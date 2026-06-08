Share buyback programme – week 23

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        8 June 2026

Share buyback programme week 23

The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 73,800 1,557.70 114,958,161
1 June 20265,5001,548.218,515,155
2 June 20265,5001,539.738,468,515
3 June 20265,5001,527.748,402,570
4 June 20265,8001,521.008,821,800
5 June 2026   
Total under the share buyback programme 96,100 1,552.20 149,166,201
    
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
    
Total bought back411,7001,576.79649,163,166

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 411,700 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.70 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
11565XCSE20260601 9:06:08.932000
111565XCSE20260601 9:06:08.932000
71565XCSE20260601 9:06:08.932000
201566XCSE20260601 9:06:09.032000
81563XCSE20260601 9:09:18.315000
21563XCSE20260601 9:10:49.418000
81563XCSE20260601 9:11:38.315000
21563XCSE20260601 9:11:38.315000
91563XCSE20260601 9:11:38.315000
121566XCSE20260601 9:18:00.757000
61557XCSE20260601 9:31:17.976000
11557XCSE20260601 9:31:59.717000
121557XCSE20260601 9:35:17.116000
61557XCSE20260601 9:35:17.116000
31556XCSE20260601 9:35:30.207000
161556XCSE20260601 9:36:58.842000
31556XCSE20260601 9:36:58.842000
201557XCSE20260601 9:42:03.499000
211557XCSE20260601 9:46:40.331000
11557XCSE20260601 9:46:40.360000
101558XCSE20260601 10:05:27.050000
101556XCSE20260601 10:07:55.190000
41557XCSE20260601 10:09:23.687000
61557XCSE20260601 10:09:23.715000
101559XCSE20260601 10:19:02.959000
31559XCSE20260601 10:19:08.881000
11559XCSE20260601 10:19:08.909000
101558XCSE20260601 10:19:12.066000
181563XCSE20260601 10:29:29.028000
81563XCSE20260601 10:29:29.028000
201561XCSE20260601 10:29:50.150000
101560XCSE20260601 10:38:32.084000
101559XCSE20260601 10:51:39.910000
101559XCSE20260601 10:51:39.910000
91558XCSE20260601 10:54:23.556000
101562XCSE20260601 11:01:42.258000
91560XCSE20260601 11:02:38.817000
11560XCSE20260601 11:06:33.433000
91560XCSE20260601 11:06:33.433000
241560XCSE20260601 11:06:39.330000
11560XCSE20260601 11:07:13.026000
101558XCSE20260601 11:07:20.031000
101557XCSE20260601 11:07:22.118000
131560XCSE20260601 11:07:39.161000
221560XCSE20260601 11:07:39.162000
71560XCSE20260601 11:07:39.165000
251560XCSE20260601 11:07:43.767000
241560XCSE20260601 11:07:54.020000
251560XCSE20260601 11:07:57.179000
11560XCSE20260601 11:07:57.251000
141560XCSE20260601 11:07:57.252000
11557XCSE20260601 11:08:22.302000
101557XCSE20260601 11:14:42.674000
21557XCSE20260601 11:14:43.194000
101558XCSE20260601 11:18:44.301000
131558XCSE20260601 11:22:45.974000
151558XCSE20260601 11:22:45.975000
101557XCSE20260601 11:22:46.006000
101556XCSE20260601 11:22:57.974000
101554XCSE20260601 11:23:04.751000
101553XCSE20260601 11:23:14.051000
101552XCSE20260601 11:23:16.943000
101552XCSE20260601 11:23:17.395000
31551XCSE20260601 11:23:18.375000
191554XCSE20260601 11:24:34.550000
101554XCSE20260601 11:26:00.020000
41553XCSE20260601 11:26:27.031000
61553XCSE20260601 11:29:36.092000
41553XCSE20260601 11:29:36.092000
101552XCSE20260601 11:31:29.613000
291551XCSE20260601 11:35:58.976000
101551XCSE20260601 11:35:58.976000
91551XCSE20260601 11:35:58.976000
101551XCSE20260601 11:35:58.976000
91551XCSE20260601 11:35:58.976000
2001551XCSE20260601 11:35:58.976343
201548XCSE20260601 11:35:59.304000
101548XCSE20260601 11:36:53.515000
91548XCSE20260601 11:36:53.515000
91548XCSE20260601 11:36:53.515000
101547XCSE20260601 11:41:20.691000
31546XCSE20260601 11:44:47.031000
31545XCSE20260601 11:50:10.023000
71545XCSE20260601 11:50:10.023000
191548XCSE20260601 12:08:55.187000
101550XCSE20260601 12:19:40.655000
101553XCSE20260601 12:24:14.463000
101552XCSE20260601 12:24:14.475000
1001552XCSE20260601 12:24:28.028420
101551XCSE20260601 12:24:42.270000
191551XCSE20260601 12:26:19.772000
201551XCSE20260601 12:31:03.339000
191550XCSE20260601 12:31:04.040000
101551XCSE20260601 12:39:59.871000
101550XCSE20260601 12:40:01.047000
101549XCSE20260601 12:45:32.929000
