Saputo publie son Rapport de la promesse 2026

MONTRÉAL, 08 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 4 juin 2026, Saputo inc. (TSX : SAP) (« Saputo », « nous » ou « la Société ») a publié son Rapport de la promesse 2026, soulignant ses principales réalisations à l’égard de ses priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Ces priorités favorisent la résilience opérationnelle, la croissance soutenue à long terme et la création de valeur durable.

La promesse Saputo est l’assise de l’approche sociale, environnementale et économique de Saputo qui guide les actions quotidiennes de la Société, afin d’assurer qu’elle respecte les valeurs sur lesquelles elle a été fondée. Elle repose sur sept piliers conçus pour aider Saputo à nourrir, protéger et soutenir les communautés dans lesquelles elle est établie.

« Le succès à long terme ne se résume pas à la performance financière, a déclaré Carl Colizza, président et chef de la direction de Saputo inc. Il s’agit également de bâtir une entreprise résiliente qui peut s’adapter aux changements sociaux et environnementaux dans différentes régions. Avec la promesse Saputo, agir de manière responsable est partie intégrante de notre façon d’exercer nos activités et de faire croître notre entreprise. Les consommateurs, les clients et les collectivités s’attendent de plus en plus à ce que les sociétés agissent avec intégrité, en accordant la priorité au bien-être à long terme de la société, à la durabilité et à l’approvisionnement responsable. Ces attentes cadrent parfaitement avec nos valeurs et la façon dont nous aspirons à créer de la valeur pérenne. »

Dans le Rapport de la promesse Saputo 2026, la Société est fière de souligner les réalisations suivantes :

Nos employés : Saputo a réalisé des progrès significatifs en matière de représentation des genres dans les postes de direction, faisant passer la proportion de femmes de 24 % au cours de l’exercice 2024 à 30 % à la fin de l’exercice 2026. La Société a également renforcé son engagement envers la sécurité en améliorant son taux de fréquence des accidents avec blessures et son taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail de 6 % comparativement à l’exercice 2025.

Saputo a réalisé des progrès significatifs en matière de représentation des genres dans les postes de direction, faisant passer la proportion de femmes de 24 % au cours de l’exercice 2024 à 30 % à la fin de l’exercice 2026. La Société a également renforcé son engagement envers la sécurité en améliorant son taux de fréquence des accidents avec blessures et son taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail de 6 % comparativement à l’exercice 2025. Éthique des affaires : Saputo continue de promouvoir l’utilisation responsable des solutions fondées sur l’IA dans l’ensemble de ses activités pour favoriser la productivité, faciliter la prise de décisions et améliorer sa performance globale.

Saputo continue de promouvoir l’utilisation responsable des solutions fondées sur l’IA dans l’ensemble de ses activités pour favoriser la productivité, faciliter la prise de décisions et améliorer sa performance globale. Approvisionnement responsable : La Société a eu un impact positif sur plus de 35 500 personnes grâce à ses partenariats en matière de bien-être animal, notamment l’initiative Dairyland menée par la faculté de médecine vétérinaire de l’Université du Wisconsin, ainsi que son plus récent partenariat avec l’Université de Melbourne et Dairy Australia.

La Société a eu un impact positif sur plus de 35 500 personnes grâce à ses partenariats en matière de bien-être animal, notamment l’initiative Dairyland menée par la faculté de médecine vétérinaire de l’Université du Wisconsin, ainsi que son plus récent partenariat avec l’Université de Melbourne et Dairy Australia. Environnement : Saputo a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de portées 1 et 2 de 7 % par rapport à l’exercice 2025 et de 26 % par rapport à la référence de l’exercice 2020. La Société a également maintenu un taux de réacheminement de 99 % pour les déchets organiques, les boues et la saumure, et a distribué plus de 1,5 million de kilogrammes de surplus alimentaires à des banques alimentaires dans l’ensemble de son réseau, ce qui a permis d’éviter l’émission d’environ 7 150 tonnes de CO₂e.

Saputo a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de portées 1 et 2 de 7 % par rapport à l’exercice 2025 et de 26 % par rapport à la référence de l’exercice 2020. La Société a également maintenu un taux de réacheminement de 99 % pour les déchets organiques, les boues et la saumure, et a distribué plus de 1,5 million de kilogrammes de surplus alimentaires à des banques alimentaires dans l’ensemble de son réseau, ce qui a permis d’éviter l’émission d’environ 7 150 tonnes de CO₂e. Nutrition : Au cours de l’exercice 2026, 82 % des produits de Saputo respectaient les critères de son Modèle de profilage nutritionnel, conformément à son objectif de maintenir un ratio de 80/20 dans l’ensemble de sa gamme de produits. La Société a également continué d’élargir sa gamme de produits laitiers enrichis en protéines et à valeur ajoutée afin de répondre à l’évolution des tendances de consommation.

Au cours de l’exercice 2026, 82 % des produits de Saputo respectaient les critères de son Modèle de profilage nutritionnel, conformément à son objectif de maintenir un ratio de 80/20 dans l’ensemble de sa gamme de produits. La Société a également continué d’élargir sa gamme de produits laitiers enrichis en protéines et à valeur ajoutée afin de répondre à l’évolution des tendances de consommation. Communauté : Saputo a poursuivi le développement de ses programmes Ensemble pour ta cause et de congé pour faire du bénévolat, tout en élargissant ses initiatives d’engagement des employés et d’implication communautaire. En conséquence, 14 % des employés ont participé à une activité bénévole, totalisant 14 783 heures de bénévolat.





La Société continue d’intégrer ces priorités dans sa stratégie globale en matière d’exploitation, de développement commercial et de croissance sur l’ensemble des marchés mondiaux.

Le rapport complet peut être obtenu dans la section « Notre promesse » du site Web de la Société, à l’adresse www.saputo.com.

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, et un important transformateur laitier en Australie. Aux États-Unis, Saputo est l’un des principaux producteurs de fromage, de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Jusqu'à la réalisation de la cession annoncée précédemment, Saputo demeure le plus grand transformateur laitier en Argentine. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de substituts aux produits laitiers. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou sur Facebook , Instagram et LinkedIn .

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