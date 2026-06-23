RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

 | Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank

AuctionAuction results
Auction date2026-06-23
Start date2026-06-24
Maturity date2026-07-01
Interest rate, %1.75
Offered volume, SEK bn479.0
Total bid amount, SEK bn408.0
Accepted volume, SEK bn408.0
Number of bids13
Percentage allotted, %100.00



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