171547XCSE20260601 12:49:00.597897
281547XCSE20260601 12:49:00.616172
31547XCSE20260601 12:49:46.143306
101547XCSE20260601 12:51:50.881000
101547XCSE20260601 12:51:50.881000
521547XCSE20260601 12:51:50.881889
621545XCSE20260601 12:51:51.302980
301546XCSE20260601 12:52:56.373000
81545XCSE20260601 12:55:13.153052
381547XCSE20260601 13:03:36.089000
141545XCSE20260601 13:05:05.757415
191545XCSE20260601 13:07:44.080000
91545XCSE20260601 13:07:44.080000
1161545XCSE20260601 13:07:44.080708
191543XCSE20260601 13:08:15.858000
2001547XCSE20260601 13:22:04.556915
191547XCSE20260601 13:22:04.558000
101546XCSE20260601 13:22:04.581000
101545XCSE20260601 13:35:06.133000
211548XCSE20260601 13:41:01.358000
71546XCSE20260601 13:42:22.206000
121546XCSE20260601 13:42:22.234000
61545XCSE20260601 13:44:07.209000
191543XCSE20260601 13:46:33.086000
101545XCSE20260601 13:53:00.581000
101547XCSE20260601 13:56:50.229000
51548XCSE20260601 14:20:07.001000
401548XCSE20260601 14:20:08.742000
211550XCSE20260601 14:25:44.959000
231550XCSE20260601 14:26:02.629000
201551XCSE20260601 14:26:32.151000
31550XCSE20260601 14:26:32.196000
161550XCSE20260601 14:26:32.196000
241552XCSE20260601 14:32:20.447000
41552XCSE20260601 14:32:20.447000
291552XCSE20260601 14:32:20.531000
281551XCSE20260601 14:32:20.619000
11551XCSE20260601 14:32:29.241000
161551XCSE20260601 14:32:29.241000
111551XCSE20260601 14:33:27.549000
11551XCSE20260601 14:33:27.549000
171551XCSE20260601 14:33:27.549000
101550XCSE20260601 14:33:27.632000
101549XCSE20260601 14:34:09.160000
191549XCSE20260601 14:34:09.160000
61548XCSE20260601 14:35:03.305000
121548XCSE20260601 14:35:03.569000
101547XCSE20260601 14:37:45.785000
91547XCSE20260601 14:38:06.951000
11547XCSE20260601 14:41:03.811000
61547XCSE20260601 14:41:03.811000
301547XCSE20260601 14:44:21.094000
191548XCSE20260601 14:45:33.155000
281552XCSE20260601 14:56:47.168000
91552XCSE20260601 14:56:47.168000
91552XCSE20260601 14:56:47.168000
1411552XCSE20260601 14:56:47.168102
591552XCSE20260601 14:56:47.168109
461551XCSE20260601 14:56:47.984000
151551XCSE20260601 15:02:27.913000
61551XCSE20260601 15:02:40.782000
281549XCSE20260601 15:02:53.937000
201550XCSE20260601 15:02:53.938000
131548XCSE20260601 15:03:17.785000
201549XCSE20260601 15:05:20.440000
191549XCSE20260601 15:11:00.562000
201548XCSE20260601 15:11:01.143000
101547XCSE20260601 15:11:24.002000
101545XCSE20260601 15:11:54.463000
91545XCSE20260601 15:11:54.463000
2001545XCSE20260601 15:11:54.463210
191543XCSE20260601 15:12:06.768000
191541XCSE20260601 15:12:37.576000
201540XCSE20260601 15:12:38.408000
101539XCSE20260601 15:13:56.072000
101538XCSE20260601 15:13:56.209000
101538XCSE20260601 15:15:55.681000
11540XCSE20260601 15:19:53.155729
111540XCSE20260601 15:20:03.305450
561540XCSE20260601 15:20:03.356016
111540XCSE20260601 15:20:28.231480
101540XCSE20260601 15:20:39.756000
211540XCSE20260601 15:20:39.756996
41538XCSE20260601 15:21:54.866000
21538XCSE20260601 15:21:54.866000
21538XCSE20260601 15:22:05.666000
101538XCSE20260601 15:22:08.877000
11536XCSE20260601 15:23:25.046000
31535XCSE20260601 15:23:38.236000
41535XCSE20260601 15:24:49.031000
161535XCSE20260601 15:25:52.159000
11535XCSE20260601 15:31:03.352000
91535XCSE20260601 15:31:03.352000
51535XCSE20260601 15:31:22.342000
211536XCSE20260601 15:33:28.588000
251540XCSE20260601 15:36:42.800000
231540XCSE20260601 15:36:43.101000
271540XCSE20260601 15:36:44.697000
101538XCSE20260601 15:36:44.712000
71539XCSE20260601 15:41:00.587000
31539XCSE20260601 15:41:00.615000
11541XCSE20260601 15:42:24.727000
191542XCSE20260601 15:46:01.681000
201541XCSE20260601 15:46:02.214000
11541XCSE20260601 15:46:02.214026
1991541XCSE20260601 15:46:02.214048
211541XCSE20260601 15:46:43.261000
241541XCSE20260601 15:46:52.381000
191539XCSE20260601 15:51:47.683000
221539XCSE20260601 15:52:10.918000
201540XCSE20260601 15:53:49.440000
191539XCSE20260601 15:55:41.124000
231541XCSE20260601 15:57:49.313000
61541XCSE20260601 15:58:01.084000
101539XCSE20260601 15:58:23.388000
1271544XCSE20260601 15:59:59.764000
131543XCSE20260601 16:00:03.262000
101540XCSE20260601 16:00:03.263000
101541XCSE20260601 16:03:09.207000
