Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Nina Lilander

Suominen Oyj 16.6.2026 klo 16.00

Suominen Oyj - Johdon liiketoimet

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Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Nina Linander

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Suominen Oyj

LEI: 743700Z1BNFYR9PRDF52

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 161615/8/8

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Liiketoimen päivämäärä: 2026-06-15

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009010862

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 48153 Yksikköhinta: 0.36 EUR

(2): Volyymi: 16668 Yksikköhinta: 0.36 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 64821 Keskihinta: 0.36 EUR

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Liiketoimen päivämäärä: 2026-06-15

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

ISIN: FI4000606041

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 0.2 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 1 Keskihinta: 0.2 EUR

SUOMINEN OYJ

Lisätietoja: Kimmo Raunio, talousjohtaja, Suominen Oyj, puh. 040 593 6854