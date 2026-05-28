PROACTIS SA - Communiqué de presse 28.05.2026 (report publication RFA)

Communiqué de presse

Report de la publication des résultats et du Rapport Financier Annuel de l’exercice clos le 31 janvier 2026

Paris, France – (28 mai 2026) — PROACTIS SA (ISIN code : FR0004052561) annonce le report de la publication, initialement prévue le 29 mai 2026, de ses résultats et du Rapport Financier Annuel pour l’exercice clos le 31 janvier 2026.

Une part significative du chiffre d’affaires de PROACTIS SA est réalisée avec des parties liées au sein du groupe élargi PROACTIS (défini comme PROACTIS TOPCO LIMITED et ses filiales). Par ailleurs, les dispositifs de financement du groupe élargi PROACTIS (incluant PROACTIS SA et ses filiales) sont gérés par PROACTIS TOPCO LIMITED, société mère majoritaire ultime de PROACTIS SA. En conséquence, les commissaires aux comptes de PROACTIS SA s’appuient sur l’audit de PROACTIS TOPCO LIMITED. Des retards sont intervenus dans la finalisation de l’audit de PROACTIS TOPCO LIMITED et, par conséquent, l’audit ainsi que l’approbation du rapport financier annuel de PROACTIS SA pour l’exercice clos le 31 janvier 2026 ont été retardés, entraînant le report de la publication des résultats.

Les sociétés PROACTIS SA et PROACTIS TOPCO LIMITED ont d’ores et déjà pris les mesures nécessaires pour permettre la finalisation des audits dans les meilleurs délais.

La société PROACTIS SA annoncera prochainement par voie de communiqué de presse les prochaines dates de publication.

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A propos de Proactis SA (https://www.proactis.com/proactis-sa), Société du Groupe Proactis.

Proactis SA connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et d’automatisation, dans un contexte collaboratif, des processus business concernant biens et services, dans le Cloud, par le Business Network.

Nos solutions s’intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent aux clients des systèmes faciles à utiliser, qui favorisent l’adoption, la conformité et les réductions de charges.

Proactis SA est présent en France, en Allemagne, aux Etats-Unis et à Manille.

Proactis SA est coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist.

ISIN: FR0004052561, Euronext: PROAC, Reuters: HBWO.LN, Bloomberg: HBW.FP

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