91542XCSE20260601 16:03:52.180000
101542XCSE20260601 16:04:44.309000
141543XCSE20260601 16:05:13.449000
21543XCSE20260601 16:06:43.304000
181543XCSE20260601 16:06:43.304000
41544XCSE20260601 16:06:48.344000
41544XCSE20260601 16:06:48.344000
51544XCSE20260601 16:07:45.536000
141544XCSE20260601 16:07:53.098000
51544XCSE20260601 16:07:53.098000
211547XCSE20260601 16:11:38.173000
111547XCSE20260601 16:11:45.540000
211547XCSE20260601 16:11:45.960000
471547XCSE20260601 16:11:54.192000
221547XCSE20260601 16:11:59.533000
41547XCSE20260601 16:12:10.157000
241547XCSE20260601 16:12:16.208000
111547XCSE20260601 16:12:35.468000
221547XCSE20260601 16:12:38.172000
201545XCSE20260601 16:12:38.439000
191543XCSE20260601 16:12:39.287000
281547XCSE20260601 16:15:56.835000
281554XCSE20260601 16:16:43.866000
281554XCSE20260601 16:16:43.899000
291553XCSE20260601 16:16:44.773000
301552XCSE20260601 16:16:46.269000
281551XCSE20260601 16:16:46.537000
291550XCSE20260601 16:16:54.111000
11548XCSE20260601 16:17:01.407000
21548XCSE20260601 16:17:36.529000
211548XCSE20260601 16:18:10.922000
211548XCSE20260601 16:18:24.933000
201548XCSE20260601 16:18:26.192000
221548XCSE20260601 16:18:36.778000
231548XCSE20260601 16:18:51.221000
181548XCSE20260601 16:18:52.240000
201546XCSE20260601 16:18:54.098000
191545XCSE20260601 16:18:54.869000
101544XCSE20260601 16:18:54.983000
201546XCSE20260601 16:20:05.632000
101545XCSE20260601 16:22:00.490000
291546XCSE20260601 16:25:47.594000
291546XCSE20260601 16:25:48.423000
101548XCSE20260601 16:27:07.166000
11547XCSE20260601 16:29:29.124000
191548XCSE20260601 16:33:53.365000
11548XCSE20260601 16:33:53.365000
161548XCSE20260601 16:33:56.378000
141548XCSE20260601 16:34:24.383000
81548XCSE20260601 16:34:41.898000
31548XCSE20260601 16:34:41.898000
91545XCSE20260601 16:35:03.304000
31548XCSE20260601 16:36:27.404000
191547XCSE20260601 16:37:46.018000
201546XCSE20260601 16:40:07.125000
91547XCSE20260601 16:43:13.898000
91548XCSE20260601 16:45:01.224726
5751548XCSE20260601 16:45:05.084343
101557XCSE20260602 9:04:05.862000
71556XCSE20260602 9:05:09.235000
31556XCSE20260602 9:05:09.235000
101556XCSE20260602 9:06:34.246000
81556XCSE20260602 9:07:51.448000
71556XCSE20260602 9:09:01.478000
31556XCSE20260602 9:09:01.478000
101552XCSE20260602 9:09:09.316000
101552XCSE20260602 9:09:09.316000
191554XCSE20260602 9:35:48.406000
11554XCSE20260602 9:36:04.891000
191551XCSE20260602 9:36:04.898000
201550XCSE20260602 9:36:04.910000
201549XCSE20260602 9:39:35.177000
211551XCSE20260602 9:39:35.232000
261551XCSE20260602 9:39:36.453000
191548XCSE20260602 9:39:36.474000
101547XCSE20260602 9:40:24.912000
91547XCSE20260602 9:41:33.857000
11547XCSE20260602 9:48:18.504000
71552XCSE20260602 9:52:00.903000
241552XCSE20260602 9:52:00.903000
101551XCSE20260602 9:53:39.699000
191550XCSE20260602 9:56:02.223000
191549XCSE20260602 9:56:53.941000
201548XCSE20260602 9:59:15.017000
191547XCSE20260602 10:00:22.279000
191545XCSE20260602 10:04:10.794000
201545XCSE20260602 10:09:30.619000
101545XCSE20260602 10:09:30.619000
201543XCSE20260602 10:12:54.306000
101542XCSE20260602 10:17:05.452000
101542XCSE20260602 10:20:52.212000
201545XCSE20260602 10:23:31.753000
101543XCSE20260602 10:25:45.201000
101543XCSE20260602 10:25:45.201000
511543XCSE20260602 10:31:35.465000
141543XCSE20260602 10:31:35.465000
2001543XCSE20260602 10:31:35.465018
371543XCSE20260602 10:31:43.922000
2001543XCSE20260602 10:31:43.922305
101541XCSE20260602 10:35:53.929000
101541XCSE20260602 10:35:53.929000
201539XCSE20260602 10:37:05.353000
51543XCSE20260602 10:40:42.456000
51543XCSE20260602 10:40:42.457000
101543XCSE20260602 10:41:35.960000
101542XCSE20260602 10:42:35.208000
101542XCSE20260602 10:46:02.966000
281542XCSE20260602 10:50:28.061801
101542XCSE20260602 10:50:28.062000
1721542XCSE20260602 10:50:28.062006
191541XCSE20260602 10:54:39.338000
301542XCSE20260602 11:20:24.213000
91542XCSE20260602 11:20:24.213000
2001541XCSE20260602 11:20:24.217140
371540XCSE20260602 11:20:48.705000
141541XCSE20260602 11:33:01.596000
11540XCSE20260602 11:40:00.914000
91540XCSE20260602 11:40:00.919000
81540XCSE20260602 11:48:08.562000
191543XCSE20260602 11:49:32.859000
