Share buyback programme – week 24

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        15 June 2026

Share buyback programme week 24

The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 96,100 1,552.20 149,166,201
8 June 20265,8001,537.158,915,470
9 June 20265,5001,523.328,378,260
10 June 20265,5001,504.478,274,585
11 June 20265,9001,488.208,780,380
12 June 20264,5001,536.226,912,990
Total under the share buyback programme 123,300 1,544.43 190,427,886
    
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
    
Total bought back438,9001,573.08690,424,851

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 438,900 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.81 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
191515XCSE20260608 9:05:09.187000
121533XCSE20260608 9:10:07.791000
101532XCSE20260608 9:11:03.172000
101527XCSE20260608 9:11:21.590000
91526XCSE20260608 9:11:46.826000
101529XCSE20260608 9:12:59.593000
101529XCSE20260608 9:12:59.593000
101531XCSE20260608 9:15:16.310000
101535XCSE20260608 9:17:21.193000
31539XCSE20260608 9:21:13.937000
191539XCSE20260608 9:23:31.202000
191538XCSE20260608 9:23:51.206000
101544XCSE20260608 9:26:17.043000
101543XCSE20260608 9:27:29.943000
101542XCSE20260608 9:27:29.979000
101541XCSE20260608 9:30:00.522000
101541XCSE20260608 9:30:00.522000
101536XCSE20260608 9:34:40.400000
641536XCSE20260608 9:34:40.400000
101531XCSE20260608 9:38:38.054000
101532XCSE20260608 9:40:06.351000
101530XCSE20260608 9:42:50.464000
91530XCSE20260608 9:42:50.464000
191531XCSE20260608 9:42:50.465000
491537XCSE20260608 9:51:15.000000
281536XCSE20260608 9:51:55.059000
91537XCSE20260608 10:00:23.459000
301537XCSE20260608 10:00:23.459000
91537XCSE20260608 10:00:23.459000
101536XCSE20260608 10:00:33.488000
101532XCSE20260608 10:04:44.270000
101533XCSE20260608 10:10:19.234000
101532XCSE20260608 10:11:19.485000
91532XCSE20260608 10:11:19.485000
191533XCSE20260608 10:16:05.729000
191532XCSE20260608 10:16:59.033000
201533XCSE20260608 10:32:49.904000
91533XCSE20260608 10:32:49.904000
301532XCSE20260608 10:32:50.203000
281532XCSE20260608 10:33:12.602000
101531XCSE20260608 10:37:14.409000
101530XCSE20260608 10:37:14.427000
191532XCSE20260608 10:47:09.073000
201533XCSE20260608 10:53:48.655000
91533XCSE20260608 10:53:48.655000
101533XCSE20260608 10:54:05.022000
101533XCSE20260608 10:55:45.881000
101533XCSE20260608 10:57:51.023000
191534XCSE20260608 10:58:38.387000
191533XCSE20260608 10:59:41.744000
131533XCSE20260608 11:04:31.868000
71533XCSE20260608 11:09:41.089000
31533XCSE20260608 11:09:41.089000
481535XCSE20260608 11:22:21.798000
101534XCSE20260608 11:26:23.199000
91534XCSE20260608 11:28:13.193000
91534XCSE20260608 11:28:13.193000
101535XCSE20260608 11:28:31.103000
191536XCSE20260608 11:28:56.911000
11537XCSE20260608 11:35:17.804000
111537XCSE20260608 11:35:55.230000
101535XCSE20260608 11:36:01.800000
201539XCSE20260608 11:36:53.254000
191537XCSE20260608 11:36:58.532000
201539XCSE20260608 11:37:43.012000
21541XCSE20260608 11:49:35.430000
11541XCSE20260608 11:49:35.430000
371540XCSE20260608 11:50:07.280000
291539XCSE20260608 11:51:18.041000
101539XCSE20260608 11:54:54.723000
81539XCSE20260608 12:02:05.292000
21539XCSE20260608 12:02:05.375000
91539XCSE20260608 12:02:05.375000
81539XCSE20260608 12:02:05.375000
291541XCSE20260608 12:08:43.639000
201541XCSE20260608 12:09:37.569000
201540XCSE20260608 12:09:38.146000
101541XCSE20260608 12:20:21.939000
91541XCSE20260608 12:20:21.939000
221542XCSE20260608 12:32:26.381000
11542XCSE20260608 12:32:26.381000
171547XCSE20260608 12:34:13.724000
191547XCSE20260608 12:34:58.988000
391545XCSE20260608 12:35:03.299000
281544XCSE20260608 12:35:04.200000
101542XCSE20260608 12:46:52.148000
101542XCSE20260608 12:46:52.148000
191541XCSE20260608 13:01:11.688000
191540XCSE20260608 13:02:24.381000
201539XCSE20260608 13:05:11.697000
201540XCSE20260608 13:05:11.707000
71542XCSE20260608 13:05:14.286000
11542XCSE20260608 13:05:14.286000
11542XCSE20260608 13:05:14.286000
111542XCSE20260608 13:05:14.301000
81542XCSE20260608 13:05:14.301000
11542XCSE20260608 13:05:14.301000
101544XCSE20260608 13:10:46.279000
191547XCSE20260608 13:11:30.583000
901547XCSE20260608 13:11:30.599000
101547XCSE20260608 13:11:30.606000
581553XCSE20260608 13:15:04.709000
201552XCSE20260608 13:15:05.573000
201551XCSE20260608 13:15:05.853000
201550XCSE20260608 13:15:32.472000
101551XCSE20260608 13:18:17.721000
191549XCSE20260608 13:18:57.090000
121549XCSE20260608 13:18:57.099000
71549XCSE20260608 13:19:14.703000
121549XCSE20260608 13:19:14.703000
101549XCSE20260608 13:27:23.193000
101549XCSE20260608 13:40:12.248000
101548XCSE20260608 13:45:58.340000
91548XCSE20260608 13:45:58.340000
91549XCSE20260608 13:45:58.380000
121549XCSE20260608 13:45:58.380000
31549XCSE20260608 13:46:47.885000
71549XCSE20260608 13:46:47.885000
191547XCSE20260608 13:47:06.098000
191546XCSE20260608 13:47:20.457000
191544XCSE20260608 13:47:28.887000
201544XCSE20260608 13:47:29.047000
191545XCSE20260608 13:57:29.895000
201544XCSE20260608 13:57:36.778000
101543XCSE20260608 13:59:08.619000
101542XCSE20260608 14:03:26.463000
101541XCSE20260608 14:03:26.474000
101540XCSE20260608 14:05:12.361000
101539XCSE20260608 14:05:12.424000
101538XCSE20260608 14:05:12.491000
191538XCSE20260608 14:05:12.491000
31541XCSE20260608 14:09:06.316000
101541XCSE20260608 14:09:06.316000
101541XCSE20260608 14:09:06.316000
131541XCSE20260608 14:09:06.316000
101541XCSE20260608 14:09:06.316000
101540XCSE20260608 14:11:18.904000
101540XCSE20260608 14:11:18.907000
101540XCSE20260608 14:11:18.909000
101541XCSE20260608 14:32:52.038000
101541XCSE20260608 14:32:54.647000
101541XCSE20260608 14:32:54.678000
101541XCSE20260608 14:32:54.678000
101541XCSE20260608 14:32:54.678000
101541XCSE20260608 14:32:54.678000
101541XCSE20260608 14:32:54.680000
101541XCSE20260608 14:32:54.682000
101541XCSE20260608 14:34:05.154000
101541XCSE20260608 14:34:05.156000
101541XCSE20260608 14:34:26.304000
101540XCSE20260608 14:34:47.848000
101541XCSE20260608 14:36:47.876000
101541XCSE20260608 14:36:47.878000
131541XCSE20260608 14:37:35.754000
101542XCSE20260608 14:38:56.976000
21542XCSE20260608 14:38:56.976000
