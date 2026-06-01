CATANA GROUP : RESULTATS SEMESTRIELS 2025/2026

Communiqué de presse Canet-en-Roussillon, le 1er juin 2026 à 18h

RESULTATS SEMESTRIELS 2025/2026

Résilience financière et poursuite du déploiement du plan stratégique 2030 dans un contexte géopolitique contraint

Trésorerie solide et capacités de financement intactes

Accélération commerciale attendue dès 2027

En millions d'€ 28.02.26 28.02.25 Chiffre d’affaires



Dont chiffre d’affaires ordinaire

Dont Cession de stocks liée au changement d’ERP, sans impact de marge 82,2

65,2

17,0



81,2

81,2







Achats consommés

Charges de personnel

Charges externes

Impôts et taxes

Dotations amortissements et provisions

Variations de stocks



- 33,3

- 11,4

- 35,6

- 0,6

- 4,7

+ 2,0



- 40,4

- 13,6

- 22,3

- 0,7

- 3,7

+ 7,7



Résultat Opérationnel Courant - 1,4 8,2 Résultat opérationnel - 1,5 8,2 Résultat financier 0,7 0,2 Charge ou produit d’impôt - 0,9 - 2,8 Résultat net de l’ensemble consolidé - 1,7 5,6 Résultat net part du Groupe - 0,2 6,8 Capitaux propres part du Groupe 97,6 93,2 Endettement net



Dont trésorerie

Dont dettes financières - 18,7

36,6

- 55,3 - 17,2

- 31,0

- 48,2

Dans un marché nautique marqué par l’aggravation du contexte géopolitique depuis 2025, l’activité du Groupe suit la tendance générale de décroissance. Après un exercice 2024/2025 en baisse de 24%, ce premier semestre de l’exercice 2025/2026 affiche une tendance similaire avec une baisse de l’activité de 20% (hors impact exceptionnel sans marge). Cette baisse d’activité conséquente pèse évidemment sur les performances de rentabilité du Groupe sans provoquer pour autant d’inquiétude majeure comme en témoigne la bonne résistance de la trésorerie.

Parallèlement, CATANA GROUP reste mobilisé au déploiement de son plan stratégique 2030, dont les premiers relais de croissance devraient se matérialiser dès l’exercice 2026/2027, portés notamment par le succès commercial des nouveaux modèles BALI et le développement du segment motonautique YOT.

Un contexte géopolitique qui continue de réajuster le marché

Depuis 2022, les tensions géopolitiques internationales et les incertitudes macroéconomiques associées continuent de peser sur la visibilité des consommateurs comme des opérateurs professionnels du secteur nautique.

Alors que le marché nautique décroît depuis 2023, le Groupe est cependant parvenu à différer l’impact sur son chiffre d’affaires jusqu’à l’exercice 2024/2025, avec une baisse de l’activité de 24%. Ce premier semestre s’inscrit logiquement dans la même tendance.

Retraitée d’un chiffre d’affaires sans marge (17 M€) lié à une réorganisation logistique consécutive au changement d’ERP du Groupe, l’activité de CATANA GROUP pour ce premier semestre 2025/2026 s’établit à 65,6 M€, en retrait de 20% par rapport au mi-exercice 2024/2025.

Ce chiffre d’affaires ne bénéficie pas encore des facturations du nouveau BALI 5.2, qui, pour sa première année de présentation, a fait le plein de commandes. La majeure partie des facturations de ce nouveau modèle interviendra sur le second semestre.

Cet important succès, un an après celui du BALI 5.8, démontre ainsi qu’en dépit du contexte de marché moins favorable, certains compartiments de marché demeurent plus actifs que d’autres, notamment sur les unités de tailles plus conséquentes. Cette dynamique confirme plus que jamais les orientations prises par le Groupe dans son plan stratégique 2030.

Ajustement logique des performances financières

Cette réduction du volume d’activité, associée à une agressivité nécessaire au niveau des prix dans ce marché difficile, pèse assez logiquement sur le volume de marge engrangé.

Privilégiant la trajectoire long terme de son plan stratégique, le Groupe n'a pas procédé à des réductions drastiques de ses effectifs de structure. Il a préféré consolider des organisations éprouvées par plusieurs années de très forte croissance, afin de mieux préparer la nouvelle ère de croissance rentable.