181544XCSE20260602 11:54:15.682000
101542XCSE20260602 11:56:55.089000
101542XCSE20260602 12:12:41.545000
61542XCSE20260602 12:17:06.816000
41542XCSE20260602 12:25:39.189000
61542XCSE20260602 12:25:39.189000
91542XCSE20260602 12:25:39.189000
221544XCSE20260602 12:25:39.320000
21544XCSE20260602 12:25:39.320000
51544XCSE20260602 12:25:39.320000
141544XCSE20260602 12:25:39.341000
71544XCSE20260602 12:26:30.786000
11544XCSE20260602 12:26:30.786000
241544XCSE20260602 12:27:22.479275
1761544XCSE20260602 12:27:22.479298
101544XCSE20260602 12:27:33.772000
101544XCSE20260602 12:28:01.787000
101543XCSE20260602 12:31:01.767000
101546XCSE20260602 12:32:49.563000
101546XCSE20260602 12:33:33.833000
101546XCSE20260602 12:36:11.826000
101546XCSE20260602 12:39:41.924000
101546XCSE20260602 12:43:09.865000
101547XCSE20260602 13:02:29.502000
11548XCSE20260602 13:03:06.029000
201548XCSE20260602 13:03:06.103000
221548XCSE20260602 13:03:38.904000
191546XCSE20260602 13:07:53.467000
91546XCSE20260602 13:07:53.467000
291544XCSE20260602 13:07:53.622000
201543XCSE20260602 13:07:56.931000
201542XCSE20260602 13:09:00.607000
191539XCSE20260602 13:13:10.091000
2001541XCSE20260602 13:19:21.496462
201541XCSE20260602 13:19:21.497000
91541XCSE20260602 13:20:14.654000
41541XCSE20260602 13:20:14.654000
21539XCSE20260602 13:22:07.183000
141540XCSE20260602 13:25:47.936000
11544XCSE20260602 13:49:58.296000
91544XCSE20260602 13:49:58.296000
101544XCSE20260602 13:51:14.003000
61546XCSE20260602 13:54:57.194000
111546XCSE20260602 13:56:57.986000
61546XCSE20260602 13:56:57.986000
211546XCSE20260602 13:57:07.587000
61546XCSE20260602 13:57:07.587000
31544XCSE20260602 14:00:48.236000
11544XCSE20260602 14:01:07.323000
61544XCSE20260602 14:01:07.323000
31544XCSE20260602 14:01:07.323000
31544XCSE20260602 14:04:09.703000
101543XCSE20260602 14:16:24.897000
211544XCSE20260602 14:22:43.114000
221544XCSE20260602 14:23:05.849000
221544XCSE20260602 14:24:35.738000
241544XCSE20260602 14:24:36.298000
251544XCSE20260602 14:24:36.325000
131544XCSE20260602 14:26:04.419000
191542XCSE20260602 14:29:08.116000
191541XCSE20260602 14:30:50.209000
201540XCSE20260602 14:36:48.914000
41540XCSE20260602 14:36:48.914000
61540XCSE20260602 14:36:48.914000
201539XCSE20260602 14:39:06.642000
21537XCSE20260602 14:46:24.727000
101537XCSE20260602 14:46:49.237000
191535XCSE20260602 14:47:26.090000
191534XCSE20260602 14:50:57.477000
191533XCSE20260602 14:56:15.533000
2001533XCSE20260602 14:58:07.069562
481533XCSE20260602 14:58:07.070000
481533XCSE20260602 14:58:14.342000
551533XCSE20260602 14:58:14.342866
1451533XCSE20260602 14:58:14.342891
51533XCSE20260602 15:02:34.922000
41533XCSE20260602 15:03:37.460000
101534XCSE20260602 15:07:04.202000
101533XCSE20260602 15:08:34.261000
221533XCSE20260602 15:08:43.335000
41533XCSE20260602 15:10:56.057000
101532XCSE20260602 15:12:52.618000
91532XCSE20260602 15:12:52.618000
111532XCSE20260602 15:15:49.801000
161532XCSE20260602 15:15:57.891000
191532XCSE20260602 15:16:14.342000
61532XCSE20260602 15:16:21.048000
261532XCSE20260602 15:16:27.728000
71532XCSE20260602 15:16:36.854000
51532XCSE20260602 15:16:43.424000
101531XCSE20260602 15:16:51.819000
231532XCSE20260602 15:16:51.819000
261532XCSE20260602 15:16:51.820000
211532XCSE20260602 15:18:02.140000
41532XCSE20260602 15:18:10.577000
101531XCSE20260602 15:23:52.193000
101531XCSE20260602 15:29:27.292000
91531XCSE20260602 15:29:27.292000
101531XCSE20260602 15:34:54.515000
71531XCSE20260602 15:34:54.515000
491535XCSE20260602 15:45:34.353000
391534XCSE20260602 16:00:21.391000
81534XCSE20260602 16:00:21.391000
11534XCSE20260602 16:00:21.391000
2001534XCSE20260602 16:00:21.391026
471532XCSE20260602 16:00:43.090000
41537XCSE20260602 16:04:04.928000
281536XCSE20260602 16:06:23.521000
181537XCSE20260602 16:06:23.569000
141537XCSE20260602 16:06:23.569000
141537XCSE20260602 16:06:36.639000
141537XCSE20260602 16:06:57.727000
101537XCSE20260602 16:17:53.457000
101537XCSE20260602 16:18:37.555000
201537XCSE20260602 16:19:01.883000
201536XCSE20260602 16:19:01.924000
41536XCSE20260602 16:22:42.816000
101536XCSE20260602 16:22:44.873000
11536XCSE20260602 16:25:00.640000