61541XCSE20260608 14:40:02.242000
41541XCSE20260608 14:40:02.242000
101541XCSE20260608 14:40:57.979000
281539XCSE20260608 14:41:49.619000
101540XCSE20260608 14:43:57.395000
61541XCSE20260608 14:43:57.666000
51541XCSE20260608 14:43:57.666000
41541XCSE20260608 14:44:36.890000
61541XCSE20260608 14:44:36.890000
61541XCSE20260608 14:45:14.326000
41541XCSE20260608 14:45:14.326000
101541XCSE20260608 14:46:37.382000
101541XCSE20260608 14:46:43.750000
101541XCSE20260608 14:47:28.688000
101541XCSE20260608 14:48:13.777000
11540XCSE20260608 14:48:35.681000
11540XCSE20260608 14:48:35.681000
81540XCSE20260608 14:48:35.682000
51539XCSE20260608 14:49:11.902000
201540XCSE20260608 14:51:10.388000
221540XCSE20260608 14:51:56.772000
101540XCSE20260608 14:52:00.145000
101540XCSE20260608 14:52:39.379000
101540XCSE20260608 14:53:33.877000
301540XCSE20260608 15:01:57.138000
281540XCSE20260608 15:01:57.166000
281540XCSE20260608 15:04:50.861000
281540XCSE20260608 15:04:50.861000
31540XCSE20260608 15:04:50.861000
201540XCSE20260608 15:06:46.489000
301540XCSE20260608 15:09:04.728000
291540XCSE20260608 15:11:05.383000
291540XCSE20260608 15:11:05.411000
291540XCSE20260608 15:12:21.125000
31540XCSE20260608 15:12:21.125000
31540XCSE20260608 15:12:21.125000
191540XCSE20260608 15:12:21.126000
291540XCSE20260608 15:12:21.126000
101540XCSE20260608 15:12:31.376000
101540XCSE20260608 15:12:55.379000
201539XCSE20260608 15:13:02.186000
91539XCSE20260608 15:13:02.186000
281538XCSE20260608 15:13:02.216000
21537XCSE20260608 15:13:02.278000
51540XCSE20260608 15:31:00.491000
251540XCSE20260608 15:31:00.508000
101540XCSE20260608 15:31:00.508000
101540XCSE20260608 15:31:00.508000
91540XCSE20260608 15:31:00.508000
301540XCSE20260608 15:31:00.533000
191540XCSE20260608 15:31:00.533000
601540XCSE20260608 15:31:00.533000
91544XCSE20260608 15:35:58.379000
391544XCSE20260608 15:35:58.379000
91544XCSE20260608 15:35:58.379000
11544XCSE20260608 15:35:58.407000
91543XCSE20260608 15:38:46.205000
11543XCSE20260608 15:42:42.034000
11543XCSE20260608 15:42:42.034000
361543XCSE20260608 15:42:42.034000
91543XCSE20260608 15:42:42.034000
101543XCSE20260608 15:42:42.034000
471543XCSE20260608 15:42:42.044000
461543XCSE20260608 15:42:42.046000
371543XCSE20260608 15:42:42.065000
431542XCSE20260608 15:44:09.079000
121542XCSE20260608 15:44:09.079000
281542XCSE20260608 15:44:09.109000
191542XCSE20260608 15:44:09.109000
461542XCSE20260608 15:44:09.109000
21542XCSE20260608 15:44:10.118000
31542XCSE20260608 15:44:10.118000
141542XCSE20260608 15:44:17.934000
101542XCSE20260608 15:44:29.962000
21542XCSE20260608 15:44:41.185000
91542XCSE20260608 15:44:41.185000
21542XCSE20260608 15:44:51.576000
81542XCSE20260608 15:44:51.576000
371541XCSE20260608 15:44:56.984000
301541XCSE20260608 15:47:51.312000
241540XCSE20260608 15:47:51.340000
41540XCSE20260608 15:47:55.241000
101540XCSE20260608 15:47:55.241000
141540XCSE20260608 15:48:51.757000
141540XCSE20260608 15:48:51.757000
11539XCSE20260608 15:50:39.759000
11539XCSE20260608 15:50:39.759000
181539XCSE20260608 15:50:39.759000
101539XCSE20260608 15:50:39.759000
271538XCSE20260608 15:54:02.950000
31538XCSE20260608 15:54:20.328000
91538XCSE20260608 15:54:20.328000
271538XCSE20260608 15:54:20.328000
151537XCSE20260608 15:57:03.163000
161537XCSE20260608 15:57:50.906000
241537XCSE20260608 15:59:43.676000
161537XCSE20260608 15:59:43.676000
101537XCSE20260608 16:00:21.159000
101537XCSE20260608 16:00:49.554000
101537XCSE20260608 16:01:26.111000
101537XCSE20260608 16:02:06.902000
241536XCSE20260608 16:04:26.398000
261537XCSE20260608 16:05:57.550000
671537XCSE20260608 16:10:51.342000
201537XCSE20260608 16:10:51.342000
31537XCSE20260608 16:10:51.342000
491536XCSE20260608 16:11:02.842000
101536XCSE20260608 16:11:02.842000
91536XCSE20260608 16:11:02.842000
591535XCSE20260608 16:11:06.352000
11533XCSE20260608 16:14:11.856000
11533XCSE20260608 16:14:11.856000
281533XCSE20260608 16:15:21.117000
191532XCSE20260608 16:15:21.157000
191531XCSE20260608 16:18:48.232000
91531XCSE20260608 16:18:48.232000
91531XCSE20260608 16:18:48.232000
141529XCSE20260608 16:19:21.871000
81532XCSE20260608 16:20:52.424000
21532XCSE20260608 16:20:52.424000
491533XCSE20260608 16:21:09.859000
4511533XCSE20260608 16:21:09.859637
491533XCSE20260608 16:21:09.859660
31533XCSE20260608 16:21:25.251000
2001530XCSE20260608 16:28:58.206231
8001530XCSE20260608 16:28:58.206231
251530XCSE20260608 16:28:58.206267
561530XCSE20260608 16:28:58.206781
101529XCSE20260609 9:08:33.381000
101527XCSE20260609 9:08:57.871000
101526XCSE20260609 9:10:40.235000
101525XCSE20260609 9:13:52.388000
191523XCSE20260609 9:24:06.207000
101522XCSE20260609 9:24:28.707000
101521XCSE20260609 9:24:41.501000
2001521XCSE20260609 9:24:41.501133
101519XCSE20260609 9:25:40.369000
101518XCSE20260609 9:27:31.539000
101519XCSE20260609 9:36:09.927000
101518XCSE20260609 9:36:42.532000
101517XCSE20260609 9:37:41.009000
201522XCSE20260609 9:46:27.775000
101522XCSE20260609 9:46:27.802000
101521XCSE20260609 9:46:28.717000
31521XCSE20260609 9:49:42.895000
31521XCSE20260609 9:51:22.898000
101525XCSE20260609 9:53:29.220000
101524XCSE20260609 9:53:48.178000
101523XCSE20260609 9:54:10.003000
101523XCSE20260609 9:56:08.408000
101524XCSE20260609 10:02:46.352000
101525XCSE20260609 10:05:17.123000
101524XCSE20260609 10:05:30.506000
101524XCSE20260609 10:10:50.999000
101525XCSE20260609 10:17:13.008000
101525XCSE20260609 10:17:48.816000
101524XCSE20260609 10:17:48.816822
4591524XCSE20260609 10:17:48.816822
201527XCSE20260609 10:20:26.521000
101530XCSE20260609 10:24:43.182000
101528XCSE20260609 10:24:43.192000
101526XCSE20260609 10:27:27.597000
101527XCSE20260609 10:31:53.825000
101527XCSE20260609 10:33:50.217000
101525XCSE20260609 10:37:35.915000
101524XCSE20260609 10:40:57.328000
101523XCSE20260609 10:46:01.162000
101523XCSE20260609 10:51:34.709000
101523XCSE20260609 10:51:34.710000
31523XCSE20260609 10:51:34.710000
101523XCSE20260609 10:52:22.008000
101523XCSE20260609 10:53:10.469000
101523XCSE20260609 10:55:54.090000
101524XCSE20260609 10:57:25.190000
101523XCSE20260609 10:59:59.516000
11523XCSE20260609 11:07:09.891000
11523XCSE20260609 11:07:09.891000
11523XCSE20260609 11:08:01.408000
