JCDecaux : Programme de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions

Paris, le 12 juin 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce le lancement d’un programme de rachat d’actions.

Conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale du 13 mai 2026, JCDecaux a désigné un prestataire de services d'investissement pour acquérir jusqu'à 331,498 actions de JCDecaux SE, soit environ 0,15 % du capital social de la société, sur une période maximale allant du 12 juin 2026 au 30 septembre 2026.

Les actions acquises seront destinées à couvrir la distribution d'actions de performance dans le cadre de programmes de performance actuellement en place ou à venir.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2025 : 3 967,1 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays

1 105 906 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants

11 894 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis

Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)





Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

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Direction de la Communication : Clémentine Prat

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