201534XCSE20260602 16:25:02.205000
191534XCSE20260602 16:27:44.576000
241537XCSE20260602 16:40:11.403000
61535XCSE20260602 16:42:42.570000
10121538XCSE20260602 16:44:28.628040
11538XCSE20260602 16:44:28.628042
11538XCSE20260602 16:44:28.628055
3061538XCSE20260602 16:44:28.628059
101526XCSE20260603 9:00:28.278000
101528XCSE20260603 9:03:41.265000
71527XCSE20260603 9:07:22.123000
101528XCSE20260603 9:08:41.585000
11526XCSE20260603 9:13:04.945000
61531XCSE20260603 9:15:54.957000
131531XCSE20260603 9:15:54.957000
101531XCSE20260603 9:21:38.870000
101529XCSE20260603 9:21:38.897000
11530XCSE20260603 9:21:40.576000
221530XCSE20260603 9:24:43.844000
241531XCSE20260603 9:24:48.448000
441533XCSE20260603 9:33:03.430000
41533XCSE20260603 9:36:06.268000
191533XCSE20260603 9:36:52.235000
101532XCSE20260603 9:37:00.052000
101531XCSE20260603 9:41:13.465000
91531XCSE20260603 9:41:13.465000
2001531XCSE20260603 9:41:13.465192
191528XCSE20260603 9:43:25.491000
101527XCSE20260603 9:43:25.508000
201533XCSE20260603 9:53:42.342000
231533XCSE20260603 10:00:33.088000
101533XCSE20260603 10:01:15.468000
191532XCSE20260603 10:05:58.265000
101530XCSE20260603 10:06:23.422000
81529XCSE20260603 10:07:02.190000
21529XCSE20260603 10:07:02.217000
101531XCSE20260603 10:08:34.784000
101534XCSE20260603 10:14:49.754000
101531XCSE20260603 10:14:49.756000
201528XCSE20260603 10:17:41.900000
2001527XCSE20260603 10:17:41.900390
201526XCSE20260603 10:17:41.949000
201525XCSE20260603 10:17:44.208000
101524XCSE20260603 10:17:49.767000
1501525XCSE20260603 10:19:34.662888
191525XCSE20260603 10:19:42.566665
101529XCSE20260603 10:28:53.083000
191529XCSE20260603 10:29:58.308000
191529XCSE20260603 10:31:28.339000
101529XCSE20260603 10:31:28.471000
101530XCSE20260603 10:48:55.573000
11530XCSE20260603 11:18:39.446000
11530XCSE20260603 11:18:39.446000
81530XCSE20260603 11:22:17.090000
101530XCSE20260603 11:22:17.090000
91530XCSE20260603 11:22:17.090000
121530XCSE20260603 11:22:17.090000
571530XCSE20260603 11:22:21.812000
431530XCSE20260603 11:22:21.833000
91530XCSE20260603 11:24:27.735000
141530XCSE20260603 11:24:27.735000
111530XCSE20260603 11:25:51.472000
101528XCSE20260603 11:26:43.874000
101528XCSE20260603 11:30:35.747000
101528XCSE20260603 11:39:03.422000
191528XCSE20260603 11:42:43.199000
41527XCSE20260603 11:44:57.407000
151527XCSE20260603 11:46:49.854000
41527XCSE20260603 11:46:49.854000
101526XCSE20260603 11:57:03.085000
221528XCSE20260603 11:57:12.111000
21528XCSE20260603 11:57:12.686000
41528XCSE20260603 11:57:16.963000
201528XCSE20260603 11:57:55.114000
101528XCSE20260603 12:01:21.385000
41526XCSE20260603 12:01:23.320000
201531XCSE20260603 12:06:13.988000
101532XCSE20260603 12:21:17.189000
101532XCSE20260603 12:36:20.472000
191530XCSE20260603 12:47:16.432000
11531XCSE20260603 12:53:42.821000
21531XCSE20260603 12:53:47.379000
1941531XCSE20260603 12:59:08.102000
101530XCSE20260603 13:17:48.642000
91530XCSE20260603 13:17:48.642000
91530XCSE20260603 13:17:48.642000
1721530XCSE20260603 13:17:48.642141
21531XCSE20260603 13:32:05.018000
11531XCSE20260603 13:32:05.018000
161531XCSE20260603 13:32:05.018000
11531XCSE20260603 13:32:07.596000
11531XCSE20260603 13:32:12.337000
11531XCSE20260603 13:32:16.931000
21531XCSE20260603 13:32:21.103000
191530XCSE20260603 13:32:32.099000
281530XCSE20260603 13:32:32.099743
191529XCSE20260603 13:34:19.020000
241529XCSE20260603 13:39:42.843000
11529XCSE20260603 13:39:45.089000
571529XCSE20260603 13:39:46.286000
301527XCSE20260603 13:55:36.666000
11525XCSE20260603 14:01:32.118361
201525XCSE20260603 14:03:45.498000
301525XCSE20260603 14:03:45.498427
101525XCSE20260603 14:04:14.098000
2001525XCSE20260603 14:08:31.508084
381525XCSE20260603 14:08:31.509000
11525XCSE20260603 14:08:38.797367
11525XCSE20260603 14:08:38.797379
1981525XCSE20260603 14:08:38.797393
381525XCSE20260603 14:08:38.798000
191524XCSE20260603 14:09:33.960000
101523XCSE20260603 14:13:29.645000
61525XCSE20260603 14:21:47.124000
81525XCSE20260603 14:21:47.124000
211525XCSE20260603 14:23:37.984000
101525XCSE20260603 14:26:30.919000
101525XCSE20260603 14:29:42.358000
101525XCSE20260603 14:30:37.094000
71525XCSE20260603 14:31:30.920000
