ABC arbitrage - Trading update

Éléments nouveaux de l’exercice 2026 - Rythme d’activité en hausse





L’objectif de ce communiqué est d’informer factuellement les actionnaires de tout nouvel élément significatif concernant les premiers mois de l’exercice 2026. À ce stade, les commissaires aux comptes n’ont pas réalisé leurs travaux sur les comptes du premier semestre 2026. Les informations présentées ci-dessous reposent sur des estimations internes non auditées susceptibles d’évoluer jusqu’à l’arrêté des comptes. Elles ne se substituent pas aux résultats consolidés du premier semestre 2026 qui seront publiés le 22 septembre 2026.

Activité de l'exercice 2026

Les paramètres de marché observés au cours des premiers mois de l’exercice 2026 sont globalement comparables à ceux constatés sur la même période en 2025.

À fin mai 2026, en cohérence avec ces paramètres, la moyenne mensuelle du Rythme d’Activité du Groupe sur les cinq (5) premiers mois de l’exercice ressort à un niveau supérieur de plus de 70% à la moyenne mensuelle observée sur l’ensemble de l’exercice 2025.

Le Rythme d’Activité est un indicateur non audité régulièrement utilisé dans la communication du Groupe. Il est proche de l’agrégat financier Produit d’Activité Courante (« PAC »)1, lequel reflète une forme de résultat brut avant charges, taxes et autres impacts spécifiques ou exceptionnels.

À titre de référence, le PAC de l’exercice 2025 s’est élevé à près de 60 M€, soit une moyenne mensuelle d'environ 5 M€.

Par ailleurs, dans le cadre du plan de développement Momentum 2028, le Groupe poursuit ses investissements2 en ressources humaines et en infrastructures technologiques. Au titre de l’exercice 2026, ces investissements complémentaires devraient représenter environ 3 M€ en année pleine, en complément des charges récurrentes détaillées dans les slides 12 et 13 de la présentation des résultats annuels 2025.

Le Groupe rappelle également qu’une partie de la rémunération variable des collaborateurs est corrélée au niveau d’activité généré. Historiquement, sur les cinq dernières années, la part de la valeur ajoutée3 redistribuée aux collaborateurs a représenté en moyenne environ 45 % de la valeur créée.

Encours clients du Groupe

Selon les dernières estimations, les encours gérés s’élèvent à 248 M€ contre 242 M€ au 1er janvier 2026. Le fonds ABCA Opportunities affiche au 22 mai une excellente performance4 de plus de 14% (YTD5), particulièrement encourageante pour les ambitions de collecte.

Rappel - Webinaire actionnaires

Dominique CEOLIN, Président-directeur général invite les actionnaires à participer au webinaire organisé ce jour à 18h00 (heure de Paris). Les modalités d’inscription sont accessibles via le lien suivant : Inscriptions – Échanges en vue de l’Assemblée Générale du 5 juin 2026.







1 Présenté dans les rapports d’activités du Groupe que vous pouvez consulter sur le lien suivant Publications/Rapports financiers

2 Cf. slide 26 - Publication/présentation des résultats annuels 2025.

3 Cf. slide 13 - Publication/présentation des résultats annuels 2025

4 Sur les parts en US dollar. La performance sur les parts en euros est de plus de 14% sur 2026. Les performances au 22 mai sont des estimations internes.

5 YTD (Year To Date) signifie ici « depuis le début de l’année 2026 ».

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