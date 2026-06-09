13:10 Lontoo, 15:10 Helsinki, 9.6.2026 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Pörssitiedote

Afarak Group SE:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 9. kesäkuuta 2026.

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2025.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2025 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,01 euron jakamisesta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus tekee erilliset päätökset osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamisen määrästä ja ajoituksesta. Yhtiö julkistaa erikseen kunkin tällaisen hallituksen päätöksen. Lisäksi yhtiökokous vahvisti Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

HALLITUS

Yhtiökokous päätti, että Yhtiön hallitukseen valitaan kolme (3) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jelena Manojlovic (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Thorstein Abrahamsen (Norjan kansalainen) ja Julien Duniague (Sveitsin kansalainen).

Yhtiökokous päätti, että johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille maksetaan 5.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä tai valiokuntatyöstä maksettaviin palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman laskun mukaan ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Urpo Salo.

HALLITUKSELLE VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000.000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 90,24 prosenttia Yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus voi käyttää valtuutusta muun muassa lisärahoituksen keräämiseen sekä yrityskauppoihin tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältä oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täyttyessä. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat valtuutukset ja on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa Thorstein Abrahamsen valittiin yksimielisesti uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat:

Tarkastusvaliokunta

Julien Duniague, puheenjohtaja

Jelena Manojlovic

Thorstein Abrahamsen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Jelena Manojlovic, puheenjohtaja

Thorstein Abrahamsen

Julien Duniague

Terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunta

Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja

Jelena Manojlovic

Julien Duniague

Guy Konsbruck

Stefano Bonati

Kylie Gauci

MUUT TIEDOT

Afarak Group SE:n osakkeiden kokonaismäärä 9.6.2026 on yhteensä 277.041.814 osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 15.641.514 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla www.afarak.com

viimeistään 23. kesäkuuta 2026 alkaen.

HELSINGISSÄ 9. KESÄKUUTA 2026

AFARAK GROUP SE

Guy Konsbruck

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com .

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

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