101525XCSE20260603 14:32:08.919000
191527XCSE20260603 14:47:37.495000
241529XCSE20260603 14:52:00.183000
191528XCSE20260603 15:00:50.201000
91528XCSE20260603 15:00:50.201000
121531XCSE20260603 15:08:37.529000
61531XCSE20260603 15:09:06.112000
51531XCSE20260603 15:09:27.879000
121531XCSE20260603 15:09:34.814000
181531XCSE20260603 15:09:47.568000
141531XCSE20260603 15:09:47.572000
231531XCSE20260603 15:09:51.764000
261531XCSE20260603 15:12:23.437000
181531XCSE20260603 15:12:29.021000
31531XCSE20260603 15:14:51.114000
131531XCSE20260603 15:14:59.023000
101530XCSE20260603 15:15:05.695000
2291529XCSE20260603 15:15:05.695908
381529XCSE20260603 15:16:19.100963
231529XCSE20260603 15:17:34.146472
11529XCSE20260603 15:19:54.661299
71531XCSE20260603 15:28:32.244000
21531XCSE20260603 15:28:32.244000
41531XCSE20260603 15:28:33.506000
81531XCSE20260603 15:29:14.891000
491530XCSE20260603 15:30:55.756000
391530XCSE20260603 15:36:29.545000
11530XCSE20260603 15:37:51.289000
281530XCSE20260603 15:37:51.289000
21529XCSE20260603 15:42:21.884624
11529XCSE20260603 15:42:21.884639
191529XCSE20260603 15:42:24.103000
91529XCSE20260603 15:42:24.103000
61529XCSE20260603 15:42:24.103304
11530XCSE20260603 15:45:46.085000
201531XCSE20260603 15:48:09.163000
191532XCSE20260603 15:55:07.992000
201532XCSE20260603 15:55:46.239000
191532XCSE20260603 16:01:20.084000
191531XCSE20260603 16:08:32.991000
91531XCSE20260603 16:08:32.991000
91531XCSE20260603 16:08:32.991000
31531XCSE20260603 16:08:36.168000
21531XCSE20260603 16:08:40.018000
31531XCSE20260603 16:08:44.555000
201530XCSE20260603 16:08:52.039000
201529XCSE20260603 16:14:08.214000
101529XCSE20260603 16:14:08.214000
231529XCSE20260603 16:15:23.617000
11529XCSE20260603 16:15:25.104000
21529XCSE20260603 16:15:29.285000
231529XCSE20260603 16:15:29.414000
31529XCSE20260603 16:15:30.682000
121529XCSE20260603 16:15:33.985000
281527XCSE20260603 16:15:41.403000
91527XCSE20260603 16:15:41.403000
251528XCSE20260603 16:15:41.404000
41529XCSE20260603 16:15:41.404000
211529XCSE20260603 16:15:41.404000
231529XCSE20260603 16:15:41.405000
191529XCSE20260603 16:15:41.409000
31529XCSE20260603 16:16:11.777000
381528XCSE20260603 16:16:11.797000
301527XCSE20260603 16:17:03.106000
91527XCSE20260603 16:17:03.106000
281526XCSE20260603 16:18:12.154000
281525XCSE20260603 16:19:12.339000
281527XCSE20260603 16:33:31.692000
91527XCSE20260603 16:33:31.692000
91527XCSE20260603 16:33:31.692000
11527XCSE20260603 16:33:33.647000
61527XCSE20260603 16:33:34.105000
51527XCSE20260603 16:33:34.842000
21527XCSE20260603 16:33:38.217000
3501527XCSE20260603 16:35:57.726187
341526XCSE20260603 16:40:37.422281
2531526XCSE20260603 16:40:37.422305
1091524XCSE20260603 16:43:11.597034
911524XCSE20260603 16:43:11.597053
2001524XCSE20260603 16:43:51.531822
41526XCSE20260603 16:45:22.767958
71526XCSE20260603 16:45:22.767996
71526XCSE20260603 16:45:22.768018
81526XCSE20260603 16:46:22.464951
1741526XCSE20260603 16:46:22.465043
1121526XCSE20260603 16:47:19.402203
491526XCSE20260603 16:49:43.843769
251526XCSE20260603 16:49:43.843802
1141526XCSE20260603 16:49:43.843806
91522XCSE20260604 9:04:22.190000
91522XCSE20260604 9:04:22.190000
101522XCSE20260604 9:06:19.420000
61522XCSE20260604 9:07:19.927029
571522XCSE20260604 9:07:19.927029
351522XCSE20260604 9:07:19.927029
2021522XCSE20260604 9:07:19.927054
101522XCSE20260604 9:08:10.700000
181520XCSE20260604 9:13:08.826000
181528XCSE20260604 9:20:15.514000
311528XCSE20260604 9:20:15.514000
271530XCSE20260604 9:23:07.681000
111530XCSE20260604 9:23:07.681000
251529XCSE20260604 9:24:05.660000
41529XCSE20260604 9:24:05.660000
21528XCSE20260604 9:24:25.303000
21528XCSE20260604 9:25:00.086000
21528XCSE20260604 9:25:00.086000
141528XCSE20260604 9:25:00.086000
101527XCSE20260604 9:27:15.342000
91527XCSE20260604 9:27:15.342000
101526XCSE20260604 9:28:00.907000
101528XCSE20260604 9:41:00.983000
101528XCSE20260604 9:41:00.983000
41526XCSE20260604 9:42:01.254000
101526XCSE20260604 9:42:01.254000
41526XCSE20260604 9:42:01.355000
21526XCSE20260604 9:42:01.355000
191525XCSE20260604 9:44:15.873000
201524XCSE20260604 9:44:15.891000
31524XCSE20260604 9:45:01.064000