81525XCSE20260609 11:09:36.142000
11525XCSE20260609 11:09:36.142000
21525XCSE20260609 11:09:36.144000
81525XCSE20260609 11:09:36.144000
41525XCSE20260609 11:10:45.416000
61525XCSE20260609 11:10:45.416000
101525XCSE20260609 11:13:35.691000
101524XCSE20260609 11:13:52.091000
231524XCSE20260609 11:15:57.065000
101523XCSE20260609 11:18:27.700000
91523XCSE20260609 11:18:27.700000
71524XCSE20260609 11:24:04.227000
31524XCSE20260609 11:24:04.227000
101524XCSE20260609 11:25:55.448000
91524XCSE20260609 11:27:59.003000
11524XCSE20260609 11:27:59.003000
101522XCSE20260609 11:29:34.238000
101522XCSE20260609 11:29:34.238000
11522XCSE20260609 11:32:00.356000
11522XCSE20260609 11:32:00.356000
101524XCSE20260609 11:39:23.214000
91524XCSE20260609 11:39:23.214000
101524XCSE20260609 11:42:41.885000
101524XCSE20260609 11:45:47.771000
101524XCSE20260609 11:49:03.842000
81522XCSE20260609 11:49:55.184000
21522XCSE20260609 11:49:55.184000
11522XCSE20260609 11:51:12.889000
91522XCSE20260609 11:53:21.094000
81523XCSE20260609 11:54:21.383000
21523XCSE20260609 11:56:03.429000
81523XCSE20260609 11:56:03.429000
101526XCSE20260609 12:06:52.134000
201526XCSE20260609 12:06:52.134000
101526XCSE20260609 12:06:52.136000
101526XCSE20260609 12:06:52.138000
101524XCSE20260609 12:06:56.672000
101524XCSE20260609 12:09:18.224000
11524XCSE20260609 12:09:18.224000
101524XCSE20260609 12:09:22.299000
101524XCSE20260609 12:09:44.003000
101524XCSE20260609 12:11:06.509000
101524XCSE20260609 12:13:25.842000
71524XCSE20260609 12:19:47.174000
31524XCSE20260609 12:19:47.174000
91524XCSE20260609 12:19:58.918000
101524XCSE20260609 12:22:48.812000
71526XCSE20260609 12:26:11.928000
101526XCSE20260609 12:26:11.930000
101525XCSE20260609 12:27:50.184000
101524XCSE20260609 12:34:32.376000
91524XCSE20260609 12:34:32.376000
201524XCSE20260609 12:34:45.859000
101524XCSE20260609 12:36:16.420000
21524XCSE20260609 12:38:08.155000
11524XCSE20260609 12:38:08.155000
101524XCSE20260609 12:39:19.117000
101524XCSE20260609 12:41:07.001000
201524XCSE20260609 12:54:26.945000
201523XCSE20260609 13:01:53.414000
191523XCSE20260609 13:02:19.986000
561523XCSE20260609 13:05:27.310000
191524XCSE20260609 13:09:25.768000
101524XCSE20260609 13:09:25.768000
11524XCSE20260609 13:09:25.768000
171524XCSE20260609 13:09:25.770000
101524XCSE20260609 13:10:42.860000
101524XCSE20260609 13:13:32.842000
191522XCSE20260609 13:14:02.101000
101524XCSE20260609 13:19:41.655000
11524XCSE20260609 13:19:41.655000
11524XCSE20260609 13:19:41.655000
101524XCSE20260609 13:21:49.383000
101525XCSE20260609 13:24:26.003000
51525XCSE20260609 13:24:26.003000
41525XCSE20260609 13:26:58.289000
61525XCSE20260609 13:26:58.289000
61525XCSE20260609 13:30:20.841000
41525XCSE20260609 13:30:20.841000
111525XCSE20260609 13:34:16.784000
11523XCSE20260609 13:37:02.842000
11523XCSE20260609 13:37:02.842000
171523XCSE20260609 13:37:05.019000
91523XCSE20260609 13:37:05.019000
71523XCSE20260609 13:37:05.019000
21523XCSE20260609 13:37:05.019000
201522XCSE20260609 13:42:06.589000
171522XCSE20260609 13:43:11.310000
201522XCSE20260609 13:43:11.310000
1111521XCSE20260609 13:46:48.209615
11521XCSE20260609 13:46:48.209660
11521XCSE20260609 13:46:48.209672
201524XCSE20260609 13:51:17.792000
31524XCSE20260609 13:51:17.792000
201522XCSE20260609 13:58:06.848000
101522XCSE20260609 13:58:06.848000
91522XCSE20260609 13:58:06.848000
101522XCSE20260609 13:58:06.848000
281523XCSE20260609 14:00:04.257000
71523XCSE20260609 14:00:04.257000
401522XCSE20260609 14:00:06.955000
191522XCSE20260609 14:00:34.252000
211522XCSE20260609 14:00:34.252000
41521XCSE20260609 14:01:01.392913
151521XCSE20260609 14:01:38.182238
281521XCSE20260609 14:02:05.756000
681521XCSE20260609 14:02:05.756898
301520XCSE20260609 14:04:24.377000
101523XCSE20260609 14:15:29.883000
101520XCSE20260609 14:20:06.009000
101520XCSE20260609 14:20:06.009000
101521XCSE20260609 14:23:17.001000
261522XCSE20260609 14:26:10.499000
211522XCSE20260609 14:29:56.022000
21525XCSE20260609 14:35:08.112000
181525XCSE20260609 14:35:08.112000
71525XCSE20260609 14:35:08.112000
101525XCSE20260609 14:36:31.042000
101525XCSE20260609 14:36:31.044000
101525XCSE20260609 14:36:59.064000
101525XCSE20260609 14:37:13.376000
101523XCSE20260609 14:37:17.626000
91523XCSE20260609 14:37:17.626000
101523XCSE20260609 14:37:21.909000
101523XCSE20260609 14:37:21.909000
51525XCSE20260609 14:39:32.315000
201525XCSE20260609 14:40:06.237000
101524XCSE20260609 14:47:45.692000
11524XCSE20260609 14:47:45.692000
81524XCSE20260609 14:47:45.692000
91524XCSE20260609 14:47:45.692000
241524XCSE20260609 14:49:58.061000
291523XCSE20260609 14:53:39.838000
151524XCSE20260609 14:58:43.978000
101524XCSE20260609 14:58:52.896000
21524XCSE20260609 14:59:18.939000
81524XCSE20260609 14:59:18.939000
101524XCSE20260609 15:00:13.524000
101525XCSE20260609 15:04:26.404000
91525XCSE20260609 15:04:26.404000
11525XCSE20260609 15:04:26.404000
101525XCSE20260609 15:07:10.456000
101524XCSE20260609 15:07:10.482000
191525XCSE20260609 15:08:56.272000
171524XCSE20260609 15:12:38.148000
21524XCSE20260609 15:12:58.698000
171524XCSE20260609 15:12:58.698000
101523XCSE20260609 15:14:56.399000
101522XCSE20260609 15:17:34.255000
191525XCSE20260609 15:28:08.348000
111525XCSE20260609 15:28:08.349000
101525XCSE20260609 15:28:32.001000
91525XCSE20260609 15:28:56.038000
11525XCSE20260609 15:28:56.038000
101525XCSE20260609 15:30:13.988000
191525XCSE20260609 15:35:55.928000
91525XCSE20260609 15:35:55.928000
11524XCSE20260609 15:39:35.544000
291524XCSE20260609 15:39:53.027000
501524XCSE20260609 15:39:53.027829
3211524XCSE20260609 15:39:53.027829
281526XCSE20260609 15:40:10.040000
281526XCSE20260609 15:41:32.879000
291526XCSE20260609 15:42:26.460000
281525XCSE20260609 15:44:00.034000
281525XCSE20260609 15:47:42.778000
301527XCSE20260609 15:51:02.808000
111526XCSE20260609 15:53:05.224000
91526XCSE20260609 15:53:29.287000
111526XCSE20260609 15:53:29.287000
191525XCSE20260609 15:56:02.795000
201525XCSE20260609 15:57:22.534000
121525XCSE20260609 15:57:44.147000
101525XCSE20260609 15:58:21.841000
191524XCSE20260609 16:00:13.113000
291524XCSE20260609 16:00:13.113354
191523XCSE20260609 16:01:13.609000
1161523XCSE20260609 16:01:13.609937
