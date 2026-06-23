|Auction
|Auction results
|Auction date
|2026-06-23
|Start date
|2026-06-24
|Maturity date
|2026-07-01
|Interest rate, %
|1.75
|Offered volume, SEK bn
|479.0
|Total bid amount, SEK bn
|408.0
|Accepted volume, SEK bn
|408.0
|Number of bids
|13
|Percentage allotted, %
|100.00
RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
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