31524XCSE20260604 9:45:01.064000
141524XCSE20260604 9:45:01.064000
21523XCSE20260604 9:45:01.086000
81523XCSE20260604 9:45:01.949000
21523XCSE20260604 9:45:01.949000
101523XCSE20260604 9:52:10.342000
101522XCSE20260604 10:01:01.153000
91522XCSE20260604 10:01:01.153000
101521XCSE20260604 10:07:17.003000
121523XCSE20260604 10:08:53.716000
71523XCSE20260604 10:09:10.302000
201524XCSE20260604 10:11:34.909000
201521XCSE20260604 10:15:31.908000
191520XCSE20260604 10:21:20.201000
21522XCSE20260604 10:23:19.329000
21522XCSE20260604 10:23:19.329000
81522XCSE20260604 10:25:37.000000
81522XCSE20260604 10:25:37.000000
121522XCSE20260604 10:29:21.123000
71522XCSE20260604 10:29:21.124000
101524XCSE20260604 10:31:18.332000
101523XCSE20260604 10:31:49.237000
101522XCSE20260604 10:35:55.176000
91522XCSE20260604 10:35:55.176000
191520XCSE20260604 10:39:32.088000
191520XCSE20260604 10:46:53.159000
11520XCSE20260604 10:49:54.831000
91520XCSE20260604 10:49:54.831000
101520XCSE20260604 10:50:56.872000
21519XCSE20260604 10:50:57.363000
71519XCSE20260604 10:50:57.363000
11519XCSE20260604 10:50:57.385000
61519XCSE20260604 10:50:57.385000
11519XCSE20260604 10:52:01.229000
11519XCSE20260604 10:52:01.229000
11519XCSE20260604 10:53:18.870000
71519XCSE20260604 10:53:18.870000
21519XCSE20260604 10:53:18.870000
101518XCSE20260604 10:54:25.946000
101517XCSE20260604 10:54:45.079000
11518XCSE20260604 11:00:00.069000
101517XCSE20260604 11:11:42.422000
41516XCSE20260604 11:14:01.020000
11516XCSE20260604 11:14:26.334000
31516XCSE20260604 11:15:01.026000
31516XCSE20260604 11:15:01.026000
31516XCSE20260604 11:15:01.047000
201517XCSE20260604 11:15:15.433000
51516XCSE20260604 11:15:46.115000
41516XCSE20260604 11:15:46.115000
111516XCSE20260604 11:15:46.115000
61516XCSE20260604 11:15:46.115000
31516XCSE20260604 11:15:46.115000
281516XCSE20260604 11:18:49.192000
31516XCSE20260604 11:27:02.091000
191516XCSE20260604 11:31:05.746000
41518XCSE20260604 11:39:00.638105
31518XCSE20260604 11:39:00.638117
31518XCSE20260604 11:39:00.659349
201518XCSE20260604 11:40:50.310000
101518XCSE20260604 11:40:50.310000
91518XCSE20260604 11:40:50.310000
261518XCSE20260604 11:40:50.310643
1641518XCSE20260604 11:40:50.310665
881518XCSE20260604 11:45:13.742933
21518XCSE20260604 11:45:13.742982
21518XCSE20260604 11:45:13.742990
191521XCSE20260604 12:00:55.034000
101521XCSE20260604 12:00:55.034000
2001521XCSE20260604 12:00:55.034428
191520XCSE20260604 12:04:03.276000
2001520XCSE20260604 12:04:06.118753
31520XCSE20260604 12:05:35.172000
31520XCSE20260604 12:05:35.172000
131520XCSE20260604 12:05:37.342000
91520XCSE20260604 12:05:37.342000
91520XCSE20260604 12:05:37.342000
61520XCSE20260604 12:05:37.342000
1071520XCSE20260604 12:05:37.342248
491520XCSE20260604 12:05:37.342329
441520XCSE20260604 12:05:37.342347
51521XCSE20260604 12:06:25.385000
61521XCSE20260604 12:06:25.385000
51521XCSE20260604 12:06:25.385000
91521XCSE20260604 12:06:25.385000
51521XCSE20260604 12:06:35.459000
61521XCSE20260604 12:06:35.460000
41521XCSE20260604 12:06:45.519000
51521XCSE20260604 12:06:45.520000
21521XCSE20260604 12:06:55.572000
31521XCSE20260604 12:06:55.581000
61522XCSE20260604 12:26:07.735000
31522XCSE20260604 12:26:07.735000
221522XCSE20260604 12:28:16.130000
231522XCSE20260604 12:29:36.429000
231522XCSE20260604 12:30:30.907000
91522XCSE20260604 12:30:31.010000
61522XCSE20260604 12:30:41.073000
51522XCSE20260604 12:30:51.134000
21522XCSE20260604 12:31:01.194000
251522XCSE20260604 12:31:01.194000
131522XCSE20260604 12:31:51.569000
201522XCSE20260604 12:36:00.823000
101520XCSE20260604 12:36:47.605000
91520XCSE20260604 12:36:47.605000
91520XCSE20260604 12:36:47.605000
291519XCSE20260604 12:38:21.024000
21518XCSE20260604 12:40:28.385406
281518XCSE20260604 12:47:56.317000
91518XCSE20260604 12:47:56.317000
1061518XCSE20260604 12:47:56.317344
281517XCSE20260604 12:54:06.598000
281518XCSE20260604 13:00:00.937000
31520XCSE20260604 13:07:53.457000
71520XCSE20260604 13:12:46.726000
31520XCSE20260604 13:12:46.726000
321520XCSE20260604 13:12:46.727000
101520XCSE20260604 13:13:34.260000
31519XCSE20260604 13:15:53.320000
31519XCSE20260604 13:15:53.320000
