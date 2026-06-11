Elis rejoint le Conseil d’Administration du Pacte mondial de l’ONU – Réseau France

Puteaux, le 11 juin 2026 – Elis, leader mondial des services circulaires, annonce ce jour rejoindre le Conseil d’Administration du Pacte mondial des Nations Unies – Réseau France.

Signataire du Pacte mondial depuis 2006, Elis affirme depuis vingt ans son engagement en faveur des Dix principes des Nations Unies relatifs aux droits humains, aux droits du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption.

En intégrant aujourd’hui le Conseil d’Administration, le Groupe renforce son implication au sein du réseau France du Pacte mondial de l’ONU, plus important réseau local de l’initiative qui rassemble plus de 2 300 membres sur l’ensemble du territoire. Aux côtés d’autres acteurs engagés, Elis entend soutenir activement la transformation des organisations et l’intégration de la RSE au cœur des stratégies d’entreprise.

Cette nomination s’inscrit dans la continuité de la stratégie RSE d’Elis, reflète l’engagement au quotidien de ses équipes et reconnaît les bénéfices du modèle circulaire du Groupe.

A l’occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« Nous sommes honorés de rejoindre le Conseil d’Administration du Pacte mondial des Nations Unies – Réseau France. Cet engagement s’inscrit dans la continuité de nos valeurs et de notre modèle d’affaires. Cette nomination constitue à la fois une reconnaissance de notre implication et une opportunité de contribuer activement, aux côtés d’autres acteurs engagés, à une économie plus durable. »

À propos du Pacte mondial des Nations Unies

Initiative spéciale du Secrétaire général des Nations Unies lancée en 2000 par Koffi Annan, le Pacte mondial des Nations Unies (« United Nations Global Compact ») est un appel aux entreprises du monde entier à aligner leurs pratiques et leurs stratégies sur Dix principes, qui découlent des textes fondamentaux des Nations Unies. Ces principes constituent un socle d’actions sur lequel s’appuyer pour atteindre les 17 Objectifs de développement durable (« ODD »), le plan d’action des Nations Unies pour un monde plus soutenable à horizon 2030.

À propos du Pacte mondial - Réseau France

Relais français officiel du Pacte mondial des Nations Unies, le Pacte mondial - Réseau France réunit plus de 2 300 membres sur tout le territoire national. Il a pour mission d’accompagner la mise en œuvre des Dix principes du Pacte mondial – ainsi que les 17 ODD – par le secteur économique français. Cet engagement volontaire en matière de RSE permet d’aligner le secteur privé français avec l’Agenda 2030, et plus particulièrement l’Accord de Paris.

https://pactemondial.org/notre-reseau/

À propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients et ses collaborateurs.

https://fr.elis.com/fr

Pour en savoir plus sur la stratégie et la Feuille de Route RSE du Groupe :

https://fr.elis.com/fr/engagement-social-environnemental/strategie-rse

Contacts

Claire Bottineau

Directrice RSE

Tél : + 33 (0)1 75 49 96 25 – claire.bottineau@elis.com

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

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