521 10:24:15.293000
191572XCSE20260521 10:31:00.330000
191571XCSE20260521 10:32:09.196000
31573XCSE20260521 10:57:40.647000
61573XCSE20260521 10:57:40.647000
281573XCSE20260521 10:59:58.880000
101571XCSE20260521 11:04:52.364000
91571XCSE20260521 11:04:52.364000
91571XCSE20260521 11:04:52.364000
11577XCSE20260521 11:07:27.587000
221577XCSE20260521 11:07:27.587000
11577XCSE20260521 11:07:45.564000
41577XCSE20260521 11:07:45.564000
11575XCSE20260521 11:07:46.528000
11575XCSE20260521 11:07:46.528000
371575XCSE20260521 11:07:46.528000
111574XCSE20260521 11:10:07.062000
91574XCSE20260521 11:10:07.062000
91573XCSE20260521 11:11:57.542000
101573XCSE20260521 11:14:08.596000
91573XCSE20260521 11:19:10.092000
91573XCSE20260521 11:19:10.092000
101573XCSE20260521 11:19:10.092000
191576XCSE20260521 11:37:21.166000
191575XCSE20260521 11:37:21.187000
21574XCSE20260521 11:39:56.535000
11574XCSE20260521 11:39:56.556000
11574XCSE20260521 11:39:56.759000
11574XCSE20260521 11:39:56.759000
101574XCSE20260521 11:44:31.029000
101573XCSE20260521 11:45:42.197000
101572XCSE20260521 11:54:29.177000
91572XCSE20260521 11:54:29.177000
91572XCSE20260521 11:54:29.177000
61574XCSE20260521 12:02:30.276000
101574XCSE20260521 12:04:24.251000
311578XCSE20260521 12:14:37.480000
61578XCSE20260521 12:14:37.480000
21576XCSE20260521 12:14:48.876000
21576XCSE20260521 12:14:48.876000
11576XCSE20260521 12:19:07.441000
11576XCSE20260521 12:19:07.441000
121576XCSE20260521 12:19:07.474000
11576XCSE20260521 12:25:16.584000
41576XCSE20260521 12:25:16.584000
21576XCSE20260521 12:25:16.584000
121576XCSE20260521 12:25:16.584000
191574XCSE20260521 12:26:03.393000
11572XCSE20260521 12:26:33.454000
11572XCSE20260521 12:26:55.806000
11572XCSE20260521 12:26:55.806000
71572XCSE20260521 12:26:58.268000
91572XCSE20260521 12:26:58.268000
31572XCSE20260521 12:26:58.268000
71571XCSE20260521 12:26:58.310000
101571XCSE20260521 12:29:16.174000
101570XCSE20260521 12:30:13.707000
101569XCSE20260521 12:30:50.448000
201569XCSE20260521 12:39:00.562000
201567XCSE20260521 12:40:21.905000
101566XCSE20260521 12:41:24.914000
101567XCSE20260521 12:52:30.921000
21570XCSE20260521 13:02:00.897000
81570XCSE20260521 13:02:00.897000
101568XCSE20260521 13:03:29.462000
11566XCSE20260521 14:23:08.307295
3251566XCSE20260521 14:23:08.307328
11565XCSE20260521 14:45:41.003264
71565XCSE20260521 14:48:57.152246
31565XCSE20260521 14:51:32.560648
2891565XCSE20260521 14:51:32.560662
11563XCSE20260521 15:19:53.267337
11563XCSE20260521 15:19:53.267353
11563XCSE20260521 15:19:53.288592
11563XCSE20260521 15:20:21.537008
11563XCSE20260521 15:22:18.329408
11563XCSE20260521 15:24:17.738616
2941563XCSE20260521 15:28:50.150070
61560XCSE20260521 15:40:11.031307
11560XCSE20260521 15:40:11.052563
481560XCSE20260521 15:40:11.055734
2451560XCSE20260521 15:40:11.055764
191560XCSE20260521 15:41:04.425587
11560XCSE20260521 15:41:04.446845
