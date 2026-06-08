Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 8 June 2026
Share buyback programme – week 23
The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|73,800
|1,557.70
|114,958,161
|1 June 2026
|5,500
|1,548.21
|8,515,155
|2 June 2026
|5,500
|1,539.73
|8,468,515
|3 June 2026
|5,500
|1,527.74
|8,402,570
|4 June 2026
|5,800
|1,521.00
|8,821,800
|5 June 2026
|Total under the share buyback programme
|96,100
|1,552.20
|149,166,201
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Total bought back
|411,700
|1,576.79
|649,163,166
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 411,700 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.70 % of the bank’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|1
|1565
|XCSE
|20260601 9:06:08.932000
|11
|1565
|XCSE
|20260601 9:06:08.932000
|7
|1565
|XCSE
|20260601 9:06:08.932000
|20
|1566
|XCSE
|20260601 9:06:09.032000
|8
|1563
|XCSE
|20260601 9:09:18.315000
|2
|1563
|XCSE
|20260601 9:10:49.418000
|8
|1563
|XCSE
|20260601 9:11:38.315000
|2
|1563
|XCSE
|20260601 9:11:38.315000
|9
|1563
|XCSE
|20260601 9:11:38.315000
|12
|1566
|XCSE
|20260601 9:18:00.757000
|6
|1557
|XCSE
|20260601 9:31:17.976000
|1
|1557
|XCSE
|20260601 9:31:59.717000
|12
|1557
|XCSE
|20260601 9:35:17.116000
|6
|1557
|XCSE
|20260601 9:35:17.116000
|3
|1556
|XCSE
|20260601 9:35:30.207000
|16
|1556
|XCSE
|20260601 9:36:58.842000
|3
|1556
|XCSE
|20260601 9:36:58.842000
|20
|1557
|XCSE
|20260601 9:42:03.499000
|21
|1557
|XCSE
|20260601 9:46:40.331000
|1
|1557
|XCSE
|20260601 9:46:40.360000
|10
|1558
|XCSE
|20260601 10:05:27.050000
|10
|1556
|XCSE
|20260601 10:07:55.190000
|4
|1557
|XCSE
|20260601 10:09:23.687000
|6
|1557
|XCSE
|20260601 10:09:23.715000
|10
|1559
|XCSE
|20260601 10:19:02.959000
|3
|1559
|XCSE
|20260601 10:19:08.881000
|1
|1559
|XCSE
|20260601 10:19:08.909000
|10
|1558
|XCSE
|20260601 10:19:12.066000
|18
|1563
|XCSE
|20260601 10:29:29.028000
|8
|1563
|XCSE
|20260601 10:29:29.028000
|20
|1561
|XCSE
|20260601 10:29:50.150000
|10
|1560
|XCSE
|20260601 10:38:32.084000
|10
|1559
|XCSE
|20260601 10:51:39.910000
|10
|1559
|XCSE
|20260601 10:51:39.910000
|9
|1558
|XCSE
|20260601 10:54:23.556000
|10
|1562
|XCSE
|20260601 11:01:42.258000
|9
|1560
|XCSE
|20260601 11:02:38.817000
|1
|1560
|XCSE
|20260601 11:06:33.433000
|9
|1560
|XCSE
|20260601 11:06:33.433000
|24
|1560
|XCSE
|20260601 11:06:39.330000
|1
|1560
|XCSE
|20260601 11:07:13.026000
|10
|1558
|XCSE
|20260601 11:07:20.031000
|10
|1557
|XCSE
|20260601 11:07:22.118000
|13
|1560
|XCSE
|20260601 11:07:39.161000
|22
|1560
|XCSE
|20260601 11:07:39.162000
|7
|1560
|XCSE
|20260601 11:07:39.165000
|25
|1560
|XCSE
|20260601 11:07:43.767000
|24
|1560
|XCSE
|20260601 11:07:54.020000
|25
|1560
|XCSE
|20260601 11:07:57.179000
|1
|1560
|XCSE
|20260601 11:07:57.251000
|14
|1560
|XCSE
|20260601 11:07:57.252000
|1
|1557
|XCSE
|20260601 11:08:22.302000
|10
|1557
|XCSE
|20260601 11:14:42.674000
|2
|1557
|XCSE
|20260601 11:14:43.194000
|10
|1558
|XCSE
|20260601 11:18:44.301000
|13
|1558
|XCSE
|20260601 11:22:45.974000
|15
|1558
|XCSE
|20260601 11:22:45.975000
|10
|1557
|XCSE
|20260601 11:22:46.006000
|10
|1556
|XCSE
|20260601 11:22:57.974000
|10
|1554
|XCSE
|20260601 11:23:04.751000
|10
|1553
|XCSE
|20260601 11:23:14.051000
|10
|1552
|XCSE
|20260601 11:23:16.943000
|10
|1552
|XCSE
|20260601 11:23:17.395000
|3
|1551
|XCSE
|20260601 11:23:18.375000
|19
|1554
|XCSE
|20260601 11:24:34.550000
|10
|1554
|XCSE
|20260601 11:26:00.020000
|4
|1553
|XCSE
|20260601 11:26:27.031000
|6
|1553
|XCSE
|20260601 11:29:36.092000
|4
|1553
|XCSE
|20260601 11:29:36.092000
|10
|1552
|XCSE
|20260601 11:31:29.613000
|29
|1551
|XCSE
|20260601 11:35:58.976000
|10
|1551
|XCSE
|20260601 11:35:58.976000
|9
|1551
|XCSE
|20260601 11:35:58.976000
|10
|1551
|XCSE
|20260601 11:35:58.976000
|9
|1551
|XCSE
|20260601 11:35:58.976000
|200
|1551
|XCSE
|20260601 11:35:58.976343
|20
|1548
|XCSE
|20260601 11:35:59.304000
|10
|1548
|XCSE
|20260601 11:36:53.515000
|9
|1548
|XCSE
|20260601 11:36:53.515000
|9
|1548
|XCSE
|20260601 11:36:53.515000
|10
|1547
|XCSE
|20260601 11:41:20.691000
|3
|1546
|XCSE
|20260601 11:44:47.031000
|3
|1545
|XCSE
|20260601 11:50:10.023000
|7
|1545
|XCSE
|20260601 11:50:10.023000
|19
|1548
|XCSE
|20260601 12:08:55.187000
|10
|1550
|XCSE
|20260601 12:19:40.655000
|10
|1553
|XCSE
|20260601 12:24:14.463000
|10
|1552
|XCSE
|20260601 12:24:14.475000
|100
|1552
|XCSE
|20260601 12:24:28.028420
|10
|1551
|XCSE
|20260601 12:24:42.270000
|19
|1551
|XCSE
|20260601 12:26:19.772000
|20
|1551
|XCSE
|20260601 12:31:03.339000
|19
|1550
|XCSE
|20260601 12:31:04.040000
|10
|1551
|XCSE
|20260601 12:39:59.871000
|10
|1550
|XCSE
|20260601 12:40:01.047000
|10
|1549
|XCSE
|20260601 12:45:32.929000
|17
|1547
|XCSE
|20260601 12:49:00.597897
|28
|1547
|XCSE
|20260601 12:49:00.616172
|3
|1547
|XCSE
|20260601 12:49:46.143306
|10
|1547
