Communication du groupe Casino

Paris, le 7 juin 2026

A la suite du communiqué de presse publié le 5 juin 2026 par le groupe Casino1, plusieurs articles de presse ont indiqué qu’un accord avait été signé entre les banques et le Groupe dans le cadre de son projet d’adaptation et de renforcement de sa structure financière.

Le groupe Casino souhaite clarifier qu’aucun accord n’a été signé avec les banques et, qu’en tout état de cause, la conclusion d’un tel accord supposera notamment l’approbation des comités de crédit des banques ainsi que du conseil d’administration du Groupe, lequel sera amené à se prononcer sur le projet dans son ensemble.

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1 Lien communiqué du 5 juin 2026

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