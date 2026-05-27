Elis : Ajustement du ratio de conversion de l'OCEANE 2029

Avis aux porteurs d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) ELIS 2029

(Code ISIN FR001400AFJ9)

Ajustement du ratio de conversion

Puteaux, le 27 mai 2026 - Elis (ISIN FR0012435121) informe les porteurs d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE 2029) que le ratio de conversion actuel de 6 146,2538 actions ordinaires pour 1 OCEANE sera porté à 6 256,8564 actions ordinaires pour 1 OCEANE (déterminé conformément à la clause 2.6.B des Termes et Conditions du 15 septembre 2022) à compter du 28 mai 2026, date du paiement d’un dividende de 0,48 euro par action (constitué d’une distribution de réserves ou de primes d’émission de c. 0,26 euro par action et d’un dividende de c. 0,22 euro par action), dont la distribution a été approuvée par l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026.

Cet ajustement est conforme aux stipulations prévues aux articles 2.6.B.4 et 2.6.B.10 des Termes et Conditions des OCEANE 2029.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

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