|XCSE
|20260601 12:51:50.881000
|10
|1547
|XCSE
|20260601 12:51:50.881000
|52
|1547
|XCSE
|20260601 12:51:50.881889
|62
|1545
|XCSE
|20260601 12:51:51.302980
|30
|1546
|XCSE
|20260601 12:52:56.373000
|8
|1545
|XCSE
|20260601 12:55:13.153052
|38
|1547
|XCSE
|20260601 13:03:36.089000
|14
|1545
|XCSE
|20260601 13:05:05.757415
|19
|1545
|XCSE
|20260601 13:07:44.080000
|9
|1545
|XCSE
|20260601 13:07:44.080000
|116
|1545
|XCSE
|20260601 13:07:44.080708
|19
|1543
|XCSE
|20260601 13:08:15.858000
|200
|1547
|XCSE
|20260601 13:22:04.556915
|19
|1547
|XCSE
|20260601 13:22:04.558000
|10
|1546
|XCSE
|20260601 13:22:04.581000
|10
|1545
|XCSE
|20260601 13:35:06.133000
|21
|1548
|XCSE
|20260601 13:41:01.358000
|7
|1546
|XCSE
|20260601 13:42:22.206000
|12
|1546
|XCSE
|20260601 13:42:22.234000
|6
|1545
|XCSE
|20260601 13:44:07.209000
|19
|1543
|XCSE
|20260601 13:46:33.086000
|10
|1545
|XCSE
|20260601 13:53:00.581000
|10
|1547
|XCSE
|20260601 13:56:50.229000
|5
|1548
|XCSE
|20260601 14:20:07.001000
|40
|1548
|XCSE
|20260601 14:20:08.742000
|21
|1550
|XCSE
|20260601 14:25:44.959000
|23
|1550
|XCSE
|20260601 14:26:02.629000
|20
|1551
|XCSE
|20260601 14:26:32.151000
|3
|1550
|XCSE
|20260601 14:26:32.196000
|16
|1550
|XCSE
|20260601 14:26:32.196000
|24
|1552
|XCSE
|20260601 14:32:20.447000
|4
|1552
|XCSE
|20260601 14:32:20.447000
|29
|1552
|XCSE
|20260601 14:32:20.531000
|28
|1551
|XCSE
|20260601 14:32:20.619000
|1
|1551
|XCSE
|20260601 14:32:29.241000
|16
|1551
|XCSE
|20260601 14:32:29.241000
|11
|1551
|XCSE
|20260601 14:33:27.549000
|1
|1551
|XCSE
|20260601 14:33:27.549000
|17
|1551
|XCSE
|20260601 14:33:27.549000
|10
|1550
|XCSE
|20260601 14:33:27.632000
|10
|1549
|XCSE
|20260601 14:34:09.160000
|19
|1549
|XCSE
|20260601 14:34:09.160000
|6
|1548
|XCSE
|20260601 14:35:03.305000
|12
|1548
|XCSE
|20260601 14:35:03.569000
|10
|1547
|XCSE
|20260601 14:37:45.785000
|9
|1547
|XCSE
|20260601 14:38:06.951000
|1
|1547
|XCSE
|20260601 14:41:03.811000
|6
|1547
|XCSE
|20260601 14:41:03.811000
|30
|1547
|XCSE
|20260601 14:44:21.094000
|19
|1548
|XCSE
|20260601 14:45:33.155000
|28
|1552
|XCSE
|20260601 14:56:47.168000
|9
|1552
|XCSE
|20260601 14:56:47.168000
|9
|1552
|XCSE
|20260601 14:56:47.168000
|141
|1552
|XCSE
|20260601 14:56:47.168102
|59
|1552
|XCSE
|20260601 14:56:47.168109
|46
|1551
|XCSE
|20260601 14:56:47.984000
|15
|1551
|XCSE
|20260601 15:02:27.913000
|6
|1551
|XCSE
|20260601 15:02:40.782000
|28
|1549
|XCSE
|20260601 15:02:53.937000
|20
|1550
|XCSE
|20260601 15:02:53.938000
|13
|1548
|XCSE
|20260601 15:03:17.785000
|20
|1549
|XCSE
|20260601 15:05:20.440000
|19
|1549
|XCSE
|20260601 15:11:00.562000
|20
|1548
|XCSE
|20260601 15:11:01.143000
|10
|1547
|XCSE
|20260601 15:11:24.002000
|10
|1545
|XCSE
|20260601 15:11:54.463000
|9
|1545
|XCSE
|20260601 15:11:54.463000
|200
|1545
|XCSE
|20260601 15:11:54.463210
|19
|1543
|XCSE
|20260601 15:12:06.768000
|19
|1541
|XCSE
|20260601 15:12:37.576000
|20
|1540
|XCSE
|20260601 15:12:38.408000
|10
|1539
|XCSE
|20260601 15:13:56.072000
|10
|1538
|XCSE
|20260601 15:13:56.209000
|10
|1538
|XCSE
|20260601 15:15:55.681000
|1
|1540
|XCSE
|20260601 15:19:53.155729
|11
|1540
|XCSE
|20260601 15:20:03.305450
|56
|1540
|XCSE
|20260601 15:20:03.356016
|11
|1540
|XCSE
|20260601 15:20:28.231480
|10
|1540
|XCSE
|20260601 15:20:39.756000
|21
|1540
|XCSE
|20260601 15:20:39.756996
|4
|1538
|XCSE
|20260601 15:21:54.866000
|2
|1538
|XCSE
|20260601 15:21:54.866000
|2
|1538
|XCSE
|20260601 15:22:05.666000
|10
|1538
|XCSE
|20260601 15:22:08.877000
|1
|1536
|XCSE
|20260601 15:23:25.046000
|3
|1535
|XCSE
|20260601 15:23:38.236000
|4
|1535
|XCSE
|20260601 15:24:49.031000
|16
|1535
|XCSE
|20260601 15:25:52.159000
|1
|1535
|XCSE
|20260601 15:31:03.352000
|9
|1535
|XCSE
|20260601 15:31:03.352000
|5
|1535
|XCSE
|20260601 15:31:22.342000
|21
|1536
|XCSE
|20260601 15:33:28.588000
|25
|1540
|XCSE
|20260601 15:36:42.800000
|23
|1540
|XCSE
|20260601 15:36:43.101000
|27
|1540
|XCSE
|20260601 15:36:44.697000
|10
|1538
|XCSE
|20260601 15:36:44.712000
|7
|1539
|XCSE
|20260601 15:41:00.587000
|3
|1539
|XCSE
|20260601 15:41:00.615000
|1
|1541
|XCSE
|20260601 15:42:24.727000
|19
|1542
|XCSE
|20260601 15:46:01.681000
|20
|1541
|XCSE
|20260601 15:46:02.214000
|1
|1541
|XCSE
|20260601 15:46:02.214026
|199
|1541
|XCSE
|20260601 15:46:02.214048
|21
|1541
|XCSE
|20260601 15:46:43.261000
|24
|1541
|XCSE
|20260601 15:46:52.381000
|19
|1539
|XCSE
|20260601 15:51:47.683000
|22
|1539
|XCSE
|20260601 15:52:10.918000
|20
|1540
|XCSE
|20260601 15:53:49.440000
|19
|1539
|XCSE
|20260601 15:55:41.124000
|23
|1541
|XCSE
|20260601 15:57:49.313000
|6
|1541
|XCSE
|20260601 15:58:01.084000
|10
|1539
|XCSE
|20260601 15:58:23.388000
|127
|1544
|XCSE
|20260601 15:59:59.764000
|13
|1543
|XCSE
|20260601 16:00:03.262000
|10
|1540
|XCSE
|20260601 16:00:03.263000
|10
|1541
|XCSE
|20260601 16:03:09.207000
|9
|1542
|XCSE
|20260601 16:03:52.180000
|10
|1542
|XCSE
|20260601 16:04:44.309000
|14
|1543
|XCSE
