TonnerDrones annonce que Roth Mions a fait une entrée en bourse réussie sur Euronext Access

Roth Mions est cotée sous le symbole MLROT et le code ISIN FR001400EA65

Tonner Drones a participé à la levée de fonds préalable à la cotation au prix de 1,00 €.

Entrée en bourse réussie, avec une hausse de 24 à 30 % au cours des premiers jours de cotation.

ROTH Mions dispose d’un solide potentiel de croissance Programme de R&D consacré aux drones longue distance Système de type V pour le stockage de gaz à haute pression

ROTH Mions organisera un webinaire le 23 juin

Le rapport d’évaluation de ROTH Mions est disponible sur le site web de TonnerDrones

Paris, le 19 juin 2026, 8h00. Tonner Drones a le plaisir d'annoncer que Roth Mions (‘ Roth2’), le spécialiste français des solutions de stockage de gaz à ultra-haute pression, est désormais coté à la Bourse de Paris.

Tonner Drones, actionnaire à hauteur de 18,7 %, se montre enthousiaste quant à l’avenir de ROTH2. L’entreprise dispose d’un département de R&D de haut niveau. ROTH2 participe au développement de drones destinés aux vols longue distance et s’apprête à étendre ses activités afin de répondre à la demande mondiale en forte croissance en matière d’hydrogène et d’autres substances devant être stockées à haute pression. Tonner Drones nourrit notamment de grandes attentes concernant la révolution lancée par ROTH2 dans le domaine du stockage à haute pression : le réservoir de type V. Cette technologie devrait apporter une forte croissance et une rentabilité élevée à l’entreprise.

Cet investissement s’inscrit dans la stratégie annoncée par Tonner Drones, qui vise à accompagner les entreprises grâce à son expertise en matière de redressement et sur les marchés boursiers. L’investissement dans Roth2 n’est pas seulement d’ordre financier. Il renforce la position de Tonner Drones dans le domaine des technologies industrielles et pourrait servir de tremplin à de nouvelles activités opérationnelles. Tonner Drones a soutenu l’entreprise, permettant ainsi son introduction directe en bourse. Les principaux actionnaires de Roth2 ont accepté un blocage des actions, et la société a fait son entrée en bourse avec une valorisation attractive par rapport aux tours de table (contre une valorisation 6 à 8 fois supérieure) de ces dernières années. Tonner Drones est donc convaincu que l’évolution du cours de l’action ROTH2 peut s’avérer très favorable. Tonner Drones s’attend à une hausse des volumes de transactions et de la liquidité, ce qui facilitera la continuité des échanges, et la société a pour ambition de rejoindre Euronext Growth.

D’autant plus que la technologie révolutionnaire de type V sera certifiée dans les mois à venir. Ce réservoir en composite 100 % recyclable représente une avancée majeure dans la logistique du transport de gaz et de la mobilité lourde, comme les camions et les bus. Tonner Drones prévoit une demande considérable pour cette solution. Le déploiement de cette technologie se poursuivra en 2026, et ROTH2 est bien positionnée pour conquérir une part significative de ce marché du stockage à haute pression (y compris l’hydrogène), dont la taille devrait atteindre 21,9 milliards de dollars en 2032. Cette innovation devrait générer une rentabilité substantielle pour ROTH2 à l’avenir.

ROTH2 participe activement au développement de drones à longue portée. En tirant parti de l’expertise de ROTH2 en matière de stockage d’hydrogène à ultra-haute pression, ces drones de nouvelle génération visent à surmonter les limites actuelles d’autonomie et à fournir une infrastructure essentielle pour les applications industrielles et logistiques.

Présente dans deux secteurs très dynamiques, ROTH2 fait son entrée en bourse avec une « trajectoire d’hypercroissance » claire, visant une augmentation de son chiffre d’affaires de 5,6 millions d’euros en 2024/25 à 30 millions d’euros en 2029/30.

Leadership sur le marché : ROTH2 est actuellement le seul fabricant français de réservoirs en acier sans soudure capables de résister à des pressions allant jusqu’à 1 000 bars.

Évolutivité de la production : le site de production automatisé de Mions est prêt à passer à une capacité de 70 000 réservoirs par an.

Expansion mondiale : l’entreprise renforce ses réseaux de distribution en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud afin de soutenir l’indépendance énergétique mondiale.

Le type V s’impose comme la technologie de référence pour la haute pression

ROTH2 organisera un webinaire mardi à 18 h. Un rapport d’Alpha Value, qui évalue l’action à 2,20 €, est disponible sur le site web de TonnerDrones, en complément de ce communiqué de presse.

Tonner Drones a pour objectif d’accompagner Roth2 vers de futurs succès. L’une des stratégies que Tonner Drones envisagera consiste à distribuer des actions Roth2 à ses actionnaires. Cela favorisera la liquidité de Roth2, tandis que les actionnaires de Tonner Drones pourront bénéficier d’un dividende attractif sous forme d’actions. Cette stratégie ne sera mise en œuvre que lorsque Roth2 aura publié des résultats stables et solides, et que le cours de l’action Roth2 aura évolué favorablement.

Tonner Drones continuera d’analyser les marchés afin d’introduire en bourse d’autres entreprises en croissance prometteuses, à une valorisation attractive tant pour Tonner Drones en tant qu’investisseur que pour ses actionnaires.

End of Press-Release.

À propos de ROH Mions : ROTH2 est un leader dans le domaine des solutions de stockage pour les gaz à très haute pression (azote, hydrogène et gaz naturel). Avec pour mission d'assurer l'indépendance énergétique de l'Europe, ROTH2 allie excellence industrielle et innovation durable au service des secteurs de l'industrie, de l'énergie et de la mobilité lourde https://www.roth2.com/

Les actions de Roth2 sont cotées sur Euronext Paris Access (MLROT / FR001400EA65).

À propos de Tonner Drones : Tonner Drones conjugue capital, expertise et innovation pour accélérer sa croissance et créer une valeur durable pour ses actionnaires. Tonner Drones développe des solutions pour le secteur de la logistique. L'entreprise détient également des participations dans des fabricants français de drones prometteurs tels que Diodon, Elistair et Donecle. Tonner Drones mène une stratégie active de gestion de sa trésorerie et diversifie son portefeuille d'investissements dans différentes sociétés cotées de divers secteurs.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tonnerdrones.com / contact@tonnerdrones.com

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