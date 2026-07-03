CATANA GROUP : Point sur l’incendie survenu sur le site de Canet-en-Roussillon

Communiqué de presse Canet-en-Roussillon, le 3 juillet 2026 à 8h

Point sur l’incendie survenu sur le site de Canet-en-Roussillon

De violents incendies se sont déclarés hier à Canet en Roussillon (66) et ses alentours.

Outre la violence des incendies, la propagation de ces feux a été accélérée par des conditions de sécheresse et de vent extrêmement défavorables.

Touchant 3 campings de la commune, proche du pôle nautique, l’efficacité des services d’Etat et municipaux ont permis d’évacuer l’ensemble des personnels des entreprises du pôle nautique, évitant ainsi des dommages humains.

La propagation du feu a atteint rapidement le site de Canet en Roussillon qui produit le BALI 5.8 et le CATANA OC 50. Deux bâtiments ont malheureusement été détruits par les flammes, accueillant des lignes d’assemblage du BALI 5.8 et du CATANA OC 50.

Heureusement, la grande énergie déployée par les sapeurs-pompiers ont permis de préserver l’atelier polyester du site ainsi que tous les moules des deux modèles, qui ont pu être évacués grâce à la mobilisation de salariés du site tout au long de la nuit. Cette situation reste cependant encore conditionnelle et la vigilance reste de mise avec des conditions climatiques toujours à risques.

La prochaine étape sera de procéder à l’évaluation précise des dommages matériels et de l’ampleur des conséquences opérationnelles, ainsi qu’évaluer les mesures possibles de reprise d’activité en lien avec les services d’Etat concernés et les assureurs du Groupe.

Un communiqué de mise à jour sera publié dès que la société disposera d’une évaluation plus précise de la situation.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du T3, le 15 juillet 2026

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