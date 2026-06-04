Elis : Évolution de la composition du Directoire du Groupe

Évolution de la composition du Directoire du Groupe

Puteaux, le 4 juin 2026 – Elis, un leader mondial des services circulaires, annonce ce jour l’évolution à venir de son Directoire.

Dans le cadre de l’examen du renouvellement des mandats des membres du Directoire, dont l’échéance est fixée au 5 septembre prochain, le Conseil de surveillance a confirmé le renouvellement, pour 4 années, soit jusqu’au 5 septembre 2030, des mandats de Xavier Martiré, Président du Directoire, et de Louis Guyot, membre du Directoire.

Par ailleurs, après plus de 16 années d’engagement au sein du Groupe, Matthieu Lecharny a fait le choix de donner une nouvelle orientation à son parcours professionnel en se consacrant à un projet personnel et n’a pas sollicité le renouvellement de son mandat de membre du Directoire. Le Groupe tient à saluer sa contribution déterminante à son développement et à le remercier chaleureusement pour son implication et son professionnalisme tout au long de ces années. Matthieu Lecharny restera pleinement engagé dans l’exécution de son mandat de membre du Directoire jusqu’au terme de celui-ci, le 5 septembre prochain.

Pour lui succéder au sein du Directoire, le Conseil de surveillance a choisi de nommer Yann Michel, actuellement Directeur général adjoint en charge des opérations, qui supervise les activités Pest Control, les opérations de trois régions en France ainsi que les opérations du Groupe au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe de l’Est.

La nomination de Yann Michel en qualité de membre du Directoire sera effective à compter du 5 septembre 2026 pour une durée de 4 années, soit jusqu’au 5 septembre 2030.

Ingénieur de formation, Yann Michel a débuté sa carrière dans le groupe Montupet avant de rejoindre le Groupe Elis en 2004, en tant que responsable de production, puis de prendre la direction d’un centre Elis et de plusieurs régions françaises. Son parcours, sa connaissance approfondie des métiers du Groupe et son expérience internationale constituent des atouts majeurs que le Conseil de surveillance estime particulièrement adaptés pour assurer la poursuite de la stratégie d’Elis.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

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