|20260601 16:05:13.449000
|2
|1543
|XCSE
|20260601 16:06:43.304000
|18
|1543
|XCSE
|20260601 16:06:43.304000
|4
|1544
|XCSE
|20260601 16:06:48.344000
|4
|1544
|XCSE
|20260601 16:06:48.344000
|5
|1544
|XCSE
|20260601 16:07:45.536000
|14
|1544
|XCSE
|20260601 16:07:53.098000
|5
|1544
|XCSE
|20260601 16:07:53.098000
|21
|1547
|XCSE
|20260601 16:11:38.173000
|11
|1547
|XCSE
|20260601 16:11:45.540000
|21
|1547
|XCSE
|20260601 16:11:45.960000
|47
|1547
|XCSE
|20260601 16:11:54.192000
|22
|1547
|XCSE
|20260601 16:11:59.533000
|4
|1547
|XCSE
|20260601 16:12:10.157000
|24
|1547
|XCSE
|20260601 16:12:16.208000
|11
|1547
|XCSE
|20260601 16:12:35.468000
|22
|1547
|XCSE
|20260601 16:12:38.172000
|20
|1545
|XCSE
|20260601 16:12:38.439000
|19
|1543
|XCSE
|20260601 16:12:39.287000
|28
|1547
|XCSE
|20260601 16:15:56.835000
|28
|1554
|XCSE
|20260601 16:16:43.866000
|28
|1554
|XCSE
|20260601 16:16:43.899000
|29
|1553
|XCSE
|20260601 16:16:44.773000
|30
|1552
|XCSE
|20260601 16:16:46.269000
|28
|1551
|XCSE
|20260601 16:16:46.537000
|29
|1550
|XCSE
|20260601 16:16:54.111000
|1
|1548
|XCSE
|20260601 16:17:01.407000
|2
|1548
|XCSE
|20260601 16:17:36.529000
|21
|1548
|XCSE
|20260601 16:18:10.922000
|21
|1548
|XCSE
|20260601 16:18:24.933000
|20
|1548
|XCSE
|20260601 16:18:26.192000
|22
|1548
|XCSE
|20260601 16:18:36.778000
|23
|1548
|XCSE
|20260601 16:18:51.221000
|18
|1548
|XCSE
|20260601 16:18:52.240000
|20
|1546
|XCSE
|20260601 16:18:54.098000
|19
|1545
|XCSE
|20260601 16:18:54.869000
|10
|1544
|XCSE
|20260601 16:18:54.983000
|20
|1546
|XCSE
|20260601 16:20:05.632000
|10
|1545
|XCSE
|20260601 16:22:00.490000
|29
|1546
|XCSE
|20260601 16:25:47.594000
|29
|1546
|XCSE
|20260601 16:25:48.423000
|10
|1548
|XCSE
|20260601 16:27:07.166000
|1
|1547
|XCSE
|20260601 16:29:29.124000
|19
|1548
|XCSE
|20260601 16:33:53.365000
|1
|1548
|XCSE
|20260601 16:33:53.365000
|16
|1548
|XCSE
|20260601 16:33:56.378000
|14
|1548
|XCSE
|20260601 16:34:24.383000
|8
|1548
|XCSE
|20260601 16:34:41.898000
|3
|1548
|XCSE
|20260601 16:34:41.898000
|9
|1545
|XCSE
|20260601 16:35:03.304000
|3
|1548
|XCSE
|20260601 16:36:27.404000
|19
|1547
|XCSE
|20260601 16:37:46.018000
|20
|1546
|XCSE
|20260601 16:40:07.125000
|9
|1547
|XCSE
|20260601 16:43:13.898000
|9
|1548
|XCSE
|20260601 16:45:01.224726
|575
|1548
|XCSE
|20260601 16:45:05.084343
|10
|1557
|XCSE
|20260602 9:04:05.862000
|7
|1556
|XCSE
|20260602 9:05:09.235000
|3
|1556
|XCSE
|20260602 9:05:09.235000
|10
|1556
|XCSE
|20260602 9:06:34.246000
|8
|1556
|XCSE
|20260602 9:07:51.448000
|7
|1556
|XCSE
|20260602 9:09:01.478000
|3
|1556
|XCSE
|20260602 9:09:01.478000
|10
|1552
|XCSE
|20260602 9:09:09.316000
|10
|1552
|XCSE
|20260602 9:09:09.316000
|19
|1554
|XCSE
|20260602 9:35:48.406000
|1
|1554
|XCSE
|20260602 9:36:04.891000
|19
|1551
|XCSE
|20260602 9:36:04.898000
|20
|1550
|XCSE
|20260602 9:36:04.910000
|20
|1549
|XCSE
|20260602 9:39:35.177000
|21
|1551
|XCSE
|20260602 9:39:35.232000
|26
|1551
|XCSE
|20260602 9:39:36.453000
|19
|1548
|XCSE
|20260602 9:39:36.474000
|10
|1547
|XCSE
|20260602 9:40:24.912000
|9
|1547
|XCSE
|20260602 9:41:33.857000
|1
|1547
|XCSE
|20260602 9:48:18.504000
|7
|1552
|XCSE
|20260602 9:52:00.903000
|24
|1552
|XCSE
|20260602 9:52:00.903000
|10
|1551
|XCSE
|20260602 9:53:39.699000
|19
|1550
|XCSE
|20260602 9:56:02.223000
|19
|1549
|XCSE
|20260602 9:56:53.941000
|20
|1548
|XCSE
|20260602 9:59:15.017000
|19
|1547
|XCSE
|20260602 10:00:22.279000
|19
|1545
|XCSE
|20260602 10:04:10.794000
|20
|1545
|XCSE
|20260602 10:09:30.619000
|10
|1545
|XCSE
|20260602 10:09:30.619000
|20
|1543
|XCSE
|20260602 10:12:54.306000
|10
|1542
|XCSE
|20260602 10:17:05.452000
|10
|1542
|XCSE
|20260602 10:20:52.212000
|20
|1545
|XCSE
|20260602 10:23:31.753000
|10
|1543
|XCSE
|20260602 10:25:45.201000
|10
|1543
|XCSE
|20260602 10:25:45.201000
|51
|1543
|XCSE
|20260602 10:31:35.465000
|14
|1543
|XCSE
|20260602 10:31:35.465000
|200
|1543
|XCSE
|20260602 10:31:35.465018
|37
|1543
|XCSE
|20260602 10:31:43.922000
|200
|1543
|XCSE
|20260602 10:31:43.922305
|10
|1541
|XCSE
|20260602 10:35:53.929000
|10
|1541
|XCSE
|20260602 10:35:53.929000
|20
|1539
|XCSE
|20260602 10:37:05.353000
|5
|1543
|XCSE
|20260602 10:40:42.456000
|5
|1543
|XCSE
|20260602 10:40:42.457000
|10
|1543
|XCSE
|20260602 10:41:35.960000
|10
|1542
|XCSE
|20260602 10:42:35.208000
|10
|1542
|XCSE
|20260602 10:46:02.966000
|28
|1542
|XCSE
|20260602 10:50:28.061801
|10
|1542
|XCSE
|20260602 10:50:28.062000
|172
|1542
|XCSE
|20260602 10:50:28.062006
|19
|1541
|XCSE
|20260602 10:54:39.338000
|30
|1542
|XCSE
|20260602 11:20:24.213000
|9
|1542
|XCSE
|20260602 11:20:24.213000
|200
|1541
|XCSE
|20260602 11:20:24.217140
|37
|1540
|XCSE
|20260602 11:20:48.705000
|14
|1541
|XCSE
|20260602 11:33:01.596000
|1
|1540
|XCSE
|20260602 11:40:00.914000
|9
|1540
|XCSE
|20260602 11:40:00.919000
|8
|1540
|XCSE
|20260602 11:48:08.562000
|19
|1543
|XCSE
|20260602 11:49:32.859000
|18
|1544
|XCSE
|20260602 11:54:15.682000
|10
|1542
|XCSE
