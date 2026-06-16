Marcel Rohner rejoint le conseil d’administration de Titanbay

LONDRES, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay a annoncé aujourd’hui la nomination de Marcel Rohner, vice-président du conseil d’administration d’UBP SA, président de l’Association suisse des banquiers et ancien directeur général du groupe UBS AG, au poste d’administrateur non exécutif au sein de son conseil d’administration de groupe.

Peu de personnalités occupent une position aussi centrale dans l’univers européen de la gestion de fortune. Rohner a dirigé UBS pendant la crise financière mondiale en qualité de directeur général du groupe de 2007 à 2009. Il siège au conseil d’administration de l’Union Bancaire Privée depuis 2016. Depuis 2021, il préside l’Association suisse des banquiers, l’organisme chargé de définir les politiques et les normes du secteur bancaire suisse, l’une des plus importantes industries mondiales de gestion de fortune.

Sa décision de rejoindre Titanbay constitue à ce jour le signal le plus clair de l’évolution du centre de gravité des marchés privés. Les gestionnaires de fortune européens s’efforcent d’élargir l’accès de leurs clients aux investissements alternatifs. Les sociétés de gestion recherchent des moyens plus efficaces d’atteindre le segment de la gestion de patrimoine. Titanbay se situe à l’intersection de ces deux mondes, grâce à une technologie spécialement conçue pour les fonds de marchés privés. Là où le secteur continue souvent à fonctionner via des processus manuels ou en assemblant les services de multiples prestataires, Titanbay centralise l’ensemble de ces opérations sur une infrastructure développée en interne.

Michael Gruener, co-directeur général de Titanbay, a déclaré : « Marcel est l’une des figures les plus respectées de la gestion de fortune européenne, et rares sont les personnes dans notre secteur dont le jugement fait autant autorité. Son leadership chez UBS, son long mandat au conseil d’administration d’UBP ainsi que ses cinq années à façonner le secteur bancaire suisse au sein de l’Association suisse des banquiers lui confèrent une vision de cette industrie que presque personne d’autre ne possède. Le voir rejoindre notre conseil d’administration pour contribuer à définir la prochaine étape de notre développement constitue un moment exceptionnel pour l’entreprise. Nous avons la chance de pouvoir compter sur lui. »

Marcel Rohner a souligné : « Les marchés privés deviennent une composante essentielle de l’allocation d’actifs des clients de la gestion de fortune en Europe, mais les infrastructures du secteur n’ont pas évolué au même rythme. Titanbay a construit quelque chose de différent : une technologie et des opérations spécifiquement conçues pour cette classe d’actifs, utilisées par des gestionnaires de fortune et des sociétés de gestion de premier plan. Je me réjouis de collaborer avec le conseil d’administration alors que l’entreprise entame un nouveau chapitre de son développement. »

À propos de Marcel Rohner

Marcel Rohner est vice-président du conseil d’administration de l’Union Bancaire Privée, président de l’Association suisse des banquiers et ancien directeur général du groupe UBS AG (de 2007 à 2009), où il a dirigé la banque durant la crise financière mondiale. Il occupe la présidence de l’Association suisse des banquiers depuis 2021, après avoir consacré cinq années à l’élaboration des politiques du secteur bancaire suisse. Il transmettra cette fonction à Giorgio Pradelli lors de la Journée des banquiers (« Bankers Day ») en septembre 2026. Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université de Zurich.

À propos de Titanbay

Titanbay est la seule entreprise qui structure, lance, administre et permet la négociation de fonds de marchés privés au sein d’une plateforme unique, reposant sur une technologie spécialement conçue à cet effet et inexistante avant que Titanbay ne la développe.

Les sociétés de gestion utilisent Titanbay pour commercialiser des fonds de marchés privés et les gérer à grande échelle. Les gestionnaires de fortune accèdent à ces fonds et les négocient via les systèmes qu’ils utilisent déjà. L’infrastructure technologique et réglementaire de Titanbay relie ces deux univers et automatise la complexité opérationnelle qui fragmente traditionnellement le secteur.

Pour en savoir plus, consultez le site titanbay.com