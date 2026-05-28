HIGHCO : COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 MAI 2026

Aix-en-Provence, le 28 mai 2026 (16h)

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 MAI 2026

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de HighCo, s’est tenue mercredi 27 mai 2026, au siège social.

APPROBATION DES COMPTES 2025

L’Assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

DIVIDENDE

L’Assemblée générale s’est également prononcée en faveur de la distribution d’un dividende de 1,25 € brut par action au titre de l’exercice 2025, tenant compte du versement d’un acompte de 1 € brut par action versé en septembre 2025, soit un solde de dividende de 0,25 € brut par action qui sera mis en paiement le 3 juin 2026 (détachement du coupon le 1er juin 2026).

NOMINATION DE FIDENS CONSEIL, COMMISSAIRE AUX COMPTES



L’Assemblée générale a nommé Fidens Conseil, en qualité de nouveau commissaire aux comptes pour la certification des comptes, en remplacement du Cabinet Jean Avier, et ce, pour une durée de six exercices, soit juqu’à l’issue de l’Assemblée générale de 2032 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2031.

AUTRES RÉSOLUTIONS

L’Assemblée générale a adopté toutes les autres résolutions proposées par le Directoire, notamment, celles concernant les rémunérations des mandataires sociaux, l’autorisation de rachat d’actions ainsi que l’ensemble des délégations et autorisations dont le renouvellement était soumis à l’Assemblée générale.

Le résultat détaillé des votes des résolutions de l’Assemblée générale et la rediffusion vidéo de celle-ci, seront mis en ligne sur le site Internet de la Société : https://www.highco.com/investisseurs/assemblee-generale/ .

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et les retailers dans la mise en place de leurs activations promotionnelles avec un modèle unique, intégrant la conception, la diffusion, le traitement et le pilotage des opérations.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

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Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Marges brutes trimestrielles

Marge Brute T2 et S1 2026 : Mercredi 22 juillet 2026

Marge Brute T3 et 9 mois 2026 : Mercredi 21 octobre 2026

Marge Brute 2026 : Mercredi 27 janvier 2027

Résultats

Résultats semestriels 2026 : Mercredi 9 septembre 2026

Réunions d'analystes (Société Française des Analystes Financiers - SFAF)

Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2026, à 10h00 : Jeudi 10 septembre 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

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Reuters : HIGH.PA

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