|20260602 11:56:55.089000
|10
|1542
|XCSE
|20260602 12:12:41.545000
|6
|1542
|XCSE
|20260602 12:17:06.816000
|4
|1542
|XCSE
|20260602 12:25:39.189000
|6
|1542
|XCSE
|20260602 12:25:39.189000
|9
|1542
|XCSE
|20260602 12:25:39.189000
|22
|1544
|XCSE
|20260602 12:25:39.320000
|2
|1544
|XCSE
|20260602 12:25:39.320000
|5
|1544
|XCSE
|20260602 12:25:39.320000
|14
|1544
|XCSE
|20260602 12:25:39.341000
|7
|1544
|XCSE
|20260602 12:26:30.786000
|1
|1544
|XCSE
|20260602 12:26:30.786000
|24
|1544
|XCSE
|20260602 12:27:22.479275
|176
|1544
|XCSE
|20260602 12:27:22.479298
|10
|1544
|XCSE
|20260602 12:27:33.772000
|10
|1544
|XCSE
|20260602 12:28:01.787000
|10
|1543
|XCSE
|20260602 12:31:01.767000
|10
|1546
|XCSE
|20260602 12:32:49.563000
|10
|1546
|XCSE
|20260602 12:33:33.833000
|10
|1546
|XCSE
|20260602 12:36:11.826000
|10
|1546
|XCSE
|20260602 12:39:41.924000
|10
|1546
|XCSE
|20260602 12:43:09.865000
|10
|1547
|XCSE
|20260602 13:02:29.502000
|1
|1548
|XCSE
|20260602 13:03:06.029000
|20
|1548
|XCSE
|20260602 13:03:06.103000
|22
|1548
|XCSE
|20260602 13:03:38.904000
|19
|1546
|XCSE
|20260602 13:07:53.467000
|9
|1546
|XCSE
|20260602 13:07:53.467000
|29
|1544
|XCSE
|20260602 13:07:53.622000
|20
|1543
|XCSE
|20260602 13:07:56.931000
|20
|1542
|XCSE
|20260602 13:09:00.607000
|19
|1539
|XCSE
|20260602 13:13:10.091000
|200
|1541
|XCSE
|20260602 13:19:21.496462
|20
|1541
|XCSE
|20260602 13:19:21.497000
|9
|1541
|XCSE
|20260602 13:20:14.654000
|4
|1541
|XCSE
|20260602 13:20:14.654000
|2
|1539
|XCSE
|20260602 13:22:07.183000
|14
|1540
|XCSE
|20260602 13:25:47.936000
|1
|1544
|XCSE
|20260602 13:49:58.296000
|9
|1544
|XCSE
|20260602 13:49:58.296000
|10
|1544
|XCSE
|20260602 13:51:14.003000
|6
|1546
|XCSE
|20260602 13:54:57.194000
|11
|1546
|XCSE
|20260602 13:56:57.986000
|6
|1546
|XCSE
|20260602 13:56:57.986000
|21
|1546
|XCSE
|20260602 13:57:07.587000
|6
|1546
|XCSE
|20260602 13:57:07.587000
|3
|1544
|XCSE
|20260602 14:00:48.236000
|1
|1544
|XCSE
|20260602 14:01:07.323000
|6
|1544
|XCSE
|20260602 14:01:07.323000
|3
|1544
|XCSE
|20260602 14:01:07.323000
|3
|1544
|XCSE
|20260602 14:04:09.703000
|10
|1543
|XCSE
|20260602 14:16:24.897000
|21
|1544
|XCSE
|20260602 14:22:43.114000
|22
|1544
|XCSE
|20260602 14:23:05.849000
|22
|1544
|XCSE
|20260602 14:24:35.738000
|24
|1544
|XCSE
|20260602 14:24:36.298000
|25
|1544
|XCSE
|20260602 14:24:36.325000
|13
|1544
|XCSE
|20260602 14:26:04.419000
|19
|1542
|XCSE
|20260602 14:29:08.116000
|19
|1541
|XCSE
|20260602 14:30:50.209000
|20
|1540
|XCSE
|20260602 14:36:48.914000
|4
|1540
|XCSE
|20260602 14:36:48.914000
|6
|1540
|XCSE
|20260602 14:36:48.914000
|20
|1539
|XCSE
|20260602 14:39:06.642000
|2
|1537
|XCSE
|20260602 14:46:24.727000
|10
|1537
|XCSE
|20260602 14:46:49.237000
|19
|1535
|XCSE
|20260602 14:47:26.090000
|19
|1534
|XCSE
|20260602 14:50:57.477000
|19
|1533
|XCSE
|20260602 14:56:15.533000
|200
|1533
|XCSE
|20260602 14:58:07.069562
|48
|1533
|XCSE
|20260602 14:58:07.070000
|48
|1533
|XCSE
|20260602 14:58:14.342000
|55
|1533
|XCSE
|20260602 14:58:14.342866
|145
|1533
|XCSE
|20260602 14:58:14.342891
|5
|1533
|XCSE
|20260602 15:02:34.922000
|4
|1533
|XCSE
|20260602 15:03:37.460000
|10
|1534
|XCSE
|20260602 15:07:04.202000
|10
|1533
|XCSE
|20260602 15:08:34.261000
|22
|1533
|XCSE
|20260602 15:08:43.335000
|4
|1533
|XCSE
|20260602 15:10:56.057000
|10
|1532
|XCSE
|20260602 15:12:52.618000
|9
|1532
|XCSE
|20260602 15:12:52.618000
|11
|1532
|XCSE
|20260602 15:15:49.801000
|16
|1532
|XCSE
|20260602 15:15:57.891000
|19
|1532
|XCSE
|20260602 15:16:14.342000
|6
|1532
|XCSE
|20260602 15:16:21.048000
|26
|1532
|XCSE
|20260602 15:16:27.728000
|7
|1532
|XCSE
|20260602 15:16:36.854000
|5
|1532
|XCSE
|20260602 15:16:43.424000
|10
|1531
|XCSE
|20260602 15:16:51.819000
|23
|1532
|XCSE
|20260602 15:16:51.819000
|26
|1532
|XCSE
|20260602 15:16:51.820000
|21
|1532
|XCSE
|20260602 15:18:02.140000
|4
|1532
|XCSE
|20260602 15:18:10.577000
|10
|1531
|XCSE
|20260602 15:23:52.193000
|10
|1531
|XCSE
|20260602 15:29:27.292000
|9
|1531
|XCSE
|20260602 15:29:27.292000
|10
|1531
|XCSE
|20260602 15:34:54.515000
|7
|1531
|XCSE
|20260602 15:34:54.515000
|49
|1535
|XCSE
|20260602 15:45:34.353000
|39
|1534
|XCSE
|20260602 16:00:21.391000
|8
|1534
|XCSE
|20260602 16:00:21.391000
|1
|1534
|XCSE
|20260602 16:00:21.391000
|200
|1534
|XCSE
|20260602 16:00:21.391026
|47
|1532
|XCSE
|20260602 16:00:43.090000
|4
|1537
|XCSE
|20260602 16:04:04.928000
|28
|1536
|XCSE
|20260602 16:06:23.521000
|18
|1537
|XCSE
|20260602 16:06:23.569000
|14
|1537
|XCSE
|20260602 16:06:23.569000
|14
|1537
|XCSE
|20260602 16:06:36.639000
|14
|1537
|XCSE
|20260602 16:06:57.727000
|10
|1537
|XCSE
|20260602 16:17:53.457000
|10
|1537
|XCSE
|20260602 16:18:37.555000
|20
|1537
|XCSE
|20260602 16:19:01.883000
|20
|1536
|XCSE
|20260602 16:19:01.924000
|4
|1536
|XCSE
|20260602 16:22:42.816000
|10
|1536
|XCSE
|20260602 16:22:44.873000
|1
|1536
|XCSE
|20260602 16:25:00.640000
|20
|1534
|XCSE
|20260602 16:25:02.205000
