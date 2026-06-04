Sword Group : Contrat stratégique avec eu-LISA

Sword Group | Un consortium dirigé par le Groupe sélectionné par eu-LISA

Sword, leader sur un contrat de 93 millions d’euros lié au système européen de gestion des entrées et sorties



Sword Services Greece, à la tête d’un consortium réunissant Netcompany et Sopra Steria, a été classé premier dans le cadre d’un appel d’offres d’eu-LISA et s’est vu attribuer un contrat portant sur le développement et la maintenance du système européen de gestion des entrées et sorties (EES). D’une durée de quatre ans, ce contrat-cadre représente unmontant estimé à 93 millions d’euros.



Le contrat couvre la conception, le développement, les tests et la maintenance des applications du système européen de gestion des entrées et sorties (Entry/Exit System – EES), incluant son coeur applicatif, les webservices, les composants mutualisés, les API/PNR et l’ensemble des éléments associés. Ce dispositif, au coeur des politiques européennes de gestion des frontières, vise à moderniser le contrôle des entrées et sorties aux frontières extérieures de l’espace Schengen grâce à un enregistrement numérique des ressortissants de pays tiers effectuant de courts séjours. Il contribue ainsi à renforcer à la fois la sécurité et la fluidité des passages aux frontières.



Ce succès illustre la solidité de la relation entre Sword et eu-LISA et confirme le positionnement du Groupe comme partenaire de confiance des institutions européennes sur des projets numériques critiques et à grande échelle. Sword participe déjà à plusieurs initiatives structurantes liées aux enjeux d’interopérabilité et de gestion des frontières portées par l’Agence.



« Le classement en première position dans cette compétition stratégique constitue une reconnaissance forte de l’expertise et de l’engagement de nos équipes au service d’eu-LISA et des institutions européennes. Aux côtés de nos partenaires, nous sommes fiers de contribuer à des systèmes essentiels au renforcement de la sécurité et des capacités numériques de l’Europe », déclare Nikos Mastroyiannopoulos, Managing Director de Sword Services Greece.



Le consortium s’appuie sur des expertises complémentaires en transformation du secteur public, en ingénierie logicielle sécurisée et en intégration de systèmes complexes.

Il accompagnera eu-LISA dans la mise en oeuvre de solutions robustes, évolutives et adaptées aux besoins en constante évolution de l’Union européenne.

Agenda

23/07/26 : Publication du chiffre d’affaires du 2ème Trimestre 2026

10/09/26 : Réunion SFAF | Résultats du 1er semestre 2026 à Lyon & en visioconférence

A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 600+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

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