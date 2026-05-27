GROUPE GUILLIN : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'AGM

GROUPE GUILLIN

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 JUIN 2026

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents

préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte

Les actionnaires de la société GROUPE GUILLIN sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le jeudi 18 juin 2026 à 9 heures 30 à PARIS (75016),

Maison.A Trocadéro, 112 Avenue Kleber.

L’avis préalable à cette Assemblée comprenant l’ordre du jour ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires a été publié dans le BALO du

29 avril 2026, ainsi que sur le site Internet de la société (www.finances-groupeguillin.fr).

Les documents et renseignements prévus notamment par les articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce sont également publiés sur le site Internet de la société.

Tout actionnaire peut se procurer dans les conditions prévues aux articles R.225-88 et

R.225-89 du Code de commerce les documents visés ci-dessus par simple demande écrite adressée au siège social, Zone Industrielle, Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny,

25290 Ornans, auprès de la Direction Juridique.

GROUPE GUILLIN SA – ZI – Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 25290 Ornans – France

Tel : 03.81.40.23.23 – Fax : 03.81.62.15.92 – www.groupeguillin.com - contact@groupeguillin.fr

Capital : 11 487 825 € - 349 846 303 RCS Besançon – APE 7010Z

Cotation EURONEXT GROWTH – code ISIN FR0012819381 - BLOOMBERG : GIL FP - REUTERS : GULN.LY

Pièce jointe