|19
|1534
|XCSE
|20260602 16:27:44.576000
|24
|1537
|XCSE
|20260602 16:40:11.403000
|6
|1535
|XCSE
|20260602 16:42:42.570000
|1012
|1538
|XCSE
|20260602 16:44:28.628040
|1
|1538
|XCSE
|20260602 16:44:28.628042
|1
|1538
|XCSE
|20260602 16:44:28.628055
|306
|1538
|XCSE
|20260602 16:44:28.628059
|10
|1526
|XCSE
|20260603 9:00:28.278000
|10
|1528
|XCSE
|20260603 9:03:41.265000
|7
|1527
|XCSE
|20260603 9:07:22.123000
|10
|1528
|XCSE
|20260603 9:08:41.585000
|1
|1526
|XCSE
|20260603 9:13:04.945000
|6
|1531
|XCSE
|20260603 9:15:54.957000
|13
|1531
|XCSE
|20260603 9:15:54.957000
|10
|1531
|XCSE
|20260603 9:21:38.870000
|10
|1529
|XCSE
|20260603 9:21:38.897000
|1
|1530
|XCSE
|20260603 9:21:40.576000
|22
|1530
|XCSE
|20260603 9:24:43.844000
|24
|1531
|XCSE
|20260603 9:24:48.448000
|44
|1533
|XCSE
|20260603 9:33:03.430000
|4
|1533
|XCSE
|20260603 9:36:06.268000
|19
|1533
|XCSE
|20260603 9:36:52.235000
|10
|1532
|XCSE
|20260603 9:37:00.052000
|10
|1531
|XCSE
|20260603 9:41:13.465000
|9
|1531
|XCSE
|20260603 9:41:13.465000
|200
|1531
|XCSE
|20260603 9:41:13.465192
|19
|1528
|XCSE
|20260603 9:43:25.491000
|10
|1527
|XCSE
|20260603 9:43:25.508000
|20
|1533
|XCSE
|20260603 9:53:42.342000
|23
|1533
|XCSE
|20260603 10:00:33.088000
|10
|1533
|XCSE
|20260603 10:01:15.468000
|19
|1532
|XCSE
|20260603 10:05:58.265000
|10
|1530
|XCSE
|20260603 10:06:23.422000
|8
|1529
|XCSE
|20260603 10:07:02.190000
|2
|1529
|XCSE
|20260603 10:07:02.217000
|10
|1531
|XCSE
|20260603 10:08:34.784000
|10
|1534
|XCSE
|20260603 10:14:49.754000
|10
|1531
|XCSE
|20260603 10:14:49.756000
|20
|1528
|XCSE
|20260603 10:17:41.900000
|200
|1527
|XCSE
|20260603 10:17:41.900390
|20
|1526
|XCSE
|20260603 10:17:41.949000
|20
|1525
|XCSE
|20260603 10:17:44.208000
|10
|1524
|XCSE
|20260603 10:17:49.767000
|150
|1525
|XCSE
|20260603 10:19:34.662888
|19
|1525
|XCSE
|20260603 10:19:42.566665
|10
|1529
|XCSE
|20260603 10:28:53.083000
|19
|1529
|XCSE
|20260603 10:29:58.308000
|19
|1529
|XCSE
|20260603 10:31:28.339000
|10
|1529
|XCSE
|20260603 10:31:28.471000
|10
|1530
|XCSE
|20260603 10:48:55.573000
|1
|1530
|XCSE
|20260603 11:18:39.446000
|1
|1530
|XCSE
|20260603 11:18:39.446000
|8
|1530
|XCSE
|20260603 11:22:17.090000
|10
|1530
|XCSE
|20260603 11:22:17.090000
|9
|1530
|XCSE
|20260603 11:22:17.090000
|12
|1530
|XCSE
|20260603 11:22:17.090000
|57
|1530
|XCSE
|20260603 11:22:21.812000
|43
|1530
|XCSE
|20260603 11:22:21.833000
|9
|1530
|XCSE
|20260603 11:24:27.735000
|14
|1530
|XCSE
|20260603 11:24:27.735000
|11
|1530
|XCSE
|20260603 11:25:51.472000
|10
|1528
|XCSE
|20260603 11:26:43.874000
|10
|1528
|XCSE
|20260603 11:30:35.747000
|10
|1528
|XCSE
|20260603 11:39:03.422000
|19
|1528
|XCSE
|20260603 11:42:43.199000
|4
|1527
|XCSE
|20260603 11:44:57.407000
|15
|1527
|XCSE
|20260603 11:46:49.854000
|4
|1527
|XCSE
|20260603 11:46:49.854000
|10
|1526
|XCSE
|20260603 11:57:03.085000
|22
|1528
|XCSE
|20260603 11:57:12.111000
|2
|1528
|XCSE
|20260603 11:57:12.686000
|4
|1528
|XCSE
|20260603 11:57:16.963000
|20
|1528
|XCSE
|20260603 11:57:55.114000
|10
|1528
|XCSE
|20260603 12:01:21.385000
|4
|1526
|XCSE
|20260603 12:01:23.320000
|20
|1531
|XCSE
|20260603 12:06:13.988000
|10
|1532
|XCSE
|20260603 12:21:17.189000
|10
|1532
|XCSE
|20260603 12:36:20.472000
|19
|1530
|XCSE
|20260603 12:47:16.432000
|1
|1531
|XCSE
|20260603 12:53:42.821000
|2
|1531
|XCSE
|20260603 12:53:47.379000
|194
|1531
|XCSE
|20260603 12:59:08.102000
|10
|1530
|XCSE
|20260603 13:17:48.642000
|9
|1530
|XCSE
|20260603 13:17:48.642000
|9
|1530
|XCSE
|20260603 13:17:48.642000
|172
|1530
|XCSE
|20260603 13:17:48.642141
|2
|1531
|XCSE
|20260603 13:32:05.018000
|1
|1531
|XCSE
|20260603 13:32:05.018000
|16
|1531
|XCSE
|20260603 13:32:05.018000
|1
|1531
|XCSE
|20260603 13:32:07.596000
|1
|1531
|XCSE
|20260603 13:32:12.337000
|1
|1531
|XCSE
|20260603 13:32:16.931000
|2
|1531
|XCSE
|20260603 13:32:21.103000
|19
|1530
|XCSE
|20260603 13:32:32.099000
|28
|1530
|XCSE
|20260603 13:32:32.099743
|19
|1529
|XCSE
|20260603 13:34:19.020000
|24
|1529
|XCSE
|20260603 13:39:42.843000
|1
|1529
|XCSE
|20260603 13:39:45.089000
|57
|1529
|XCSE
|20260603 13:39:46.286000
|30
|1527
|XCSE
|20260603 13:55:36.666000
|1
|1525
|XCSE
|20260603 14:01:32.118361
|20
|1525
|XCSE
|20260603 14:03:45.498000
|30
|1525
|XCSE
|20260603 14:03:45.498427
|10
|1525
|XCSE
|20260603 14:04:14.098000
|200
|1525
|XCSE
|20260603 14:08:31.508084
|38
|1525
|XCSE
|20260603 14:08:31.509000
|1
|1525
|XCSE
|20260603 14:08:38.797367
|1
|1525
|XCSE
|20260603 14:08:38.797379
|198
|1525
|XCSE
|20260603 14:08:38.797393
|38
|1525
|XCSE
|20260603 14:08:38.798000
|19
|1524
|XCSE
|20260603 14:09:33.960000
|10
|1523
|XCSE
|20260603 14:13:29.645000
|6
|1525
|XCSE
|20260603 14:21:47.124000
|8
|1525
|XCSE
|20260603 14:21:47.124000
|21
|1525
|XCSE
|20260603 14:23:37.984000
|10
|1525
|XCSE
|20260603 14:26:30.919000
|10
|1525
|XCSE
|20260603 14:29:42.358000
|10
|1525
|XCSE
|20260603 14:30:37.094000
|7
|1525
|XCSE
|20260603 14:31:30.920000
