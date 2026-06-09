Elis annonce l’acquisition de RS10 en Espagne
Puteaux, le 9 juin 2026 – Elis, un leader mondial des services circulaires, annonce ce jour l’acquisition de 100% de RS10 Servicios Tratamientos y mantenimientos de Tejidos S.L. (« RS10 ») en Espagne.
Située au nord-est de Barcelone, RS10 exploite une blanchisserie moderne et sert principalement une clientèle du secteur de la Santé, tout en accompagnant également des acteurs de l’Hôtellerie-restauration. Forte de ses 90 collaborateurs, la société propose essentiellement des services de location-entretien de linge plat ainsi que de vêtements de travail.
Cette acquisition permettra à Elis de renforcer sa présence dans le secteur de la santé publique locale tout en augmentant ses capacités industrielles dans la région.
RS10 a réalisé un chiffre d’affaires de 5,5 millions d’euros en 2025 et sera consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 1er juin 2026.
A propos d’Elis
Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients et ses collaborateurs.
Contacts
Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com
Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com
Pièce jointe