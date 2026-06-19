Elis annonce le retrait de sa notification auprès de la CCPC concernant l'acquisition d'OCL

Puteaux, le 19 juin 2026 – Elis, un leader mondial des services circulaires, annonce avoir fait part à la Competition and Consumer Protection Commission (CCPC) irlandaise de sa décision de retirer la notification relative à l'acquisition de 100% d'O.C.L. Laundry Services Limited (OCL), annoncée le 6 août 2025, et dès lors, de renoncer à cette acquisition.

Cette décision intervient après plusieurs mois d'échanges avec la CCPC dans le cadre de la procédure d'examen de cette acquisition. Au regard de l’évolution de la procédure et des délais associés, Elis a estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour mener à bien cette opération de façon satisfaisante.

Cette opération représentait une part marginale de l'activité du groupe et n'aura pas d'impact significatif sur la trajectoire de croissance d'Elis, qui reste pleinement engagé dans le développement de ses activités en Irlande.

A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients et ses collaborateurs.

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