|10
|1525
|XCSE
|20260603 14:32:08.919000
|19
|1527
|XCSE
|20260603 14:47:37.495000
|24
|1529
|XCSE
|20260603 14:52:00.183000
|19
|1528
|XCSE
|20260603 15:00:50.201000
|9
|1528
|XCSE
|20260603 15:00:50.201000
|12
|1531
|XCSE
|20260603 15:08:37.529000
|6
|1531
|XCSE
|20260603 15:09:06.112000
|5
|1531
|XCSE
|20260603 15:09:27.879000
|12
|1531
|XCSE
|20260603 15:09:34.814000
|18
|1531
|XCSE
|20260603 15:09:47.568000
|14
|1531
|XCSE
|20260603 15:09:47.572000
|23
|1531
|XCSE
|20260603 15:09:51.764000
|26
|1531
|XCSE
|20260603 15:12:23.437000
|18
|1531
|XCSE
|20260603 15:12:29.021000
|3
|1531
|XCSE
|20260603 15:14:51.114000
|13
|1531
|XCSE
|20260603 15:14:59.023000
|10
|1530
|XCSE
|20260603 15:15:05.695000
|229
|1529
|XCSE
|20260603 15:15:05.695908
|38
|1529
|XCSE
|20260603 15:16:19.100963
|23
|1529
|XCSE
|20260603 15:17:34.146472
|1
|1529
|XCSE
|20260603 15:19:54.661299
|7
|1531
|XCSE
|20260603 15:28:32.244000
|2
|1531
|XCSE
|20260603 15:28:32.244000
|4
|1531
|XCSE
|20260603 15:28:33.506000
|8
|1531
|XCSE
|20260603 15:29:14.891000
|49
|1530
|XCSE
|20260603 15:30:55.756000
|39
|1530
|XCSE
|20260603 15:36:29.545000
|1
|1530
|XCSE
|20260603 15:37:51.289000
|28
|1530
|XCSE
|20260603 15:37:51.289000
|2
|1529
|XCSE
|20260603 15:42:21.884624
|1
|1529
|XCSE
|20260603 15:42:21.884639
|19
|1529
|XCSE
|20260603 15:42:24.103000
|9
|1529
|XCSE
|20260603 15:42:24.103000
|6
|1529
|XCSE
|20260603 15:42:24.103304
|1
|1530
|XCSE
|20260603 15:45:46.085000
|20
|1531
|XCSE
|20260603 15:48:09.163000
|19
|1532
|XCSE
|20260603 15:55:07.992000
|20
|1532
|XCSE
|20260603 15:55:46.239000
|19
|1532
|XCSE
|20260603 16:01:20.084000
|19
|1531
|XCSE
|20260603 16:08:32.991000
|9
|1531
|XCSE
|20260603 16:08:32.991000
|9
|1531
|XCSE
|20260603 16:08:32.991000
|3
|1531
|XCSE
|20260603 16:08:36.168000
|2
|1531
|XCSE
|20260603 16:08:40.018000
|3
|1531
|XCSE
|20260603 16:08:44.555000
|20
|1530
|XCSE
|20260603 16:08:52.039000
|20
|1529
|XCSE
|20260603 16:14:08.214000
|10
|1529
|XCSE
|20260603 16:14:08.214000
|23
|1529
|XCSE
|20260603 16:15:23.617000
|1
|1529
|XCSE
|20260603 16:15:25.104000
|2
|1529
|XCSE
|20260603 16:15:29.285000
|23
|1529
|XCSE
|20260603 16:15:29.414000
|3
|1529
|XCSE
|20260603 16:15:30.682000
|12
|1529
|XCSE
|20260603 16:15:33.985000
|28
|1527
|XCSE
|20260603 16:15:41.403000
|9
|1527
|XCSE
|20260603 16:15:41.403000
|25
|1528
|XCSE
|20260603 16:15:41.404000
|4
|1529
|XCSE
|20260603 16:15:41.404000
|21
|1529
|XCSE
|20260603 16:15:41.404000
|23
|1529
|XCSE
|20260603 16:15:41.405000
|19
|1529
|XCSE
|20260603 16:15:41.409000
|3
|1529
|XCSE
|20260603 16:16:11.777000
|38
|1528
|XCSE
|20260603 16:16:11.797000
|30
|1527
|XCSE
|20260603 16:17:03.106000
|9
|1527
|XCSE
|20260603 16:17:03.106000
|28
|1526
|XCSE
|20260603 16:18:12.154000
|28
|1525
|XCSE
|20260603 16:19:12.339000
|28
|1527
|XCSE
|20260603 16:33:31.692000
|9
|1527
|XCSE
|20260603 16:33:31.692000
|9
|1527
|XCSE
|20260603 16:33:31.692000
|1
|1527
|XCSE
|20260603 16:33:33.647000
|6
|1527
|XCSE
|20260603 16:33:34.105000
|5
|1527
|XCSE
|20260603 16:33:34.842000
|2
|1527
|XCSE
|20260603 16:33:38.217000
|350
|1527
|XCSE
|20260603 16:35:57.726187
|34
|1526
|XCSE
|20260603 16:40:37.422281
|253
|1526
|XCSE
|20260603 16:40:37.422305
|109
|1524
|XCSE
|20260603 16:43:11.597034
|91
|1524
|XCSE
|20260603 16:43:11.597053
|200
|1524
|XCSE
|20260603 16:43:51.531822
|4
|1526
|XCSE
|20260603 16:45:22.767958
|7
|1526
|XCSE
|20260603 16:45:22.767996
|7
|1526
|XCSE
|20260603 16:45:22.768018
|8
|1526
|XCSE
|20260603 16:46:22.464951
|174
|1526
|XCSE
|20260603 16:46:22.465043
|112
|1526
|XCSE
|20260603 16:47:19.402203
|49
|1526
|XCSE
|20260603 16:49:43.843769
|25
|1526
|XCSE
|20260603 16:49:43.843802
|114
|1526
|XCSE
|20260603 16:49:43.843806
|9
|1522
|XCSE
|20260604 9:04:22.190000
|9
|1522
|XCSE
|20260604 9:04:22.190000
|10
|1522
|XCSE
|20260604 9:06:19.420000
|6
|1522
|XCSE
|20260604 9:07:19.927029
|57
|1522
|XCSE
|20260604 9:07:19.927029
|35
|1522
|XCSE
|20260604 9:07:19.927029
|202
|1522
|XCSE
|20260604 9:07:19.927054
|10
|1522
|XCSE
|20260604 9:08:10.700000
|18
|1520
|XCSE
|20260604 9:13:08.826000
|18
|1528
|XCSE
|20260604 9:20:15.514000
|31
|1528
|XCSE
|20260604 9:20:15.514000
|27
|1530
|XCSE
|20260604 9:23:07.681000
|11
|1530
|XCSE
|20260604 9:23:07.681000
|25
|1529
|XCSE
|20260604 9:24:05.660000
|4
|1529
|XCSE
|20260604 9:24:05.660000
|2
|1528
|XCSE
|20260604 9:24:25.303000
|2
|1528
|XCSE
|20260604 9:25:00.086000
|2
|1528
|XCSE
|20260604 9:25:00.086000
|14
|1528
|XCSE
|20260604 9:25:00.086000
|10
|1527
|XCSE
|20260604 9:27:15.342000
|9
|1527
|XCSE
|20260604 9:27:15.342000
|10
|1526
|XCSE
|20260604 9:28:00.907000
|10
|1528
|XCSE
|20260604 9:41:00.983000
|10
|1528
|XCSE
|20260604 9:41:00.983000
|4
|1526
|XCSE
|20260604 9:42:01.254000
|10
|1526
|XCSE
|20260604 9:42:01.254000
|4
|1526
|XCSE
|20260604 9:42:01.355000
|2
|1526
|XCSE
|20260604 9:42:01.355000
|19
|1525
|XCSE
|20260604 9:44:15.873000
|20
|1524
|XCSE
|20260604 9:44:15.891000
|3