281525XCSE20260609 16:03:04.266000
291525XCSE20260609 16:03:53.772000
201524XCSE20260609 16:06:08.169000
231526XCSE20260609 16:10:14.205000
101526XCSE20260609 16:13:47.255000
101525XCSE20260609 16:13:48.137000
101524XCSE20260609 16:14:51.370000
101524XCSE20260609 16:17:36.929000
101524XCSE20260609 16:18:00.586000
761523XCSE20260609 16:18:20.146758
81523XCSE20260609 16:18:20.146780
4001522XCSE20260609 16:18:58.317464
751522XCSE20260609 16:18:58.317484
501523XCSE20260609 16:31:42.570101
9501523XCSE20260609 16:31:42.570101
101510XCSE20260610 9:00:05.344000
101510XCSE20260610 9:07:28.909000
11508XCSE20260610 9:11:01.988000
2001513XCSE20260610 9:20:13.694827
381513XCSE20260610 9:20:13.695000
191512XCSE20260610 9:20:53.695000
431512XCSE20260610 9:20:53.695825
571512XCSE20260610 9:20:53.695856
231512XCSE20260610 9:22:22.507000
41509XCSE20260610 9:23:51.068000
41509XCSE20260610 9:25:48.028000
201514XCSE20260610 9:30:30.094000
21517XCSE20260610 9:35:31.785000
141522XCSE20260610 9:55:35.475000
31522XCSE20260610 9:55:35.475000
121522XCSE20260610 9:55:35.475000
101522XCSE20260610 9:55:35.475000
191522XCSE20260610 10:03:16.472000
261524XCSE20260610 10:08:42.829000
101524XCSE20260610 10:08:42.829000
91524XCSE20260610 10:08:42.829000
101524XCSE20260610 10:08:42.859000
101522XCSE20260610 10:11:57.921000
101521XCSE20260610 10:21:56.524000
101521XCSE20260610 10:21:56.524000
191520XCSE20260610 10:24:07.341000
241520XCSE20260610 10:24:23.307000
11520XCSE20260610 10:24:23.307000
191520XCSE20260610 10:24:23.560000
51518XCSE20260610 10:25:13.251000
51518XCSE20260610 10:25:27.563000
51518XCSE20260610 10:27:33.518000
51518XCSE20260610 10:27:33.518000
241516XCSE20260610 10:27:33.613202
291516XCSE20260610 10:27:33.721000
2261516XCSE20260610 10:27:33.721811
101517XCSE20260610 10:27:36.023000
71518XCSE20260610 10:29:12.978000
141518XCSE20260610 10:29:12.978000
121518XCSE20260610 10:29:12.978000
201518XCSE20260610 10:29:12.978000
101518XCSE20260610 10:29:12.978000
21518XCSE20260610 10:30:36.021000
71518XCSE20260610 10:35:42.618000
231518XCSE20260610 10:35:42.618000
201518XCSE20260610 10:35:59.578000
11518XCSE20260610 10:37:00.044000
21518XCSE20260610 10:37:06.930000
61518XCSE20260610 10:37:15.592000
11518XCSE20260610 10:37:22.990000
21518XCSE20260610 10:37:37.029000
241518XCSE20260610 10:38:37.126000
101516XCSE20260610 10:40:28.762000
101515XCSE20260610 10:45:28.043000
101515XCSE20260610 10:46:30.881000
101514XCSE20260610 10:47:30.105000
201514XCSE20260610 10:48:31.129000
11514XCSE20260610 10:48:31.129000
21514XCSE20260610 10:48:39.594000
211514XCSE20260610 10:48:39.594000
161514XCSE20260610 10:48:44.485000
311514XCSE20260610 10:54:02.359000
41513XCSE20260610 10:55:59.928000
101512XCSE20260610 11:00:42.800000
81513XCSE20260610 11:01:27.777000
271513XCSE20260610 11:01:27.777000
81513XCSE20260610 11:01:27.777000
11513XCSE20260610 11:01:27.777000
91513XCSE20260610 11:01:30.165000
101512XCSE20260610 11:01:30.343000
101511XCSE20260610 11:01:58.783000
11511XCSE20260610 11:02:53.614000
11511XCSE20260610 11:02:53.637000
81511XCSE20260610 11:04:42.681000
21511XCSE20260610 11:04:42.681000
101511XCSE20260610 11:06:48.410000
101511XCSE20260610 11:06:48.410000
11510XCSE20260610 11:11:41.594000
181510XCSE20260610 11:12:16.495000
11510XCSE20260610 11:12:16.495000
91510XCSE20260610 11:12:26.564000
101510XCSE20260610 11:12:26.564000
131510XCSE20260610 11:12:37.042000
11509XCSE20260610 11:12:37.071000
121509XCSE20260610 11:13:22.939000
71509XCSE20260610 11:13:22.939000
201508XCSE20260610 11:18:26.096000
191507XCSE20260610 11:20:33.310000
101507XCSE20260610 11:22:02.300000
191511XCSE20260610 11:36:33.728000
201510XCSE20260610 11:36:33.781000
201509XCSE20260610 11:39:40.598000
71508XCSE20260610 11:39:47.142000
31508XCSE20260610 11:41:27.002000
71508XCSE20260610 11:41:27.002000
11506XCSE20260610 11:43:02.678000
11506XCSE20260610 11:43:02.678000
81506XCSE20260610 11:43:02.678000
91506XCSE20260610 11:43:02.678000
101505XCSE20260610 11:47:08.854000
101505XCSE20260610 11:47:08.854000
201508XCSE20260610 11:50:53.739000
201509XCSE20260610 11:51:53.702000
201509XCSE20260610 11:52:18.589000
201508XCSE20260610 11:52:27.075000
101508XCSE20260610 11:59:15.591000
101507XCSE20260610 12:00:54.763000
101507XCSE20260610 12:00:54.763000
101506XCSE20260610 12:01:32.644000
101505XCSE20260610 12:04:03.378000
101504XCSE20260610 12:13:48.434000
101505XCSE20260610 12:17:13.779000
101505XCSE20260610 12:17:13.809000
101505XCSE20260610 12:17:13.840000
111505XCSE20260610 12:17:17.184000
191505XCSE20260610 12:17:27.144000
31505XCSE20260610 12:20:39.430000
191506XCSE20260610 12:25:35.076000
11506XCSE20260610 12:34:20.515000
11506XCSE20260610 12:34:20.515000
81506XCSE20260610 12:35:29.192000
21506XCSE20260610 12:35:29.192000
101505XCSE20260610 12:44:32.852000
61505XCSE20260610 12:44:32.852000
11505XCSE20260610 12:49:32.496000
21505XCSE20260610 12:53:47.091000
161505XCSE20260610 12:53:47.091000
101505XCSE20260610 12:53:47.091000
191505XCSE20260610 13:03:40.186000
191504XCSE20260610 13:03:47.972000
101504XCSE20260610 13:03:54.261000
201503XCSE20260610 13:03:56.135000
191502XCSE20260610 13:03:57.567000
231502XCSE20260610 13:03:58.092000
201501XCSE20260610 13:04:06.157000
211501XCSE20260610 13:04:07.554000
191499XCSE20260610 13:04:48.752000
261499XCSE20260610 13:05:01.982000
21499XCSE20260610 13:05:01.982000
101499XCSE20260610 13:05:03.996000
101499XCSE20260610 13:05:04.028000
101499XCSE20260610 13:05:04.058000
201498XCSE20260610 13:05:06.679000
201496XCSE20260610 13:05:10.461000
41495XCSE20260610 13:05:25.578000
291497XCSE20260610 13:06:37.977000
201498XCSE20260610 13:10:45.913000
31499XCSE20260610 13:11:13.855000
171499XCSE20260610 13:11:13.860000
31499XCSE20260610 13:11:13.860000
101499XCSE20260610 13:12:44.089000
41504XCSE20260610 13:21:17.289000
101504XCSE20260610 13:24:55.934000
11503XCSE20260610 13:24:58.689000
41503XCSE20260610 13:24:58.689000
51503XCSE20260610 13:24:58.690000
101502XCSE20260610 13:25:00.262000
101501XCSE20260610 13:25:16.129000
101501XCSE20260610 13:25:17.383000
251501XCSE20260610 13:25:17.389000
101499XCSE20260610 13:25:17.404000
11498XCSE20260610 13:25:21.936000
101499XCSE20260610 13:26:20.468000
101499XCSE20260610 13:27:37.156000
