Elis annonce l’acquisition de RS10 en Espagne

Puteaux, le 9 juin 2026 – Elis, un leader mondial des services circulaires, annonce ce jour l’acquisition de 100% de RS10 Servicios Tratamientos y mantenimientos de Tejidos S.L. (« RS10 ») en Espagne.

Située au nord-est de Barcelone, RS10 exploite une blanchisserie moderne et sert principalement une clientèle du secteur de la Santé, tout en accompagnant également des acteurs de l’Hôtellerie-restauration. Forte de ses 90 collaborateurs, la société propose essentiellement des services de location-entretien de linge plat ainsi que de vêtements de travail.

Cette acquisition permettra à Elis de renforcer sa présence dans le secteur de la santé publique locale tout en augmentant ses capacités industrielles dans la région.

RS10 a réalisé un chiffre d’affaires de 5,5 millions d’euros en 2025 et sera consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 1er juin 2026.

A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients et ses collaborateurs.

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Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

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