11562XCSE20260521 15:43:54.613458
11562XCSE20260521 15:44:36.158759
1981562XCSE20260521 15:46:34.222956
2001565XCSE20260521 16:13:02.254125
121565XCSE20260521 16:13:02.310643
731565XCSE20260521 16:13:02.513481
151565XCSE20260521 16:13:02.539541
11564XCSE20260521 16:23:33.527635
251564XCSE20260521 16:23:55.960863
11564XCSE20260521 16:23:55.960883
11564XCSE20260521 16:23:55.960899
101566XCSE20260521 16:29:04.910328
21566XCSE20260521 16:29:04.910328
561566XCSE20260521 16:29:04.910363
3321566XCSE20260521 16:29:04.910369
4521568XCSE20260521 16:34:51.283167
3001568XCSE20260521 16:35:01.172609
2001568XCSE20260521 16:35:12.237779
1291568XCSE20260521 16:35:12.237793
711568XCSE20260521 16:35:12.237802
21567XCSE20260521 16:36:18.847601
761567XCSE20260521 16:41:53.093037
4341567XCSE20260521 16:41:53.093073
881567XCSE20260521 16:41:53.093094
91565XCSE20260522 9:02:16.367000
101564XCSE20260522 9:05:00.021000
101560XCSE20260522 9:09:34.643000
91560XCSE20260522 9:09:34.643000
101557XCSE20260522 9:11:38.973000
41560XCSE20260522 9:15:41.374000
71560XCSE20260522 9:15:41.374000
81559XCSE20260522 9:22:35.804000
191561XCSE20260522 9:25:54.518000
161559XCSE20260522 9:31:30.980000
31559XCSE20260522 9:31:30.980000
201558XCSE20260522 9:31:31.006000
191555XCSE20260522 9:33:26.874000
91555XCSE20260522 9:33:26.874000
201553XCSE20260522 9:34:37.341000
101553XCSE20260522 9:34:37.342000
101554XCSE20260522 9:45:17.925000
101552XCSE20260522 9:46:31.902000
81562XCSE20260522 10:00:02.957000
91562XCSE20260522 10:00:10.608000
91562XCSE20260522 10:00:19.782000
101560XCSE20260522 10:00:19.800000
101560XCSE20260522 10:00:19.800000
121560XCSE20260522 10:00:19.937000
81560XCSE20260522 10:00:33.785000
21560XCSE20260522 10:00:33.785000
101560XCSE20260522 10:01:32.245000
101559XCSE20260522 10:01:42.576000
31558XCSE20260522 10:02:55.451000
71558XCSE20260522 10:02:55.451000
101558XCSE20260522 10:02:55.481000
191557XCSE20260522 10:07:52.226000
191557XCSE20260522 10:10:22.458000
291560XCSE20260522 10:15:29.932000
81560XCSE20260522 10:23:51.453000
21560XCSE20260522 10:23:51.453000
91560XCSE20260522 10:23:51.453000
191559XCSE20260522 10:24:47.345000
161558XCSE20260522 10:25:04.936000
31558XCSE20260522 10:25:04.936000
301558XCSE20260522 10:33:16.225000
301558XCSE20260522 10:33:16.240000
191557XCSE20260522 10:34:05.060000
191555XCSE20260522 10:34:51.126000
101553XCSE20260522 10:34:53.462000
101554XCSE20260522 10:35:34.727000
201556XCSE20260522 10:47:59.201000
121558XCSE20260522 11:20:20.626000
31558XCSE20260522 11:23:17.488000
31558XCSE20260522 11:23:17.488000
111558XCSE20260522 11:23:17.507000
191558XCSE20260522 11:23:17.507000
101558XCSE20260522 11:23:17.507000
101558XCSE20260522 11:23:17.507000
91558XCSE20260522 11:23:17.507000
121558XCSE20260522 11:23:17.507000
101558XCSE20260522 11:23:17.507000
191558XCSE20260522 11:24:17.819000
161558XCSE20260522 11:24:17.819000