|1524
|XCSE
|20260604 9:45:01.064000
|3
|1524
|XCSE
|20260604 9:45:01.064000
|14
|1524
|XCSE
|20260604 9:45:01.064000
|2
|1523
|XCSE
|20260604 9:45:01.086000
|8
|1523
|XCSE
|20260604 9:45:01.949000
|2
|1523
|XCSE
|20260604 9:45:01.949000
|10
|1523
|XCSE
|20260604 9:52:10.342000
|10
|1522
|XCSE
|20260604 10:01:01.153000
|9
|1522
|XCSE
|20260604 10:01:01.153000
|10
|1521
|XCSE
|20260604 10:07:17.003000
|12
|1523
|XCSE
|20260604 10:08:53.716000
|7
|1523
|XCSE
|20260604 10:09:10.302000
|20
|1524
|XCSE
|20260604 10:11:34.909000
|20
|1521
|XCSE
|20260604 10:15:31.908000
|19
|1520
|XCSE
|20260604 10:21:20.201000
|2
|1522
|XCSE
|20260604 10:23:19.329000
|2
|1522
|XCSE
|20260604 10:23:19.329000
|8
|1522
|XCSE
|20260604 10:25:37.000000
|8
|1522
|XCSE
|20260604 10:25:37.000000
|12
|1522
|XCSE
|20260604 10:29:21.123000
|7
|1522
|XCSE
|20260604 10:29:21.124000
|10
|1524
|XCSE
|20260604 10:31:18.332000
|10
|1523
|XCSE
|20260604 10:31:49.237000
|10
|1522
|XCSE
|20260604 10:35:55.176000
|9
|1522
|XCSE
|20260604 10:35:55.176000
|19
|1520
|XCSE
|20260604 10:39:32.088000
|19
|1520
|XCSE
|20260604 10:46:53.159000
|1
|1520
|XCSE
|20260604 10:49:54.831000
|9
|1520
|XCSE
|20260604 10:49:54.831000
|10
|1520
|XCSE
|20260604 10:50:56.872000
|2
|1519
|XCSE
|20260604 10:50:57.363000
|7
|1519
|XCSE
|20260604 10:50:57.363000
|1
|1519
|XCSE
|20260604 10:50:57.385000
|6
|1519
|XCSE
|20260604 10:50:57.385000
|1
|1519
|XCSE
|20260604 10:52:01.229000
|1
|1519
|XCSE
|20260604 10:52:01.229000
|1
|1519
|XCSE
|20260604 10:53:18.870000
|7
|1519
|XCSE
|20260604 10:53:18.870000
|2
|1519
|XCSE
|20260604 10:53:18.870000
|10
|1518
|XCSE
|20260604 10:54:25.946000
|10
|1517
|XCSE
|20260604 10:54:45.079000
|1
|1518
|XCSE
|20260604 11:00:00.069000
|10
|1517
|XCSE
|20260604 11:11:42.422000
|4
|1516
|XCSE
|20260604 11:14:01.020000
|1
|1516
|XCSE
|20260604 11:14:26.334000
|3
|1516
|XCSE
|20260604 11:15:01.026000
|3
|1516
|XCSE
|20260604 11:15:01.026000
|3
|1516
|XCSE
|20260604 11:15:01.047000
|20
|1517
|XCSE
|20260604 11:15:15.433000
|5
|1516
|XCSE
|20260604 11:15:46.115000
|4
|1516
|XCSE
|20260604 11:15:46.115000
|11
|1516
|XCSE
|20260604 11:15:46.115000
|6
|1516
|XCSE
|20260604 11:15:46.115000
|3
|1516
|XCSE
|20260604 11:15:46.115000
|28
|1516
|XCSE
|20260604 11:18:49.192000
|3
|1516
|XCSE
|20260604 11:27:02.091000
|19
|1516
|XCSE
|20260604 11:31:05.746000
|4
|1518
|XCSE
|20260604 11:39:00.638105
|3
|1518
|XCSE
|20260604 11:39:00.638117
|3
|1518
|XCSE
|20260604 11:39:00.659349
|20
|1518
|XCSE
|20260604 11:40:50.310000
|10
|1518
|XCSE
|20260604 11:40:50.310000
|9
|1518
|XCSE
|20260604 11:40:50.310000
|26
|1518
|XCSE
|20260604 11:40:50.310643
|164
|1518
|XCSE
|20260604 11:40:50.310665
|88
|1518
|XCSE
|20260604 11:45:13.742933
|2
|1518
|XCSE
|20260604 11:45:13.742982
|2
|1518
|XCSE
|20260604 11:45:13.742990
|19
|1521
|XCSE
|20260604 12:00:55.034000
|10
|1521
|XCSE
|20260604 12:00:55.034000
|200
|1521
|XCSE
|20260604 12:00:55.034428
|19
|1520
|XCSE
|20260604 12:04:03.276000
|200
|1520
|XCSE
|20260604 12:04:06.118753
|3
|1520
|XCSE
|20260604 12:05:35.172000
|3
|1520
|XCSE
|20260604 12:05:35.172000
|13
|1520
|XCSE
|20260604 12:05:37.342000
|9
|1520
|XCSE
|20260604 12:05:37.342000
|9
|1520
|XCSE
|20260604 12:05:37.342000
|6
|1520
|XCSE
|20260604 12:05:37.342000
|107
|1520
|XCSE
|20260604 12:05:37.342248
|49
|1520
|XCSE
|20260604 12:05:37.342329
|44
|1520
|XCSE
|20260604 12:05:37.342347
|5
|1521
|XCSE
|20260604 12:06:25.385000
|6
|1521
|XCSE
|20260604 12:06:25.385000
|5
|1521
|XCSE
|20260604 12:06:25.385000
|9
|1521
|XCSE
|20260604 12:06:25.385000
|5
|1521
|XCSE
|20260604 12:06:35.459000
|6
|1521
|XCSE
|20260604 12:06:35.460000
|4
|1521
|XCSE
|20260604 12:06:45.519000
|5
|1521
|XCSE
|20260604 12:06:45.520000
|2
|1521
|XCSE
|20260604 12:06:55.572000
|3
|1521
|XCSE
|20260604 12:06:55.581000
|6
|1522
|XCSE
|20260604 12:26:07.735000
|3
|1522
|XCSE
|20260604 12:26:07.735000
|22
|1522
|XCSE
|20260604 12:28:16.130000
|23
|1522
|XCSE
|20260604 12:29:36.429000
|23
|1522
|XCSE
|20260604 12:30:30.907000
|9
|1522
|XCSE
|20260604 12:30:31.010000
|6
|1522
|XCSE
|20260604 12:30:41.073000
|5
|1522
|XCSE
|20260604 12:30:51.134000
|2
|1522
|XCSE
|20260604 12:31:01.194000
|25
|1522
|XCSE
|20260604 12:31:01.194000
|13
|1522
|XCSE
|20260604 12:31:51.569000
|20
|1522
|XCSE
|20260604 12:36:00.823000
|10
|1520
|XCSE
|20260604 12:36:47.605000
|9
|1520
|XCSE
|20260604 12:36:47.605000
|9
|1520
|XCSE
|20260604 12:36:47.605000
|29
|1519
|XCSE
|20260604 12:38:21.024000
|2
|1518
|XCSE
|20260604 12:40:28.385406
|28
|1518
|XCSE
|20260604 12:47:56.317000
|9
|1518
|XCSE
|20260604 12:47:56.317000
|106
|1518
|XCSE
|20260604 12:47:56.317344
|28
|1517
|XCSE
|20260604 12:54:06.598000
|28
|1518
|XCSE
|20260604 13:00:00.937000
|3
|1520
|XCSE
|20260604 13:07:53.457000
|7
|1520
|XCSE
|20260604 13:12:46.726000
|3
|1520
|XCSE
|20260604 13:12:46.726000
|32
|1520
|XCSE
|20260604 13:12:46.727000
|10
|1520
|XCSE
|20260604 13:13:34.260000
|3
|1519
|XCSE