141519XCSE20260604 13:15:53.320000
61520XCSE20260604 13:20:32.419000
191519XCSE20260604 13:22:32.873000
141519XCSE20260604 13:29:38.061000
151519XCSE20260604 13:29:38.061000
61520XCSE20260604 13:36:26.719000
31520XCSE20260604 13:36:26.719000
71520XCSE20260604 13:36:28.847000
61520XCSE20260604 13:36:36.781000
91518XCSE20260604 13:48:15.728000
21520XCSE20260604 13:50:05.117000
191521XCSE20260604 13:52:53.206000
51522XCSE20260604 13:59:22.704000
51522XCSE20260604 13:59:32.765000
31522XCSE20260604 13:59:42.814000
611522XCSE20260604 14:00:28.048000
61522XCSE20260604 14:00:35.945000
51522XCSE20260604 14:00:46.015000
31522XCSE20260604 14:00:56.079000
31522XCSE20260604 14:01:06.144000
21522XCSE20260604 14:01:16.211000
191522XCSE20260604 14:04:46.526000
211522XCSE20260604 14:09:09.657000
11522XCSE20260604 14:09:09.711000
191521XCSE20260604 14:11:49.372000
101521XCSE20260604 14:11:49.372000
51522XCSE20260604 14:15:36.351000
221522XCSE20260604 14:15:36.402000
101522XCSE20260604 14:15:59.223000
101522XCSE20260604 14:16:53.315000
41522XCSE20260604 14:20:28.530000
21522XCSE20260604 14:21:41.458000
191520XCSE20260604 14:22:16.808000
11522XCSE20260604 14:27:50.008000
231523XCSE20260604 14:27:50.924000
221523XCSE20260604 14:27:50.924000
101523XCSE20260604 14:28:26.030000
301521XCSE20260604 14:34:42.479000
91521XCSE20260604 14:34:42.479000
101521XCSE20260604 14:34:42.479000
101521XCSE20260604 14:34:42.479000
101521XCSE20260604 14:34:42.479000
3001521XCSE20260604 14:34:42.479378
201520XCSE20260604 14:49:01.646000
91520XCSE20260604 14:49:01.646000
191518XCSE20260604 14:49:02.338000
101518XCSE20260604 14:49:02.344000
41518XCSE20260604 14:49:02.344000
191521XCSE20260604 14:56:40.054000
191520XCSE20260604 15:26:12.103000
91520XCSE20260604 15:26:12.103000
91520XCSE20260604 15:26:12.103000
91520XCSE20260604 15:26:12.103000
311522XCSE20260604 15:50:07.543000
181522XCSE20260604 15:50:07.543000
111522XCSE20260604 15:50:30.996052
101522XCSE20260604 15:50:30.996071
101522XCSE20260604 15:50:31.017308
1271522XCSE20260604 15:50:31.023686
381522XCSE20260604 15:51:00.921000
101522XCSE20260604 15:51:00.921000
161522XCSE20260604 15:51:00.921677
151522XCSE20260604 15:51:00.921693
111522XCSE20260604 15:51:00.921730
441521XCSE20260604 15:52:58.111000
61521XCSE20260604 15:52:58.111000
41522XCSE20260604 15:59:05.357000
111522XCSE20260604 15:59:05.391000
31521XCSE20260604 16:00:00.148000
71521XCSE20260604 16:00:00.170000
111521XCSE20260604 16:07:59.628000
111521XCSE20260604 16:07:59.628000
61521XCSE20260604 16:07:59.649000
591522XCSE20260604 16:10:36.253000
171521XCSE20260604 16:12:04.091000
311521XCSE20260604 16:12:04.091000
81521XCSE20260604 16:12:04.113000
231521XCSE20260604 16:12:04.113000
251521XCSE20260604 16:16:05.297000
121521XCSE20260604 16:16:05.297000
291521XCSE20260604 16:17:35.010000
41520XCSE20260604 16:18:00.300000
41520XCSE20260604 16:18:00.301000
31520XCSE20260604 16:18:00.322000
171520XCSE20260604 16:20:07.317000
91520XCSE20260604 16:20:07.317000
81520XCSE20260604 16:20:07.339000
131520XCSE20260604 16:20:07.339000
161520XCSE20260604 16:30:01.000000
201520XCSE20260604 16:30:01.000000
11520XCSE20260604 16:30:01.000000
91520XCSE20260604 16:30:01.000000
91520XCSE20260604 16:30:01.000000
171520XCSE20260604 16:30:01.000988
81520XCSE20260604 16:30:01.007610
1081520XCSE20260604 16:33:33.505000
2751520XCSE20260604 16:33:33.505257
251520XCSE20260604 16:33:33.518000
41520XCSE20260604 16:33:33.777000
31520XCSE20260604 16:33:36.409000
71520XCSE20260604 16:33:36.494000
101520XCSE20260604 16:33:37.774000
11520XCSE20260604 16:33:43.832000
71520XCSE20260604 16:33:43.832000
31520XCSE20260604 16:33:43.832000
51520XCSE20260604 16:33:51.102000
41519XCSE20260604 16:35:38.093000
41519XCSE20260604 16:36:38.542000
11522XCSE20260604 16:39:17.468000
11522XCSE20260604 16:41:36.165000
101521XCSE20260604 16:42:35.016000
181521XCSE20260604 16:42:35.016000
281522XCSE20260604 16:43:35.076000
3001522XCSE20260604 16:43:35.076041
111521XCSE20260604 16:44:53.816000
3001523XCSE20260604 16:49:26.360596
4211521XCSE20260604 16:53:52.529057


Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 23
GlobeNewswire

Recommended Reading

 