AdUX : MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS ET DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

Communiqué de presse

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 24 JUIN 2026

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS ET DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

Paris, le 5 juin 2026, 18h - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX).

L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires se tiendra le jeudi 24 juin 2026 à 13 heures au siège social de la Société.

L’avis préalable de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO du 18 mai 2026, Bulletin n°59 et l’avis de convocation a été publié dans le Journal Spécial des Sociétés du 5 juin 2026.

Les informations et documents préparatoires à l’Assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site internet de la Société : https://www.adux.com/ (rubrique Investisseur/Documentation/Assemblée Générale).

Cette rubrique sera régulièrement mise à jour avec l’ensemble des informations requises.

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-88 du Code de commerce modifié par le Décret n°2026-94 du 13 février 2026, la société est dispensée de l’envoi par voie postale des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce qui ont été mis en ligne sur son site internet.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site Internet de la Société pour être informés des dernières communications.

À PROPOS DE ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 24,6 millions d’euros en 2025.

La société est cotée à Paris sur Euronext Growth.



Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ALDUX

Plus d’informations sur : www.adux.com

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Pièce jointe