41558XCSE20260522 11:24:17.819000
91558XCSE20260522 11:24:17.819000
101557XCSE20260522 11:26:13.210000
101556XCSE20260522 11:26:14.307000
191555XCSE20260522 11:33:12.970000
101554XCSE20260522 11:40:04.847000
101554XCSE20260522 11:40:04.847000
101553XCSE20260522 11:45:05.992000
101553XCSE20260522 11:45:05.992000
101553XCSE20260522 11:50:42.539000
101554XCSE20260522 11:59:14.856000
61554XCSE20260522 11:59:14.856000
101557XCSE20260522 12:12:02.933000
201556XCSE20260522 12:15:57.219000
281556XCSE20260522 12:40:05.874000
91556XCSE20260522 12:40:05.874000
11555XCSE20260522 12:40:06.897122
401555XCSE20260522 12:40:37.215000
101555XCSE20260522 12:40:37.215000
2491555XCSE20260522 12:40:37.215734
111554XCSE20260522 12:41:10.908000
21554XCSE20260522 12:47:04.488000
21554XCSE20260522 12:47:04.488000
221554XCSE20260522 12:48:08.015000
21554XCSE20260522 12:48:08.015000
41554XCSE20260522 12:48:08.015000
191553XCSE20260522 12:57:21.095000
91553XCSE20260522 12:57:21.095000
91553XCSE20260522 12:57:21.095000
281552XCSE20260522 12:57:21.111000
111551XCSE20260522 12:57:21.183000
111550XCSE20260522 12:57:21.244000
171550XCSE20260522 12:57:21.244000
141550XCSE20260522 12:58:14.367000
191551XCSE20260522 13:04:05.576000
201550XCSE20260522 13:08:25.385000
91550XCSE20260522 13:08:25.385000
191549XCSE20260522 13:08:25.403000
191548XCSE20260522 13:10:14.927000
101548XCSE20260522 13:10:14.927000
191547XCSE20260522 13:14:41.697000
201546XCSE20260522 13:41:37.828000
201545XCSE20260522 13:42:42.990000
201545XCSE20260522 13:50:42.531000
21545XCSE20260522 13:52:02.149000
171545XCSE20260522 13:52:02.149000
101544XCSE20260522 14:05:50.202000
121548XCSE20260522 14:12:32.701000
101549XCSE20260522 14:14:16.808000
101549XCSE20260522 14:14:44.405000
101549XCSE20260522 14:14:44.405000
191549XCSE20260522 14:16:21.683000
41548XCSE20260522 14:16:56.245000
101547XCSE20260522 14:18:37.051000
191548XCSE20260522 14:20:43.000000
191547XCSE20260522 14:23:00.307000
301548XCSE20260522 14:32:26.000000
2001548XCSE20260522 14:32:26.000844
21548XCSE20260522 14:32:26.000862
21548XCSE20260522 14:32:26.000875
431548XCSE20260522 14:32:26.000884
31548XCSE20260522 14:32:26.000892
2501549XCSE20260522 14:48:29.543609
211549XCSE20260522 15:08:28.202040
2501549XCSE20260522 15:09:26.169323
291549XCSE20260522 15:11:33.097019
2001551XCSE20260522 15:33:05.613296
1901551XCSE20260522 15:33:05.613303
101551XCSE20260522 15:33:05.613305
2001546XCSE20260522 15:59:50.759306
1001546XCSE20260522 15:59:50.759321
71545XCSE20260522 16:06:05.990882
2931545XCSE20260522 16:06:05.990920
2001545XCSE20260522 16:06:48.230036
1001545XCSE20260522 16:06:48.230040
1401548XCSE20260522 16:23:53.458313
5001553XCSE20260522 16:37:05.017558
3601553XCSE20260522 16:37:28.601359
3001553XCSE20260522 16:37:37.730408
4001553XCSE20260522 16:37:51.169773


UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 21