101499XCSE20260610 13:31:40.415000
101498XCSE20260610 13:32:54.607000
91498XCSE20260610 13:32:54.607000
101498XCSE20260610 13:33:52.319000
101502XCSE20260610 13:57:48.807000
101501XCSE20260610 13:59:12.209000
101501XCSE20260610 13:59:12.209000
191501XCSE20260610 13:59:13.005000
191501XCSE20260610 14:02:23.859000
91501XCSE20260610 14:02:23.859000
191500XCSE20260610 14:06:43.257000
281502XCSE20260610 14:06:43.284000
281503XCSE20260610 14:06:43.284000
151503XCSE20260610 14:06:43.284000
81503XCSE20260610 14:06:48.359000
51503XCSE20260610 14:06:51.338000
91503XCSE20260610 14:08:04.362000
161503XCSE20260610 14:08:37.932000
21503XCSE20260610 14:09:58.766000
241503XCSE20260610 14:09:58.766000
41503XCSE20260610 14:10:13.768000
101503XCSE20260610 14:10:32.128000
211503XCSE20260610 14:10:32.128000
121503XCSE20260610 14:11:23.187000
221503XCSE20260610 14:11:23.187000
31503XCSE20260610 14:11:31.704000
141503XCSE20260610 14:11:32.440000
181503XCSE20260610 14:11:33.932000
101501XCSE20260610 14:11:34.262000
191501XCSE20260610 14:18:09.801000
101500XCSE20260610 14:18:10.211000
91500XCSE20260610 14:18:10.211000
191501XCSE20260610 14:22:22.079000
21502XCSE20260610 14:24:51.983000
101502XCSE20260610 14:25:52.206000
131502XCSE20260610 14:27:08.736000
11503XCSE20260610 14:31:08.432000
11503XCSE20260610 14:31:08.432000
81503XCSE20260610 14:31:08.448000
111505XCSE20260610 14:31:34.838000
91505XCSE20260610 14:31:34.838000
101505XCSE20260610 14:31:34.867000
101504XCSE20260610 14:31:34.885000
101503XCSE20260610 14:31:41.408000
101504XCSE20260610 14:35:20.878000
141504XCSE20260610 14:36:00.404000
101504XCSE20260610 14:41:30.418000
101504XCSE20260610 14:41:30.550000
101504XCSE20260610 14:41:37.856000
101504XCSE20260610 14:41:57.778000
101503XCSE20260610 14:42:25.621000
101503XCSE20260610 14:42:25.651000
101503XCSE20260610 14:42:25.680000
101503XCSE20260610 14:42:25.709000
101502XCSE20260610 14:42:29.656000
101503XCSE20260610 14:49:33.184000
101503XCSE20260610 14:53:53.611000
101504XCSE20260610 14:53:53.640000
201505XCSE20260610 14:57:53.600000
91505XCSE20260610 15:00:37.822000
101504XCSE20260610 15:02:57.847000
101504XCSE20260610 15:02:57.847000
31504XCSE20260610 15:03:22.755000
231504XCSE20260610 15:03:22.785000
101503XCSE20260610 15:04:09.411000
71503XCSE20260610 15:12:28.967000
101502XCSE20260610 15:20:22.825000
91502XCSE20260610 15:20:22.825000
381502XCSE20260610 15:20:22.825000
91502XCSE20260610 15:20:22.825000
91502XCSE20260610 15:20:22.825000
101502XCSE20260610 15:20:22.825000
191502XCSE20260610 15:20:22.825000
171502XCSE20260610 15:20:22.825000
11502XCSE20260610 15:20:22.825000
61501XCSE20260610 15:26:02.338000
21503XCSE20260610 15:31:40.827000
301503XCSE20260610 15:34:22.006000
281502XCSE20260610 15:37:52.510000
291503XCSE20260610 15:42:06.191000
281503XCSE20260610 15:42:06.219000
191502XCSE20260610 15:48:32.980000
91502XCSE20260610 15:48:32.980000
301501XCSE20260610 15:49:35.872000
201501XCSE20260610 15:49:35.901000
91501XCSE20260610 15:50:00.177000
191501XCSE20260610 15:50:05.035000
201500XCSE20260610 15:50:14.457000
261500XCSE20260610 15:51:44.014000
21500XCSE20260610 15:51:44.033000
101500XCSE20260610 15:51:44.037000
381499XCSE20260610 15:52:12.641000
21498XCSE20260610 15:53:48.462000
11498XCSE20260610 15:53:48.462000
261498XCSE20260610 15:53:48.462000
51498XCSE20260610 15:53:48.491000
291498XCSE20260610 15:54:31.494000
31501XCSE20260610 15:55:51.200000
21501XCSE20260610 15:56:09.455000
101501XCSE20260610 15:56:09.484000
381501XCSE20260610 15:56:30.874000
81501XCSE20260610 15:58:14.849000
231501XCSE20260610 15:58:14.849000
91501XCSE20260610 15:58:22.422000
101501XCSE20260610 15:59:01.175000
241501XCSE20260610 15:59:01.175000
281500XCSE20260610 15:59:01.208000
281500XCSE20260610 15:59:01.219000
191500XCSE20260610 16:01:32.680000
91500XCSE20260610 16:07:12.774000
101499XCSE20260610 16:07:18.165000
101499XCSE20260610 16:10:46.565000
291500XCSE20260610 16:13:54.475000
291499XCSE20260610 16:14:04.702000
101499XCSE20260610 16:16:27.046000
61499XCSE20260610 16:16:28.257000
81498XCSE20260610 16:16:55.925000
11498XCSE20260610 16:19:19.250000
11498XCSE20260610 16:21:13.944000
41498XCSE20260610 16:21:13.944000
61498XCSE20260610 16:21:13.944000
91498XCSE20260610 16:21:13.944000
81498XCSE20260610 16:21:13.944000
81497XCSE20260610 16:31:59.999000
1981500XCSE20260610 16:34:46.733000
401500XCSE20260610 16:34:46.735000
101500XCSE20260610 16:35:19.770000
11499XCSE20260610 16:35:30.922000
101499XCSE20260610 16:35:46.655000
391498XCSE20260610 16:36:11.434000
191498XCSE20260610 16:36:11.434000
101498XCSE20260610 16:36:11.434000
191497XCSE20260610 16:39:29.326541
581497XCSE20260610 16:39:32.332218
5001498XCSE20260610 16:46:03.703844
131498XCSE20260610 16:46:03.703857
6351498XCSE20260610 16:46:03.703860
101484XCSE20260611 9:10:23.066000
91484XCSE20260611 9:10:23.066000
101486XCSE20260611 9:18:21.281000
1361485XCSE20260611 9:18:21.281161
101487XCSE20260611 9:23:03.489000
91487XCSE20260611 9:23:03.515000
101487XCSE20260611 9:23:03.515000
101486XCSE20260611 9:25:48.151000
171488XCSE20260611 9:26:12.568000
101490XCSE20260611 9:28:52.826000
301490XCSE20260611 9:31:45.133000
2001489XCSE20260611 9:31:45.133069
201491XCSE20260611 9:33:22.918000
101490XCSE20260611 9:34:50.120000
3001490XCSE20260611 9:34:50.120609
101490XCSE20260611 9:35:11.641000
271487XCSE20260611 9:39:33.277000
141490XCSE20260611 9:45:26.886000
381489XCSE20260611 9:45:31.585000
201488XCSE20260611 9:49:09.772000
101490XCSE20260611 9:55:15.425000
91490XCSE20260611 9:55:15.425000
191490XCSE20260611 9:55:25.195000
191490XCSE20260611 10:01:32.693000
101490XCSE20260611 10:03:01.389000
101490XCSE20260611 10:03:03.550000
101488XCSE20260611 10:05:06.024000
41487XCSE20260611 10:05:13.897000
101487XCSE20260611 10:08:12.120000
101487XCSE20260611 10:11:06.892000
71487XCSE20260611 10:11:06.892000
101488XCSE20260611 10:12:16.219000
101488XCSE20260611 10:19:37.212000
101487XCSE20260611 10:20:10.301000
101487XCSE20260611 10:31:55.115000
11486XCSE20260611 10:40:20.818000
21488XCSE20260611 10:40:56.821000
101488XCSE20260611 10:40:56.823000
101488XCSE20260611 10:40:56.825000
101488XCSE20260611 10:40:56.827000
101488XCSE20260611 10:40:56.828000
