Planisware - Réduction du capital par voie d'annulation d'actions auto-détenues

Réduction du capital par voie d'annulation

d'actions auto-détenues

Paris, France, le 2 juin 2026 - Planisware, un leader dans le domaine des plateformes SaaS B2B basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), annonce que son Conseil d'administration, réuni le 2 juin 2026, sur autorisation de l'Assemblée générale du 19 juin 2025, a décidé à l'unanimité de procéder, avec effet au 2 juin 2026, à la réduction du capital social de Planisware SA par voie d'annulation de 668 646 actions auto-détenues représentant 0,95% du capital social. Ces actions ont été rachetées entre le 4 mars et le 15 avril 2026, dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncée le 3 mars 2026.

À l'issue de cette annulation d'actions, le capital social de Planisware SA s'élève à 6,958,908 euros divisé en 69 589 080 actions d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune. Le nombre de droits de vote théoriques est 116,551,235 et le nombre de droits de vote effectifs (actions auto-détenues exclues) est 116 721 326.

Prochains évènements

17 juin 2026 : Assemblée générale des actionnaires 2026

22 juin 2026 : Date de détachement du dividende

23 juin 2026 Date d'arrêté des positions en vue du paiement du dividende

24 juin 2026 : Date de paiement du dividende

30 juillet 2026 : Publication des résultats du 1 er semestre 2026

semestre 2026 23 octobre 2026 : Publication du chiffre d'affaires 3ème trimestre 2026

Contacts

Relations Investisseurs Médias Benoit d'Amécourt Brunswick Group

Hugues Boëton / Tristan Roquet Montégon benoit.damecourt@planisware.com planisware@brunswickgroup.com +33 6 75 51 41 47 +33 6 79 99 27 15 / +33 6 37 00 52 57

À propos de Planisware

Planisware est un leader dans le domaine des plateformes SaaS (Software-as-a-Service) B2B (business-to-business) basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet ») La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 850 collaborateurs répartis dans 20 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 650 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 35 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/ et retrouvez Planisware sur LinkedIn .

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