Un choix similaire a été fait sur les effectifs de production où le Groupe a préféré conserver un sureffectif face aux réductions de production des derniers mois, là aussi pour préparer le prochain cycle croissant et limiter les efforts de recrutement et de formation associés.

La nouvelle usine portugaise d’Aveiro, pour sa première année pleine d’activité, est en perte (3,1 M€). Le niveau d’activité est en effet encore insuffisant pour couvrir toutes les charges, ce qui en soit est prévu dans un projet industriel et commercial d’une telle envergure.

Outil exclusivement réservé à l’attaque du segment motonautique par le Groupe avec la marque YOT, l’usine d’Aveiro produit actuellement les premiers modèles hors-bord (YOT 36, YOT 41) ainsi que les premières unités de la nouvelle marque d’habitats flottants (SEATY). Les prochains mois verront l’apparition, sur les chaînes de fabrication, du premier modèle habitable « inboard », le YOT 53, ce qui permettra à la marque YOT d’élargir son rayonnement sur le marché motonautique, lui procurant ainsi encore plus d’atouts pour accroître son niveau d’activité.

Dans ce cadre, le résultat opérationnel du Groupe ressort légèrement négatif (- 1,5 M€), tout comme le résultat net de l’ensemble consolidé (- 1,7 M€). Le résultat net part du Groupe est quasiment à l’équilibre (- 0,2 M€) puisque CATANA GROUP ne détient que 50% de la filiale portugaise en perte.

Structure financière solide profilée pour accompagner le plan de croissance

La baisse ponctuelle de rentabilité observée au premier semestre n’altère pas la solidité de la trésorerie du Groupe.

La capacité d’autofinancement demeure positive (+ 3,9 M€) tandis que la variation de BFR est favorable à la trésorerie (+ 10 M€), notamment en raison du poste « acomptes clients » qui s’apprécie sur ce premier semestre. Le flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles ressort ainsi positif de 14 M€.

Fortement engagé dans son plan de développement, le flux de trésorerie lié aux investissements ressort négatif de 11 M€.

Sur le plan des flux liés aux opérations de financements, celui-ci ressort négatif de 5 M€ et est principalement constitué des remboursements d’emprunts.

Au global, malgré des investissements conséquents non encore couverts sur ce premier semestre par de nouveaux emprunts, la variation de trésorerie ressort en léger retrait de 2 M€. La trésorerie fait ainsi preuve d’une belle résistance et s’établit à 36,6 M€.

Engagé dans son ambitieux plan stratégique 2030, le Groupe continue à bien couvrir financièrement ses investissements. Il vient ainsi de lever 19 M€ de dettes à moyen et long termes auprès de son pool bancaire pour accompagner son plan de développement de nouveaux modèles ainsi que la modernisation de l’usine de Canet-en-Roussillon (fabrication d’un nouveau bâtiment composite de 3 000 m²). L’ensemble de ces lignes de financement seront mises en place sur le second semestre.

Le plan stratégique 2030 livrera ses premiers leviers de croissance dès l’exercice prochain.

Dans l’attente de retrouver un contexte géopolitique plus serein, seul vecteur pouvant provoquer une relance du marché significative, le Groupe continue d’agir sur les leviers sur lequel il a totalement la main au travers de son plan stratégique 2030.

Ce plan stratégique livrera ses premiers atouts dès l’exercice prochain où le Groupe accélérera son offensive produit avec le lancement d’un nombre inédit de nouveaux modèles, parmi lesquels le YOT 53, premier bateau à moteur habitable de grande taille, ainsi que le très attendu BALI 7.0.

Comme prévu, ce dernier permettra à CATANA GROUP d’accéder au segment porteur et historiquement résilient des grandes unités, un marché particulièrement adapté au positionnement et à la quintessence du concept BALI.

L’élargissement de l’offre à de nouveaux segments de marchés premium permettront au Groupe d’amorcer une nouvelle ère de croissance rentable.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du T3, le 15 juillet 2026

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur Euronext Growth Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP - Société de bourse : Kepler

Contacts :

















CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN

Directeur Général Délégué J.GACOIN/V.BOIVIN david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

Pièce jointe