101488XCSE20260611 10:40:56.830000
101488XCSE20260611 10:40:56.831000
101488XCSE20260611 10:40:56.833000
101488XCSE20260611 10:40:56.834000
101488XCSE20260611 10:40:56.835000
101488XCSE20260611 10:40:56.838000
101488XCSE20260611 10:40:56.839000
101488XCSE20260611 10:40:56.842000
101488XCSE20260611 10:40:56.843000
101489XCSE20260611 10:44:36.447000
101489XCSE20260611 10:44:36.447000
101491XCSE20260611 10:47:38.072000
31490XCSE20260611 10:48:20.971000
71490XCSE20260611 10:48:20.971000
101489XCSE20260611 10:59:37.599000
101489XCSE20260611 11:11:29.949000
241489XCSE20260611 11:15:19.038000
321489XCSE20260611 11:15:20.650000
421489XCSE20260611 11:15:20.652000
91489XCSE20260611 11:15:20.652000
471489XCSE20260611 11:15:20.654000
531489XCSE20260611 11:15:20.656000
101489XCSE20260611 11:15:25.854000
101489XCSE20260611 11:15:52.597000
101489XCSE20260611 11:16:20.748000
121489XCSE20260611 11:17:00.367000
481488XCSE20260611 11:22:25.520000
291488XCSE20260611 11:22:25.520000
101488XCSE20260611 11:22:25.520000
191488XCSE20260611 11:22:25.520000
191488XCSE20260611 11:22:25.520000
191488XCSE20260611 11:22:25.520000
191488XCSE20260611 11:22:25.520000
1111489XCSE20260611 11:29:00.970000
101487XCSE20260611 11:29:21.025000
1381489XCSE20260611 11:57:19.075000
91489XCSE20260611 11:57:19.075000
101487XCSE20260611 11:57:20.917000
101486XCSE20260611 12:06:44.678000
101486XCSE20260611 12:07:06.122000
101486XCSE20260611 12:07:29.218000
101486XCSE20260611 12:07:54.171000
101486XCSE20260611 12:08:17.392000
101486XCSE20260611 12:08:17.411000
101486XCSE20260611 12:08:17.411000
101485XCSE20260611 12:17:51.195000
101486XCSE20260611 12:26:53.909000
101485XCSE20260611 12:29:54.090000
41486XCSE20260611 12:39:46.545000
101485XCSE20260611 12:49:13.855000
61485XCSE20260611 12:56:27.739000
41485XCSE20260611 12:57:25.019000
61485XCSE20260611 12:57:25.019000
101484XCSE20260611 12:58:28.547000
91484XCSE20260611 12:58:28.547000
101483XCSE20260611 13:08:07.220000
91483XCSE20260611 13:08:07.220000
101483XCSE20260611 13:08:07.220000
251483XCSE20260611 13:08:07.228000
281483XCSE20260611 13:08:07.292000
211483XCSE20260611 13:08:07.292000
281483XCSE20260611 13:08:07.324000
141483XCSE20260611 13:08:07.324000
1301483XCSE20260611 13:28:35.290000
191484XCSE20260611 13:30:47.240000
191484XCSE20260611 13:30:47.241000
191484XCSE20260611 13:30:47.242000
191484XCSE20260611 13:30:47.243000
191484XCSE20260611 13:30:47.245000
101484XCSE20260611 13:30:59.466000
101484XCSE20260611 13:30:59.472000
101484XCSE20260611 13:31:46.981000
101484XCSE20260611 13:31:46.982000
101484XCSE20260611 13:31:46.983000
101484XCSE20260611 13:32:19.849000
21484XCSE20260611 13:33:36.348000
21484XCSE20260611 13:33:36.542000
21484XCSE20260611 13:33:36.813000
21484XCSE20260611 13:33:37.363000
21484XCSE20260611 13:33:37.413000
31484XCSE20260611 13:33:37.613000
21484XCSE20260611 13:33:37.816000
21484XCSE20260611 13:33:38.017000
31484XCSE20260611 13:33:38.213000
21484XCSE20260611 13:33:38.363000
21484XCSE20260611 13:33:38.402000
11484XCSE20260611 13:39:24.435000
181484XCSE20260611 13:39:24.435000
131483XCSE20260611 13:46:09.804000
191485XCSE20260611 13:48:08.376000
161485XCSE20260611 13:48:08.376000
61483XCSE20260611 13:50:02.149000
101483XCSE20260611 13:50:02.149000
91483XCSE20260611 13:50:02.149000
41483XCSE20260611 13:50:02.149000
91483XCSE20260611 13:50:02.149000
101483XCSE20260611 14:07:07.074000
101483XCSE20260611 14:07:07.100000
251483XCSE20260611 14:07:07.100000
101483XCSE20260611 14:07:07.104000
101483XCSE20260611 14:07:07.109000
101483XCSE20260611 14:07:07.114000
191482XCSE20260611 14:15:48.898000
91482XCSE20260611 14:15:48.898000
201482XCSE20260611 14:15:48.924000
191482XCSE20260611 14:18:22.690000
191483XCSE20260611 14:20:52.889000
191483XCSE20260611 14:21:24.658000
221483XCSE20260611 14:21:24.658000
201483XCSE20260611 14:21:24.682000
201483XCSE20260611 14:21:24.685000
201482XCSE20260611 14:22:10.204000
191481XCSE20260611 14:22:12.004000
191479XCSE20260611 14:22:15.355000
191477XCSE20260611 14:22:38.033000
191475XCSE20260611 14:23:07.762000
201474XCSE20260611 14:23:24.373000
191476XCSE20260611 14:23:40.574000
21478XCSE20260611 14:33:39.150000
21478XCSE20260611 14:33:39.150000
161478XCSE20260611 14:33:39.450000
41478XCSE20260611 14:33:39.450000
71479XCSE20260611 14:34:42.331000
151479XCSE20260611 14:34:42.331000
101478XCSE20260611 14:39:06.934000
101479XCSE20260611 14:39:50.261000
211479XCSE20260611 14:39:50.261000
11479XCSE20260611 14:39:50.261000
101478XCSE20260611 14:39:58.155000
51478XCSE20260611 14:39:58.155000
101477XCSE20260611 14:39:59.375000
101477XCSE20260611 14:40:32.886000
101477XCSE20260611 14:44:23.671000
101479XCSE20260611 14:44:36.795000
21479XCSE20260611 14:44:36.795000
131479XCSE20260611 14:45:01.590000
391482XCSE20260611 14:50:09.346000
191481XCSE20260611 14:50:59.800000
91481XCSE20260611 14:50:59.800000
2721481XCSE20260611 14:50:59.800129
171483XCSE20260611 14:54:19.331000
131483XCSE20260611 14:54:19.331000
171483XCSE20260611 14:54:19.332000
191483XCSE20260611 14:54:19.332000
121484XCSE20260611 14:54:19.373000
181484XCSE20260611 14:54:19.373000
291483XCSE20260611 14:56:41.749000
101483XCSE20260611 15:00:26.244000
91484XCSE20260611 15:04:23.546000
61484XCSE20260611 15:04:23.546000
101483XCSE20260611 15:12:42.623000
181483XCSE20260611 15:12:42.623000
101484XCSE20260611 15:19:59.361000
101485XCSE20260611 15:20:20.568000
101485XCSE20260611 15:20:20.569000
101485XCSE20260611 15:20:20.571000
101486XCSE20260611 15:20:43.890000
101486XCSE20260611 15:20:43.892000
201487XCSE20260611 15:21:08.005000
101487XCSE20260611 15:21:08.006000
101487XCSE20260611 15:21:08.008000
191488XCSE20260611 15:22:25.419000
221489XCSE20260611 15:22:25.419000
101489XCSE20260611 15:22:38.133000
101489XCSE20260611 15:22:46.319000
101489XCSE20260611 15:22:56.501000
101489XCSE20260611 15:23:04.579000
101489XCSE20260611 15:23:13.636000
101489XCSE20260611 15:23:21.096000
91489XCSE20260611 15:23:49.579000
11489XCSE20260611 15:23:49.579000
361491XCSE20260611 15:27:01.379000
101490XCSE20260611 15:28:29.585000
91490XCSE20260611 15:28:29.585000
101490XCSE20260611 15:28:29.585000
101490XCSE20260611 15:29:53.133000
51495XCSE20260611 15:32:22.444000
