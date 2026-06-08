Communication du groupe Casino

Le groupe Casino et la Famille Zouari renforcent leur partenariat historique pour accélérer dans le commerce de proximité

Paris, le 8 juin 2026

Un partenariat historique au service d’un modèle de proximité d’avenir

Partenaire historique du groupe Casino depuis plus de 25 ans, la Famille Zouari a contribué au développement des enseignes Franprix et Monoprix grâce à son expertise reconnue dans le commerce de proximité, avec une conviction partagée : le commerce de proximité occupe une place centrale dans l’évolution des modes de vie. Au plus près des clients et des territoires, ce modèle répond à des attentes devenues essentielles : accessibilité, praticité, services du quotidien, maillage local et réponse aux enjeux du dernier kilomètre.

Fortement implantée à Paris et en Île-de-France, elle s’appuie sur une connaissance fine du terrain, une grande proximité avec les clients, ainsi qu’une capacité d’exécution, et d’adaptation aux spécificités locales pour accompagner la croissance du réseau.

Une organisation renforcée pour accélérer le développement

Le groupe Casino et la Famille Zouari souhaitent aujourd’hui ouvrir une nouvelle étape de leur partenariat, avec une organisation plus lisible, plus agile et mieux adaptée aux ambitions de développement du réseau.

Les deux partenaires réaffirment leur engagement dans la durée, à travers la signature d’un nouveau contrat de partenariat. Cette nouvelle étape traduit leur volonté commune d’accélérer la croissance des marques Franprix et Monoprix, tout en préservant la qualité d’exploitation des magasins et la continuité des expertises opérationnelles.

Dans ce cadre, la structure dédiée au développement du réseau Franprix sera organisée autour d’un partenariat capitalistique entre la Famille Zouari, à hauteur de 60 %, et Franprix, à hauteur de 40 %. Cette structure exploitera dans un premier temps environ 30 magasins Franprix.

Cette organisation s’inscrit dans la continuité du modèle déjà déployé avec Monoprix, à travers une structure dédiée qui exploite aujourd’hui environ 50 magasins Monop’.

Ces deux structures ont vocation à porter une nouvelle dynamique de croissance, en s’appuyant sur l’expérience opérationnelle des équipes, la solidité du partenariat historique et une capacité renforcée d’investissement et de développement.



Elles constitueront des véhicules communs au service de l’expansion du réseau, avec l’objectif d’accompagner l’ouverture, l’acquisition et le développement de nouveaux magasins Franprix et Monop’.

En parallèle, Franprix détiendrait l’intégralité de la structure Pro Distribution, détenue jusqu’alors à 73 %, et qui opèrerait ainsi environ 90 magasins.

Une opération soumise aux conditions usuelles

La réalisation définitive de l’opération reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, notamment auprès de l’Autorité de la concurrence, ainsi qu’à l’accomplissement des procédures requises en matière sociale, pour une finalisation attendue d’ici fin 2026.

Philippe Palazzi, directeur général du groupe Casino, déclare : « Cette évolution marque une nouvelle étape dans notre partenariat avec la Famille Zouari. Elle traduit notre volonté de renforcer un modèle de proximité agile, entrepreneurial et tourné vers la croissance. En nous appuyant sur un partenaire historique, engagé de longue date aux côtés de nos marques, nous nous donnons les moyens d’accélérer le développement de Franprix et de Monoprix, tout en consolidant la dynamique de notre réseau ».

Moez-Alexandre Zouari ajoute : « Depuis plus de 30 ans, notre famille croit profondément au commerce de proximité. C’est un modèle solide, moderne et en phase avec les attentes des clients : plus proche, plus pratique et plus responsable. Ce nouvel engagement traduit notre confiance dans le potentiel de Franprix et de Monoprix, ainsi que notre volonté d’accélérer leur développement avec un esprit entrepreneurial et une capacité d’investissement renforcée ».

Antoine Aussour, directeur exécutif du pôle proximité du Family Office Zouari, ajoute : « Notre force repose sur une connaissance fine du terrain et de nos clients, sur des équipes expérimentées et sur cette grande proximité avec nos magasins. Nous savons exploiter, développer et faire évoluer ces points de vente dans des environnements exigeants. Cette nouvelle étape nous donne un cadre solide pour accélérer, tout en restant au service de nos clients, proche des équipes et des attentes du marché ».



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