|20260604 13:15:53.320000
|3
|1519
|XCSE
|20260604 13:15:53.320000
|14
|1519
|XCSE
|20260604 13:15:53.320000
|6
|1520
|XCSE
|20260604 13:20:32.419000
|19
|1519
|XCSE
|20260604 13:22:32.873000
|14
|1519
|XCSE
|20260604 13:29:38.061000
|15
|1519
|XCSE
|20260604 13:29:38.061000
|6
|1520
|XCSE
|20260604 13:36:26.719000
|3
|1520
|XCSE
|20260604 13:36:26.719000
|7
|1520
|XCSE
|20260604 13:36:28.847000
|6
|1520
|XCSE
|20260604 13:36:36.781000
|9
|1518
|XCSE
|20260604 13:48:15.728000
|2
|1520
|XCSE
|20260604 13:50:05.117000
|19
|1521
|XCSE
|20260604 13:52:53.206000
|5
|1522
|XCSE
|20260604 13:59:22.704000
|5
|1522
|XCSE
|20260604 13:59:32.765000
|3
|1522
|XCSE
|20260604 13:59:42.814000
|61
|1522
|XCSE
|20260604 14:00:28.048000
|6
|1522
|XCSE
|20260604 14:00:35.945000
|5
|1522
|XCSE
|20260604 14:00:46.015000
|3
|1522
|XCSE
|20260604 14:00:56.079000
|3
|1522
|XCSE
|20260604 14:01:06.144000
|2
|1522
|XCSE
|20260604 14:01:16.211000
|19
|1522
|XCSE
|20260604 14:04:46.526000
|21
|1522
|XCSE
|20260604 14:09:09.657000
|1
|1522
|XCSE
|20260604 14:09:09.711000
|19
|1521
|XCSE
|20260604 14:11:49.372000
|10
|1521
|XCSE
|20260604 14:11:49.372000
|5
|1522
|XCSE
|20260604 14:15:36.351000
|22
|1522
|XCSE
|20260604 14:15:36.402000
|10
|1522
|XCSE
|20260604 14:15:59.223000
|10
|1522
|XCSE
|20260604 14:16:53.315000
|4
|1522
|XCSE
|20260604 14:20:28.530000
|2
|1522
|XCSE
|20260604 14:21:41.458000
|19
|1520
|XCSE
|20260604 14:22:16.808000
|1
|1522
|XCSE
|20260604 14:27:50.008000
|23
|1523
|XCSE
|20260604 14:27:50.924000
|22
|1523
|XCSE
|20260604 14:27:50.924000
|10
|1523
|XCSE
|20260604 14:28:26.030000
|30
|1521
|XCSE
|20260604 14:34:42.479000
|9
|1521
|XCSE
|20260604 14:34:42.479000
|10
|1521
|XCSE
|20260604 14:34:42.479000
|10
|1521
|XCSE
|20260604 14:34:42.479000
|10
|1521
|XCSE
|20260604 14:34:42.479000
|300
|1521
|XCSE
|20260604 14:34:42.479378
|20
|1520
|XCSE
|20260604 14:49:01.646000
|9
|1520
|XCSE
|20260604 14:49:01.646000
|19
|1518
|XCSE
|20260604 14:49:02.338000
|10
|1518
|XCSE
|20260604 14:49:02.344000
|4
|1518
|XCSE
|20260604 14:49:02.344000
|19
|1521
|XCSE
|20260604 14:56:40.054000
|19
|1520
|XCSE
|20260604 15:26:12.103000
|9
|1520
|XCSE
|20260604 15:26:12.103000
|9
|1520
|XCSE
|20260604 15:26:12.103000
|9
|1520
|XCSE
|20260604 15:26:12.103000
|31
|1522
|XCSE
|20260604 15:50:07.543000
|18
|1522
|XCSE
|20260604 15:50:07.543000
|11
|1522
|XCSE
|20260604 15:50:30.996052
|10
|1522
|XCSE
|20260604 15:50:30.996071
|10
|1522
|XCSE
|20260604 15:50:31.017308
|127
|1522
|XCSE
|20260604 15:50:31.023686
|38
|1522
|XCSE
|20260604 15:51:00.921000
|10
|1522
|XCSE
|20260604 15:51:00.921000
|16
|1522
|XCSE
|20260604 15:51:00.921677
|15
|1522
|XCSE
|20260604 15:51:00.921693
|11
|1522
|XCSE
|20260604 15:51:00.921730
|44
|1521
|XCSE
|20260604 15:52:58.111000
|6
|1521
|XCSE
|20260604 15:52:58.111000
|4
|1522
|XCSE
|20260604 15:59:05.357000
|11
|1522
|XCSE
|20260604 15:59:05.391000
|3
|1521
|XCSE
|20260604 16:00:00.148000
|7
|1521
|XCSE
|20260604 16:00:00.170000
|11
|1521
|XCSE
|20260604 16:07:59.628000
|11
|1521
|XCSE
|20260604 16:07:59.628000
|6
|1521
|XCSE
|20260604 16:07:59.649000
|59
|1522
|XCSE
|20260604 16:10:36.253000
|17
|1521
|XCSE
|20260604 16:12:04.091000
|31
|1521
|XCSE
|20260604 16:12:04.091000
|8
|1521
|XCSE
|20260604 16:12:04.113000
|23
|1521
|XCSE
|20260604 16:12:04.113000
|25
|1521
|XCSE
|20260604 16:16:05.297000
|12
|1521
|XCSE
|20260604 16:16:05.297000
|29
|1521
|XCSE
|20260604 16:17:35.010000
|4
|1520
|XCSE
|20260604 16:18:00.300000
|4
|1520
|XCSE
|20260604 16:18:00.301000
|3
|1520
|XCSE
|20260604 16:18:00.322000
|17
|1520
|XCSE
|20260604 16:20:07.317000
|9
|1520
|XCSE
|20260604 16:20:07.317000
|8
|1520
|XCSE
|20260604 16:20:07.339000
|13
|1520
|XCSE
|20260604 16:20:07.339000
|16
|1520
|XCSE
|20260604 16:30:01.000000
|20
|1520
|XCSE
|20260604 16:30:01.000000
|1
|1520
|XCSE
|20260604 16:30:01.000000
|9
|1520
|XCSE
|20260604 16:30:01.000000
|9
|1520
|XCSE
|20260604 16:30:01.000000
|17
|1520
|XCSE
|20260604 16:30:01.000988
|8
|1520
|XCSE
|20260604 16:30:01.007610
|108
|1520
|XCSE
|20260604 16:33:33.505000
|275
|1520
|XCSE
|20260604 16:33:33.505257
|25
|1520
|XCSE
|20260604 16:33:33.518000
|4
|1520
|XCSE
|20260604 16:33:33.777000
|3
|1520
|XCSE
|20260604 16:33:36.409000
|7
|1520
|XCSE
|20260604 16:33:36.494000
|10
|1520
|XCSE
|20260604 16:33:37.774000
|1
|1520
|XCSE
|20260604 16:33:43.832000
|7
|1520
|XCSE
|20260604 16:33:43.832000
|3
|1520
|XCSE
|20260604 16:33:43.832000
|5
|1520
|XCSE
|20260604 16:33:51.102000
|4
|1519
|XCSE
|20260604 16:35:38.093000
|4
|1519
|XCSE
|20260604 16:36:38.542000
|1
|1522
|XCSE
|20260604 16:39:17.468000
|1
|1522
|XCSE
|20260604 16:41:36.165000
|10
|1521
|XCSE
|20260604 16:42:35.016000
|18
|1521
|XCSE
|20260604 16:42:35.016000
|28
|1522
|XCSE
|20260604 16:43:35.076000
|300
|1522
|XCSE
|20260604 16:43:35.076041
|11
|1521
|XCSE
|20260604 16:44:53.816000
|300
|1523
|XCSE
|20260604 16:49:26.360596
|421
|1521
|XCSE
|20260604 16:53:52.529057
Attachment