PRE ANNOUNCEMENT OF CERTIFICATE AUCTION TENDER
MONETARY POLICY MEETING 2026-06-16
AUCTION PERIODS COMMENCING: 2026-06-24: FIXED RATE 1.75 %
(VALID UNTIL NEXT MONETARY POLICY MEETING)
DEPOSIT RATE 1.65 %
LENDING RATE 1.85 %
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
PRE ANNOUNCEMENT OF CERTIFICATE AUCTION TENDER
MONETARY POLICY MEETING 2026-06-16
AUCTION PERIODS COMMENCING: 2026-06-24: FIXED RATE 1.75 %
(VALID UNTIL NEXT MONETARY POLICY MEETING)
DEPOSIT RATE 1.65 %
LENDING RATE 1.85 %
AuctionAuction resultsAuction date2026-06-16Start date2026-06-17Maturity date2026-06-24Interest rate, %1.75Offered volume, SEK bn480.0Total bid amount, SEK bn357.72Accepted volume, SEK bn357.72Number...Read More
Bid date, 2026-06-16Auction date2026-06-16Settlement date2026-06-17Maturity Date2026-06-24Nominal amount480 billion SEKInterest rate1.75 %Bid times09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateBids are made...Read More