11495XCSE20260611 15:32:22.444000
51495XCSE20260611 15:32:22.447000
51495XCSE20260611 15:32:22.447000
241495XCSE20260611 15:32:28.918000
381494XCSE20260611 15:32:41.193000
211496XCSE20260611 15:34:29.399000
41497XCSE20260611 15:35:38.325000
101497XCSE20260611 15:36:51.749000
131497XCSE20260611 15:36:51.749000
251497XCSE20260611 15:37:00.186000
101497XCSE20260611 15:37:15.935000
101497XCSE20260611 15:38:04.286000
391495XCSE20260611 15:38:07.475000
301495XCSE20260611 15:40:03.654000
181496XCSE20260611 15:41:59.023000
141496XCSE20260611 15:41:59.025000
201495XCSE20260611 15:42:39.805000
91495XCSE20260611 15:42:39.805000
101495XCSE20260611 15:43:44.831000
91495XCSE20260611 15:44:14.538000
11495XCSE20260611 15:44:14.538000
91495XCSE20260611 15:44:44.406000
11495XCSE20260611 15:44:44.406000
91495XCSE20260611 15:45:16.446000
11495XCSE20260611 15:45:16.446000
191494XCSE20260611 15:48:29.412000
191495XCSE20260611 15:48:29.420000
101495XCSE20260611 15:48:29.421000
101495XCSE20260611 15:48:29.423000
101495XCSE20260611 15:48:29.424000
101495XCSE20260611 15:48:29.425000
101495XCSE20260611 15:48:29.427000
101495XCSE20260611 15:48:44.100000
101495XCSE20260611 15:48:56.914000
101495XCSE20260611 15:49:31.751000
101495XCSE20260611 15:49:35.851000
101495XCSE20260611 15:49:54.941000
101495XCSE20260611 15:50:13.065000
101495XCSE20260611 15:50:54.093000
91495XCSE20260611 15:53:05.496000
231495XCSE20260611 15:53:12.404000
101495XCSE20260611 15:54:24.445000
101495XCSE20260611 15:54:24.453000
101495XCSE20260611 15:54:24.458000
101495XCSE20260611 15:54:24.465000
101495XCSE20260611 15:54:24.467000
101494XCSE20260611 15:54:47.215000
101493XCSE20260611 15:55:07.247000
91493XCSE20260611 15:55:07.247000
31493XCSE20260611 15:56:16.383000
101493XCSE20260611 15:57:50.077000
41493XCSE20260611 15:57:50.679000
31493XCSE20260611 15:57:54.639000
51493XCSE20260611 15:57:59.579000
101494XCSE20260611 15:59:59.688000
91494XCSE20260611 15:59:59.688000
51494XCSE20260611 15:59:59.688000
101492XCSE20260611 16:00:51.362000
91492XCSE20260611 16:00:51.362000
91492XCSE20260611 16:00:51.362000
291492XCSE20260611 16:00:51.372000
291492XCSE20260611 16:00:51.383000
211492XCSE20260611 16:00:51.451000
251492XCSE20260611 16:00:53.500000
281492XCSE20260611 16:04:07.136000
281491XCSE20260611 16:04:07.158000
201491XCSE20260611 16:04:07.172000
201492XCSE20260611 16:09:16.929000
201492XCSE20260611 16:09:16.931000
21492XCSE20260611 16:10:00.895000
191491XCSE20260611 16:10:25.003000
91491XCSE20260611 16:10:41.127000
101491XCSE20260611 16:10:41.155000
91491XCSE20260611 16:10:53.049000
101491XCSE20260611 16:10:53.049000
201491XCSE20260611 16:12:49.058000
191491XCSE20260611 16:13:19.650000
201491XCSE20260611 16:13:54.312000
191491XCSE20260611 16:14:13.532000
191491XCSE20260611 16:14:13.534000
191491XCSE20260611 16:14:13.535000
21491XCSE20260611 16:14:16.158000
91492XCSE20260611 16:16:53.094000
101492XCSE20260611 16:16:53.095000
91492XCSE20260611 16:16:53.095000
291493XCSE20260611 16:18:15.644000
6151493XCSE20260611 16:19:38.541507
1571493XCSE20260611 16:19:38.541533
11518XCSE20260612 9:17:48.374000
171518XCSE20260612 9:18:04.255000
661518XCSE20260612 9:18:06.238000
101517XCSE20260612 9:19:36.955000
101517XCSE20260612 9:20:39.650000
101517XCSE20260612 9:21:27.833000
111517XCSE20260612 9:22:00.315000
101519XCSE20260612 9:23:58.035000
101519XCSE20260612 9:25:29.623000
11519XCSE20260612 9:27:14.277000
101522XCSE20260612 9:27:18.072000
21521XCSE20260612 9:29:05.247000
101519XCSE20260612 9:29:05.314000
101517XCSE20260612 9:30:00.219000
101520XCSE20260612 9:34:05.614000
101520XCSE20260612 9:35:44.108000
191523XCSE20260612 9:42:33.874000
21525XCSE20260612 9:42:44.001000
231525XCSE20260612 9:42:44.031000
101525XCSE20260612 9:44:02.738000
101525XCSE20260612 9:46:18.785000
11526XCSE20260612 9:48:33.287000
131526XCSE20260612 9:48:37.523000
161528XCSE20260612 9:54:42.337000
101527XCSE20260612 9:55:13.617000
101527XCSE20260612 9:55:27.980000
101529XCSE20260612 9:57:07.695000
101528XCSE20260612 9:57:48.285000
121531XCSE20260612 10:04:19.592000
91531XCSE20260612 10:05:56.790000
11531XCSE20260612 10:05:56.790000
291530XCSE20260612 10:08:35.037000
1711530XCSE20260612 10:08:35.037129
61533XCSE20260612 10:13:00.185000
281533XCSE20260612 10:16:50.185000
101532XCSE20260612 10:23:30.039000
91532XCSE20260612 10:23:30.067000
91532XCSE20260612 10:32:41.035000
101532XCSE20260612 10:32:41.035000
101532XCSE20260612 10:32:44.708000
11532XCSE20260612 10:32:46.251000
101532XCSE20260612 10:32:48.756000
201532XCSE20260612 10:35:50.015000
91532XCSE20260612 10:35:50.015000
281531XCSE20260612 10:37:40.962000
341532XCSE20260612 10:37:40.962000
211534XCSE20260612 10:45:57.696000
161534XCSE20260612 10:45:57.696000
251532XCSE20260612 10:45:59.413000
191533XCSE20260612 10:50:16.649000
201532XCSE20260612 10:52:38.336000
291530XCSE20260612 10:52:38.336634
91532XCSE20260612 10:59:46.116000
61536XCSE20260612 11:06:07.240000
41536XCSE20260612 11:06:07.240000
101534XCSE20260612 11:08:10.433000
291538XCSE20260612 11:20:48.601000
2231537XCSE20260612 11:20:48.601188
21540XCSE20260612 11:30:52.403000
11540XCSE20260612 11:30:52.403000
41541XCSE20260612 11:33:25.302000
251541XCSE20260612 11:34:10.447000
121542XCSE20260612 11:41:01.287000
251542XCSE20260612 11:41:01.291000
121542XCSE20260612 11:41:01.291000
381541XCSE20260612 11:41:01.324000
281541XCSE20260612 11:41:01.657000
91543XCSE20260612 11:55:58.844000
21543XCSE20260612 11:55:58.844000
21543XCSE20260612 11:55:58.844000
131543XCSE20260612 11:58:41.023000
101542XCSE20260612 12:11:06.870000
61542XCSE20260612 12:12:13.099000
221542XCSE20260612 12:12:13.099000
61542XCSE20260612 12:12:15.346000
231542XCSE20260612 12:12:15.346000
11542XCSE20260612 12:14:08.187000
41542XCSE20260612 12:21:35.763000
31542XCSE20260612 12:21:35.810000
171542XCSE20260612 12:21:35.810000
101540XCSE20260612 12:21:37.287000
101539XCSE20260612 12:22:41.734000
101539XCSE20260612 12:26:18.801000
101540XCSE20260612 12:34:19.997000
11539XCSE20260612 12:45:09.507000
91539XCSE20260612 12:45:09.614000
11539XCSE20260612 12:45:09.614000
11539XCSE20260612 12:45:09.766000
51539XCSE20260612 12:45:12.571000
51539XCSE20260612 12:45:15.660000
