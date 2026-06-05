ABC arbitrage

Compte rendu de l’assemblée générale mixte du 5 juin 2026

Réunie le vendredi 5 juin 2026 sous la présidence de Dominique CEOLIN, président-directeur général, l’assemblée générale mixte des actionnaires de la société ABC arbitrage a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées. Les documents qui détaillent les votes, résolution par résolution, pour l’assemblée générale ordinaire et pour l’assemblée générale extraordinaire ainsi que la présentation ont été publiés sur le site internet de la société (abc-arbitrage.com).

Nomination – Les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat de Madame Isabelle MAURY en qualité d’administratrice indépendante et de nommer la société DERNHAM SAS, représentée de manière permanente par Monsieur David HOEY, en qualité d’administrateur personne morale, pour une durée de quatre années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2029.

Lors de l’assemblée générale, Jean-François DROUETS a confirmé la fin de ses fonctions de censeur. L’assemblée générale et le conseil d’administration tiennent à le remercier chaleureusement pour son engagement constant auprès de la société depuis vingt ans, ainsi que pour la qualité de sa contribution aux travaux du groupe.

Dividende – Les actionnaires ont approuvé un solde à distribuer au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 de 0,04 euro net par action ordinaire. Le paiement se fera intégralement en numéraire, selon le calendrier suivant : détachement le mardi 7 juillet 2026 et mise en paiement le jeudi 9 juillet 2026.

Cette distribution intervient en complément de trois acomptes sur dividendes de 0,10 euro par action, versés respectivement en octobre 2025, en décembre 2025 et en avril 2026. Les distributions afférentes à l’exercice 2025 s’élèvent à 0,34 euro par action.

La société ABC arbitrage rappelle son intention de revenir à une distribution semestrielle et donc de verser un acompte sur dividendes de 0,20 euro par action en décembre 2026. Ces distributions devront être confirmées par les différents conseils d’administration à venir, dans le respect des contraintes légales en vigueur.

Activité du groupe – Le trading update, le webinaire ainsi que l’assemblée générale ont permis de revenir sur les activités du groupe sur 2025 et début 2026 et de répondre aux questions des actionnaires.

Conformément à l’article R22-10-29-1 du Code de commerce, l'assemblée générale a fait l'objet, dans son intégralité, d'une retransmission audiovisuelle en direct dont l’enregistrement, dans son intégralité, sera consultable sur le site internet de la société (abc-arbitrage.com) au plus tard sept (7) jours ouvrés après la date de l'assemblée et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne.

Pour rappel, un webinaire présenté par Dominique CEOLIN a également eu lieu lundi 1er juin 2026, la présentation est disponible sur le site internet de la société (abc-arbitrage.com), tout comme la présentation de l’assemblée générale de ce jour.

La société n’a pas reçu de questions écrites posées en amont de l’assemblée générale cette année. Comme précisé ci-dessus, l’enregistrement de l’assemblée générale sera disponible afin de consulter les réponses apportées aux questions orales.

Contacts : abc-arbitrage.com

Relations actionnaires : actionnaires@abc-arbitrage.com

Relations presse: VERBATEE / v.sabineu@verbatee.com EURONEXT Paris - Compartiment B

ISIN : FR0004040608

Reuters BITI.PA / Bloomberg ABCA FP

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