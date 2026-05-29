Bleecker : RESULTATS SEMESTRIELS AU 28 02 2026

BLEECKER

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS SEMESTRIELS AU 28 FEVRIER 2026

Paris, le 29 mai 2026, à 18h15 (heure de Paris)

Le Groupe BLEECKER publie aujourd’hui ses comptes semestriels au 28 février 2026. Les comptes semestriels (période du 01.09.2025 au 28.02.2026) ont été arrêtés et examinés respectivement par le Directoire et le Conseil de surveillance le 29 mai 2026, étant précisé que les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.



Libellé 01/09/2025 au 28/02/2026

en K€

(6 mois) 01/09/2024 au 31/08/2025

En K€

(12 mois) 01/09/2024 au 28/02/2025

en K€

(6 mois) Produits opérationnels

dont revenus locatifs



12 442

12 417 24 584

24 508



12 135

12 129



Résultat opérationnel hors cession d’actif



4 599 5 230 5 105 Résultat des cessions d’actifs 0 0 0 Résultat opérationnel après cession d’actif 4 599 5 230 5 105 Coût de l’endettement financier (6 805) (14 644) (7 727) Résultat net (1 964) (9 414) (2 622) Part du Groupe (1 964) (9 414) (2 622)





Les revenus locatifs du 1er semestre s’élèvent à 12 417 K€, contre 12 129 K€ au 28.02.2025, soit une variation positive de 2,4 % qui s’explique principalement par l’acquisition, au cours de l’exercice précédent, d’un ensemble immobilier à usage de bureaux sis à PARIS 11ème et de 50% des titres de la SCI BUSSY FL, laquelle détient un ensemble immobilier à usage commercial sis à Bussy-Saint-Georges (77). A périmètre constant, les revenus locatifs progressent, principalement grâce à l’indexation des loyers et à la prise d’effet de nouveaux baux.

Le résultat net s’élève à (1 964) K€ (Part du Groupe) au 28 février 2026, lequel est principalement porté par la variation positive des revenus locatifs, contre (2 622) K€ au 28 février 2025.

Les immeubles de placement s’élèvent à 574 975 K€ au 28 févier 2026 contre 560 050 K€ au 28 février 2025.

Les capitaux propres consolidés part Groupe s’élèvent à 224 198 K€ au 28 février 2026, contre

256 639 K€ au 28 février 2025.

La trésorerie nette au 28 février 2026 s’élève à 1 391 K€, contre 79 K€ au 28 février 2025.

EVENEMENTS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE

Au 28 février 2026, le périmètre des actifs immobiliers en patrimoine reste identique à celui du 31 août 2025.

Distribution d’un dividende de 21,06 € par action, soit un dividende total de 23,7 M€.

VENTILATION DES REVENUS LOCATIFS PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE





Affectation 28 février 2026 Soit en % 28 février 2025



Soit en % Variation

28 février 2025/

28 février 2026 PARIS 12 414 99,98% 12 129 K€ 100,0 % + 2,35% ILE DE France* 3 0,02% 0 K€ 0 % NA TOTAL 12 417 100,0 % 12 129 K€ 100,0 % + 2,37%

*Suite à l’acquisition, au cours de l’exercice précédent, de 50% des titres de la SCI BUSSY FL, laquelle détient un ensemble immobilier à usage commercial sis à Bussy-Saint-Georges (77).

perspectives

BLEECKER adapte sa politique d’investissement en immeubles de bureaux parisiens ainsi que sur les parcs et locaux d’activités récents en Ile de France compte tenu de la situation macroéconomique et internationale. Néanmoins, fort d'un portefeuille d'actifs essentiellement parisiens et restructurés et bénéficiant d'un taux d'occupation élevé, BLEECKER demeure attentif aux opportunités qu’offre le marché concernant les actifs sécurisés de très bonne qualité, les locaux d’activité récents, implantés stratégiquement et présentant une synergie avec les actifs déjà acquis par le Groupe ; ainsi que ceux présentant une forte création de valeur.

BLEECKER poursuit également sa stratégie de valorisation de ses actifs en patrimoine par :

- la réalisation de programmes de travaux de repositionnement,

- le développement de la certification environnementale BREEAM-IN-USE sur ses actifs les plus significatifs.

BLEECKER poursuit par ailleurs la consolidation de sa dette en saisissant les opportunités de financement bancaire en vue notamment de refinancer et sécuriser l’endettement existant.

BLEECKER reste également susceptible de poursuivre ses arbitrages d’actifs matures ou non stratégiques, afin d’investir dans de nouveaux projets immobiliers, offrant une rentabilité attractive et/ou disposant d’un potentiel de revalorisation à moyen ou long terme.

BLEECKER demeure confiant dans la poursuite de sa stratégie, grâce notamment à son positionnement qui est un atout majeur. Compte tenu du contexte économique généré par la situation macroéconomique et internationale, BLEECKER se réserve, néanmoins, la faculté d’étudier d’autres thèses d’investissement.

Le rapport financier semestriel au 28 février 2026, contenant notamment les comptes semestriels et le rapport des Commissaires aux comptes, figure sur le site internet de Bleecker https://www.bleecker.fr/information-reglementees rubrique « Investisseurs », « Information réglementée ».

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