71539XCSE20260612 12:47:37.547000
61539XCSE20260612 12:48:02.437000
101538XCSE20260612 12:48:11.113000
281538XCSE20260612 12:51:25.430000
101537XCSE20260612 12:54:35.859000
261537XCSE20260612 12:57:37.491000
101538XCSE20260612 12:58:36.248000
101538XCSE20260612 12:58:36.251000
101538XCSE20260612 12:58:36.254000
101538XCSE20260612 12:58:36.256000
101538XCSE20260612 12:58:36.259000
101538XCSE20260612 12:58:36.264000
241538XCSE20260612 13:02:28.882000
71538XCSE20260612 13:02:28.882000
191538XCSE20260612 13:02:28.883000
191537XCSE20260612 13:05:21.084000
241538XCSE20260612 13:12:35.831000
21537XCSE20260612 13:17:13.677000
21537XCSE20260612 13:17:13.677000
201537XCSE20260612 13:26:22.931000
201537XCSE20260612 13:26:22.932000
201537XCSE20260612 13:26:22.932000
201537XCSE20260612 13:26:22.933000
201537XCSE20260612 13:26:22.934000
201537XCSE20260612 13:29:07.900000
201536XCSE20260612 13:35:09.869000
221536XCSE20260612 13:35:10.831000
101536XCSE20260612 13:35:10.832000
101535XCSE20260612 13:37:40.761000
101535XCSE20260612 13:37:57.549000
221535XCSE20260612 13:37:57.549000
61535XCSE20260612 13:37:57.549000
61535XCSE20260612 13:42:59.714000
101535XCSE20260612 13:42:59.717000
101534XCSE20260612 13:48:07.750000
211535XCSE20260612 13:48:40.280000
61535XCSE20260612 13:48:40.280000
101535XCSE20260612 13:57:39.954000
101533XCSE20260612 13:57:47.100000
81533XCSE20260612 14:01:59.612000
191531XCSE20260612 14:12:39.348000
101531XCSE20260612 14:20:48.449000
101533XCSE20260612 14:28:24.867000
101533XCSE20260612 14:28:24.869000
101533XCSE20260612 14:28:24.870000
101533XCSE20260612 14:28:24.871000
101533XCSE20260612 14:28:24.873000
191531XCSE20260612 14:30:54.545000
251532XCSE20260612 14:35:28.190000
71532XCSE20260612 14:35:28.190000
101532XCSE20260612 14:35:28.191000
71532XCSE20260612 14:35:28.191000
241532XCSE20260612 14:36:05.957000
71532XCSE20260612 14:36:05.957000
191532XCSE20260612 14:36:05.958000
71532XCSE20260612 14:36:05.958000
191531XCSE20260612 14:36:21.122000
101530XCSE20260612 14:38:00.675000
91530XCSE20260612 14:38:00.675000
91530XCSE20260612 14:38:00.675000
281530XCSE20260612 14:44:21.733000
201530XCSE20260612 14:44:21.743000
141529XCSE20260612 14:46:19.778000
201531XCSE20260612 14:46:37.755000
201531XCSE20260612 14:46:37.757000
11531XCSE20260612 14:55:11.192000
191531XCSE20260612 14:55:11.192000
191532XCSE20260612 14:55:14.062000
191532XCSE20260612 14:55:14.064000
341531XCSE20260612 14:59:46.847000
171531XCSE20260612 14:59:46.847000
101532XCSE20260612 15:03:11.247000
31532XCSE20260612 15:03:11.249000
71532XCSE20260612 15:03:11.252000
101533XCSE20260612 15:09:44.453000
101533XCSE20260612 15:11:19.137000
191533XCSE20260612 15:12:00.623000
201533XCSE20260612 15:15:56.909000
191533XCSE20260612 15:18:00.678000
101532XCSE20260612 15:18:56.062000
91532XCSE20260612 15:18:56.062000
191533XCSE20260612 15:18:56.070000
81533XCSE20260612 15:18:56.070000
191533XCSE20260612 15:18:56.073000
191533XCSE20260612 15:18:56.074000
101533XCSE20260612 15:18:56.077000
101533XCSE20260612 15:18:56.079000
101533XCSE20260612 15:18:56.080000
101533XCSE20260612 15:18:56.082000
11533XCSE20260612 15:18:56.093000
191532XCSE20260612 15:18:57.147000
191533XCSE20260612 15:21:29.544000
81533XCSE20260612 15:21:29.544000
191533XCSE20260612 15:22:26.366000
201534XCSE20260612 15:24:17.885000
201534XCSE20260612 15:24:17.891000
101534XCSE20260612 15:24:17.893000
101534XCSE20260612 15:24:17.895000
101534XCSE20260612 15:24:17.897000
101534XCSE20260612 15:24:17.898000
101534XCSE20260612 15:24:17.900000
101534XCSE20260612 15:24:17.902000
191537XCSE20260612 15:30:17.006000
191537XCSE20260612 15:30:17.008000
191537XCSE20260612 15:30:17.010000
11537XCSE20260612 15:30:47.520000
191537XCSE20260612 15:30:47.522000
221537XCSE20260612 15:31:00.501000
61537XCSE20260612 15:34:01.496000
131537XCSE20260612 15:34:45.275000
61537XCSE20260612 15:34:45.275000
191537XCSE20260612 15:39:02.727000
231537XCSE20260612 15:40:42.506000
41537XCSE20260612 15:40:43.322000
11537XCSE20260612 15:40:45.343000
91537XCSE20260612 15:40:45.450000
231537XCSE20260612 15:40:45.450000
191537XCSE20260612 15:40:45.455000
21537XCSE20260612 15:40:48.168000
41537XCSE20260612 15:40:48.168000
91537XCSE20260612 15:40:49.751000
151537XCSE20260612 15:40:54.466000
201536XCSE20260612 15:40:57.743000
201535XCSE20260612 15:40:57.777000
201535XCSE20260612 15:41:11.710000
201534XCSE20260612 15:42:02.672000
191535XCSE20260612 15:42:45.236000
191535XCSE20260612 15:42:45.240000
191535XCSE20260612 15:42:56.802000
211535XCSE20260612 15:42:56.802000
91535XCSE20260612 15:45:56.164000
191535XCSE20260612 15:52:37.247000
101535XCSE20260612 15:52:37.249000
101535XCSE20260612 15:52:37.251000
31535XCSE20260612 15:52:37.346000
11535XCSE20260612 15:53:03.239000
101537XCSE20260612 15:55:16.487000
241537XCSE20260612 15:55:16.487000
101537XCSE20260612 15:55:22.955000
21537XCSE20260612 15:56:06.488000
191537XCSE20260612 16:00:06.928000
71538XCSE20260612 16:00:06.936000
101538XCSE20260612 16:00:06.950000
101538XCSE20260612 16:00:07.409000
101539XCSE20260612 16:01:01.046000
81539XCSE20260612 16:02:00.256000
191539XCSE20260612 16:02:00.258000
11539XCSE20260612 16:02:00.275000
21539XCSE20260612 16:02:00.275000
221539XCSE20260612 16:03:01.869000
471539XCSE20260612 16:03:55.972000
61540XCSE20260612 16:08:09.038000
191541XCSE20260612 16:16:19.545000
301541XCSE20260612 16:16:54.469000
191543XCSE20260612 16:19:10.264000
191543XCSE20260612 16:19:10.265000
201542XCSE20260612 16:19:10.303000
191541XCSE20260612 16:19:10.326000
281541XCSE20260612 16:20:00.523000
281542XCSE20260612 16:21:18.221000
231542XCSE20260612 16:22:11.159000
141542XCSE20260612 16:22:11.159000
261542XCSE20260612 16:22:22.535000
271540XCSE20260612 16:28:38.655000
291542XCSE20260612 16:33:40.962000
111544XCSE20260612 16:36:43.717000
11544XCSE20260612 16:36:43.717000
101544XCSE20260612 16:36:43.729000
381545XCSE20260612 16:37:01.871000
401547XCSE20260612 16:38:18.121649
171547XCSE20260612 16:38:18.121649
481547XCSE20260612 16:38:18.121649
141547XCSE20260612 16:38:18.121649
4431547XCSE20260612 16:38:18.121684
371547XCSE20260612 16:38:18.121687


Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 24
GlobeNewswire

Recommended Reading

 